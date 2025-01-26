Синнер обошёл Алькараса, а впереди — Медведев. Считаем призовые после AO-2025

Итальянец благодаря второй победе в Мельбурне заработал за карьеру уже почти $ 40 млн. Но ему есть ещё за кем гнаться.

В последние два сезона Янник Синнер непобедим на Открытом чемпионате Австралии. Год назад итальянский теннисист в Мельбурне впервые в карьере выиграл турнир «Большого шлема», и тогда его призовые за турнир составили 3,15 млн австралийских долларов (далее A$). В этот раз Синнер, который в прошлом году победил и на US Open, смог защитить титул и заработал уже больше, так как призовой фонд Australian Open вырос, — A$ 3,5 млн. В пересчёте на доллары США это составляет примерно $ 2,2 млн.

Перед турниром Синнер шёл на 10-м месте в таблице, отражающей призовые теннисистов за карьеру. Максимальный результат на Australian Open — 2025 позволил Яннику подняться сразу на два места. Позади остался не только трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» Стэн Вавринка, но и четырёхкратный победитель мэйджоров Карлос Алькарас.

То, что Вавринка пропустит Синнера, стало понятно ещё на старте турнира, ведь Стэн выбыл в первом круге. Призовые швейцарца за этот результат составили A$ 132 тыс., или $ 83,4 тыс. Алькарас, остановившийся в четвертьфинале, заработал на AO-2025 A$ 665 тыс., или $ 420 тыс. Но и это не помогло Карлосу остаться впереди.

Синнер стал восьмым, и теперь его ближайшей целью является чемпион US Open 2021 года Даниил Медведев. Пита Сампраса, завершившего карьеру более 20 лет назад, итальянец наверняка обгонит. Вполне возможно, это случится уже в нынешнем сезоне. А вот для того, чтобы подняться на шестое место, Яннику придётся приложить больше усилий. Медведев провалил AO-2025, выбыв во втором круге. За это он получит A$ 200 тыс. призовых, или $ 126,3 тыс. Однако его отрыв от Синнера по-прежнему довольно велик — $ 5,8 млн. В то же время такой разрыв может быть ликвидирован за два ТБШ, тем более что на оставшихся мэйджорах призовые выше, чем в Мельбурне.

Что касается Александра Зверева, финалиста AO-2025, то его пятая строчка пока вне досягаемости для преследователей. Немецкий игрок уже до этого стал пятым теннисистом в истории ATP, получившим не менее $ 50 млн, а в этот раз в Мельбурне он заработал A$ 1,9 млн, или $ 1,2 млн. В теории Зверев может нацелиться на четвёртое место, которое занимает трёхкратный чемпион ТБШ Энди Маррей. Однако для этого ему необходимо пачками брать «Шлемы», а это маловероятно, с учётом наличия в туре более молодых Синнера и Алькараса.

«Большая тройка» же выглядит недосягаемой. Теоретически на позиции Новака Джоковича, Рафаэля Надаля и Роджера Федерера могут посягнуть те же Синнер и Алькарас. Они молоды (Яннику 23 года, Карлосу — 21), и если им удастся брать «Шлемы» и Итоговые так часто, как это делали Джокович, Надаль и Федерер, то всё возможно. Особенно если учесть, что призовые на ТБШ год от года возрастают. К примеру, 20 лет назад на Australian Open — 2005 общий призовой фонд был в пять раз меньше, чем сейчас, — A$ 19,1 млн против A$ 96,5 млн. Хотя призовые для чемпиона выросли не столь существенно. Марат Сафин, выигравший AO-2005, увёз из Мельбурна $ 916 911 — примерно в 2,5 раза меньше, чем Синнер 20 лет спустя.

Призовые за карьеру, $

Теннисист Призовые перед AO-2025 Призовые за AO-2025 Итого 1 Новак Джокович 185 541 164 694 650 186 235 814 2 Рафаэль Надаль 134 946 100 0 134 946 100 3 Роджер Федерер 130 594 339 0 130 594 339 4 Энди Маррей 64 687 542 0 64 687 542 5 Александр Зверев 50 548 001 1 199 850 51 747 851 6 Даниил Медведев 45 126 978 126 300 45 253 278 7 Пит Сампрас 43 280 489 0 43 280 489 8 Янник Синнер 37 238 688 2 210 250 39 448 938 9 Карлос Алькарас 37 854 976 419 948 38 274 924 10 Стэн Вавринка 37 287 773 83 358 37 371 131

Примечание. Итоговые суммы могут незначительно измениться в ту или иную сторону в связи с колебаниями курса австралийского доллара.

За пределами корта у Синнера и Зверева тоже всё в порядке. По данным Forbes, в 2024 году доходы итальянца от деятельности, не связанной с теннисом, составили $ 15 млн — в дополнение к $ 11,6 млн, заработанным на корте. Среди спонсоров Янника значатся такие бренды, как FastWeb S.p.A., Gucci, Head, Intesa Sanpaolo Assicura, Lavazza, Nike, Panini, Rolex. По подсчётам Celebrity Net Worth, общее состояние Синнера составляет $ 30 млн. Зверев же, несмотря на более высокие призовые за карьеру, имеет «всего» $ 14 млн.