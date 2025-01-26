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Что сказал Янник Синнер после победы в финале Australian Open — 2025: допинговое дело, сравнение с Джоковичем

«Я бы так не играл, если бы знал, что виновен». Синнер — после триумфа на Australian Open
Елена Кузнецова
Янник Синнер
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Дата слушаний по допинговому делу известна, но сейчас первая ракетка мира просто хочется насладиться победой и отдохнуть.

Янник Синнер второй год непобедим на хардовых «Шлемах» — он взял третий в карьере титул ТБШ и второй Australian Open, не оставив в финале шансов Александру Звереву – 6:3, 7:6 (7:4), 6:3. Первая ракетка мира в очередной раз подтвердил свой статус, а Зверев на пресс-конференции высказался о нём как об игроке «из другой вселенной».

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«Мы все верим, что Зверев очень скоро поднимет один из этих трофеев»

«Саша, тяжёлый день для тебя, твоей команды, семьи. Ты потрясающий игрок, продолжай верить в себя. Мы все в теннисе знаем, какой ты сильный, не только как игрок, но и как человек. Продолжай работать, мы все верим, что очень скоро ты поднимешь один из этих трофеев. Я желаю тебе только самого лучшего.

Моя команда, что сказать? Мы много работали, чтобы снова оказаться здесь. Достичь этого – потрясающе, но ещё лучше – разделить этот момент с вами. Знаю, Даррен, что это, наверное (но я постараюсь тебя переубедить!), твой последний АО как тренера, и я очень рад разделить этот трофей с тобой. Всё началось, когда я сделал изменения в команде, и вы с Симоном – великолепный дуэт тренеров, а также физио и все остальные, спасибо вам огромное.

Спасибо болельщикам, вы потрясающие! Вы поддерживали меня даже не с первого круга, а ещё за неделю до этого. Я чувствовал вашу любовь, увидимся в следующем году», — сказал Янник в своей речи на корте после того, как поднял над головой трофей.

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«Я бы так не играл, если бы знал, что виновен»

На пресс-конференции итальянец пил шампанское и отвечал на не самые приятные вопросы – по его допинговому делу, слушания которого назначены на апрель.

— Насколько вам важно выиграть «Ролан Гаррос» и Уимблдон?
— Это точно одна из вещей, о которых я постоянно думаю. Надо быть совершенным игроком не только на одном покрытии, но и на других. Однако прошлый грунтовый и травяной сезоны сложились для меня вовсе не плохо. Да, я могу лучше, но посмотрим.

— Саша сказал, что вы напоминаете ему пикового Новака.
— Это потрясающий комплимент от Саши. Все разные. Понятно, что у меня есть какие-то сходства со стилем игры Новака. Я до сих пор считаю, что, когда Новак на пике, его невероятно сложно победить. Что касается стиля игры, то я равнялся на него, но всё равно считаю, что мы с ним разные игроки.

— Дело в CAS давало дополнительную мотивацию победить?
— Не особо. Что случилось, то случилось. Я продолжаю так играть, потому что имею чёткое представление о том, что именно произошло. Если бы я был виновен, то не играл бы так. Я до сих пор верю в благополучное разрешение дела, но на данный момент не думаю об этом. Конечно, бывают дни, когда думаешь: вот бы этой проблемы вообще не было! Но я всегда жду суда, пытаюсь понять. Однако сейчас мне нужно время на отдых, это очень важно для тела и разума. Затем я вернусь на корт и буду стараться становиться лучше.

— Апелляция CAS состоится до следующего «Шлема». Это как-то смещает ваш фокус внимания или всё будет как обычно вплоть до «Ролан Гаррос»?
— Тяжело сказать. Сейчас не думаю об этом, ведь я только что закончил потрясающий турнир здесь. Если честно, хочу насладиться этим моментом. Сейчас мы узнали даты слушаний, и всё. Пока я хочу насладиться этой победой.

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