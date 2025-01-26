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Призовые на Australian Open 2025: сколько денег заработали Янник Синнер, Александр Зверев, Даниил Медведев за карьеру

Синнер обошёл Алькараса, а впереди — Медведев. Считаем призовые после AO-2025
Александр Насонов
Александр Зверев и Янник Синнер
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Итальянец благодаря второй победе в Мельбурне заработал за карьеру уже почти $ 40 млн. Но ему есть ещё за кем гнаться.

В последние два сезона Янник Синнер непобедим на Открытом чемпионате Австралии. Год назад итальянский теннисист в Мельбурне впервые в карьере выиграл турнир «Большого шлема», и тогда его призовые за турнир составили 3,15 млн австралийских долларов (далее A$). В этот раз Синнер, который в прошлом году победил и на US Open, смог защитить титул и заработал уже больше, так как призовой фонд Australian Open вырос, — A$ 3,5 млн. В пересчёте на доллары США это составляет примерно $ 2,2 млн.

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Перед турниром Синнер шёл на 10-м месте в таблице, отражающей призовые теннисистов за карьеру. Максимальный результат на Australian Open — 2025 позволил Яннику подняться сразу на два места. Позади остался не только трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» Стэн Вавринка, но и четырёхкратный победитель мэйджоров Карлос Алькарас.

То, что Вавринка пропустит Синнера, стало понятно ещё на старте турнира, ведь Стэн выбыл в первом круге. Призовые швейцарца за этот результат составили A$ 132 тыс., или $ 83,4 тыс. Алькарас, остановившийся в четвертьфинале, заработал на AO-2025 A$ 665 тыс., или $ 420 тыс. Но и это не помогло Карлосу остаться впереди.

Синнер стал восьмым, и теперь его ближайшей целью является чемпион US Open 2021 года Даниил Медведев. Пита Сампраса, завершившего карьеру более 20 лет назад, итальянец наверняка обгонит. Вполне возможно, это случится уже в нынешнем сезоне. А вот для того, чтобы подняться на шестое место, Яннику придётся приложить больше усилий. Медведев провалил AO-2025, выбыв во втором круге. За это он получит A$ 200 тыс. призовых, или $ 126,3 тыс. Однако его отрыв от Синнера по-прежнему довольно велик — $ 5,8 млн. В то же время такой разрыв может быть ликвидирован за два ТБШ, тем более что на оставшихся мэйджорах призовые выше, чем в Мельбурне.

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Что касается Александра Зверева, финалиста AO-2025, то его пятая строчка пока вне досягаемости для преследователей. Немецкий игрок уже до этого стал пятым теннисистом в истории ATP, получившим не менее $ 50 млн, а в этот раз в Мельбурне он заработал A$ 1,9 млн, или $ 1,2 млн. В теории Зверев может нацелиться на четвёртое место, которое занимает трёхкратный чемпион ТБШ Энди Маррей. Однако для этого ему необходимо пачками брать «Шлемы», а это маловероятно, с учётом наличия в туре более молодых Синнера и Алькараса.

«Большая тройка» же выглядит недосягаемой. Теоретически на позиции Новака Джоковича, Рафаэля Надаля и Роджера Федерера могут посягнуть те же Синнер и Алькарас. Они молоды (Яннику 23 года, Карлосу — 21), и если им удастся брать «Шлемы» и Итоговые так часто, как это делали Джокович, Надаль и Федерер, то всё возможно. Особенно если учесть, что призовые на ТБШ год от года возрастают. К примеру, 20 лет назад на Australian Open — 2005 общий призовой фонд был в пять раз меньше, чем сейчас, — A$ 19,1 млн против A$ 96,5 млн. Хотя призовые для чемпиона выросли не столь существенно. Марат Сафин, выигравший AO-2005, увёз из Мельбурна $ 916 911 — примерно в 2,5 раза меньше, чем Синнер 20 лет спустя.

Призовые за карьеру, $

ТеннисистПризовые перед AO-2025Призовые за AO-2025Итого
1Новак Джокович185 541 164694 650186 235 814
2Рафаэль Надаль134 946 1000134 946 100
3Роджер Федерер130 594 3390130 594 339
4Энди Маррей64 687 542064 687 542
5Александр Зверев50 548 0011 199 85051 747 851
6Даниил Медведев45 126 978126 30045 253 278
7Пит Сампрас43 280 489043 280 489
8Янник Синнер37 238 6882 210 25039 448 938
9Карлос Алькарас37 854 976419 94838 274 924
10Стэн Вавринка37 287 77383 35837 371 131

Примечание. Итоговые суммы могут незначительно измениться в ту или иную сторону в связи с колебаниями курса австралийского доллара.

За пределами корта у Синнера и Зверева тоже всё в порядке. По данным Forbes, в 2024 году доходы итальянца от деятельности, не связанной с теннисом, составили $ 15 млн — в дополнение к $ 11,6 млн, заработанным на корте. Среди спонсоров Янника значатся такие бренды, как FastWeb S.p.A., Gucci, Head, Intesa Sanpaolo Assicura, Lavazza, Nike, Panini, Rolex. По подсчётам Celebrity Net Worth, общее состояние Синнера составляет $ 30 млн. Зверев же, несмотря на более высокие призовые за карьеру, имеет «всего» $ 14 млн.

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