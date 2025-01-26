«Я бы так не играл, если бы знал, что виновен». Синнер — после триумфа на Australian Open

Янник Синнер второй год непобедим на хардовых «Шлемах» — он взял третий в карьере титул ТБШ и второй Australian Open, не оставив в финале шансов Александру Звереву – 6:3, 7:6 (7:4), 6:3. Первая ракетка мира в очередной раз подтвердил свой статус, а Зверев на пресс-конференции высказался о нём как об игроке «из другой вселенной».

«Мы все верим, что Зверев очень скоро поднимет один из этих трофеев»

«Саша, тяжёлый день для тебя, твоей команды, семьи. Ты потрясающий игрок, продолжай верить в себя. Мы все в теннисе знаем, какой ты сильный, не только как игрок, но и как человек. Продолжай работать, мы все верим, что очень скоро ты поднимешь один из этих трофеев. Я желаю тебе только самого лучшего.

Моя команда, что сказать? Мы много работали, чтобы снова оказаться здесь. Достичь этого – потрясающе, но ещё лучше – разделить этот момент с вами. Знаю, Даррен, что это, наверное (но я постараюсь тебя переубедить!), твой последний АО как тренера, и я очень рад разделить этот трофей с тобой. Всё началось, когда я сделал изменения в команде, и вы с Симоном – великолепный дуэт тренеров, а также физио и все остальные, спасибо вам огромное.

Спасибо болельщикам, вы потрясающие! Вы поддерживали меня даже не с первого круга, а ещё за неделю до этого. Я чувствовал вашу любовь, увидимся в следующем году», — сказал Янник в своей речи на корте после того, как поднял над головой трофей.

«Я бы так не играл, если бы знал, что виновен»

На пресс-конференции итальянец пил шампанское и отвечал на не самые приятные вопросы – по его допинговому делу, слушания которого назначены на апрель.

— Насколько вам важно выиграть «Ролан Гаррос» и Уимблдон?

— Это точно одна из вещей, о которых я постоянно думаю. Надо быть совершенным игроком не только на одном покрытии, но и на других. Однако прошлый грунтовый и травяной сезоны сложились для меня вовсе не плохо. Да, я могу лучше, но посмотрим.

— Саша сказал, что вы напоминаете ему пикового Новака.

— Это потрясающий комплимент от Саши. Все разные. Понятно, что у меня есть какие-то сходства со стилем игры Новака. Я до сих пор считаю, что, когда Новак на пике, его невероятно сложно победить. Что касается стиля игры, то я равнялся на него, но всё равно считаю, что мы с ним разные игроки.

— Дело в CAS давало дополнительную мотивацию победить?

— Не особо. Что случилось, то случилось. Я продолжаю так играть, потому что имею чёткое представление о том, что именно произошло. Если бы я был виновен, то не играл бы так. Я до сих пор верю в благополучное разрешение дела, но на данный момент не думаю об этом. Конечно, бывают дни, когда думаешь: вот бы этой проблемы вообще не было! Но я всегда жду суда, пытаюсь понять. Однако сейчас мне нужно время на отдых, это очень важно для тела и разума. Затем я вернусь на корт и буду стараться становиться лучше.

— Апелляция CAS состоится до следующего «Шлема». Это как-то смещает ваш фокус внимания или всё будет как обычно вплоть до «Ролан Гаррос»?

— Тяжело сказать. Сейчас не думаю об этом, ведь я только что закончил потрясающий турнир здесь. Если честно, хочу насладиться этим моментом. Сейчас мы узнали даты слушаний, и всё. Пока я хочу насладиться этой победой.