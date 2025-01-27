Вдохновил лучших теннисистов мира и стал легендой. Марат Сафин празднует двойной юбилей

Один из самых титулованных российских игроков отмечает 45-летие, а 20 лет назад он одержал эпохальную победу на АО.

Марат Сафин – одна из главных легенд российского тенниса. Бывший первый номер рейтинга, победитель двух турниров «Большого шлема», кумир нескольких поколений и теннисный гений сегодня, 27 января, отмечает сразу два юбилея.

Первый – это день рождения. Самый эксцентричный, смелый и самобытный российский теннисист празднует своё 45-летие.

Сафин был яркой и долгоиграющей вспышкой в мужском теннисе нулевых. И ведь дело не столько в его вызывающем поведении на корте, сколько в безграничном таланте и подходе к игре.

Даниил Медведев и Марат Сафин Фото: Paul Kane/Getty Images

Сафин играл свободно, мощно, зрелищно, но точно. А ещё он рвал шаблоны и вдохновлял тех, кто сейчас входит в элиту мужского тенниса. Он первым из трёх россиян в своё время попал в Зал теннисной славы.

Марат был кумиром Даниила Медведева, Танаси Коккинакиса и даже Новака Джоковича.

«Для многих российских теннисистов Евгений Кафельников был кумиром, но я никогда не видел, как он играет. Моим любимым теннисистом всегда был Марат Сафин. Я видел, как ему всегда удавалось добиваться отличных результатов на турнирах «Большого шлема», и благодаря ему я решил стать теннисистом. Я также внимательно следил за карьерами Федерера и Надаля», — поделился Медведев в интервью Tennis World USA в 2020 году.

«Марат был одним из тех, кому я пытался подражать в юности. У нас был общий агент, поэтому мы часто тренировались вместе. Он очень помог мне. Сафин – фантастический игрок. Он был очень разносторонним и очень сильной личностью. Марат был бесстрашен. Нам будет очень не хватать его таланта и… разбитых ракеток», – сказал Джокович в 2009 году после того, как Сафин принял решение о завершении карьеры.

Марат Сафин и Новак Джокович Фото: Ryan Pierse/Getty Images

Теперь Марат редко появляется в информационном поле, не общается с журналистами и не тренирует. Ну, почти.

Девятая ракетка мира Андрей Рублёв рассказывал, что именно Сафин помог ему выбраться из ямы в прошлом сезоне.

«После Уимблдона я кое-что поменял. Принимал антидепрессанты, и они совсем не помогали. В итоге я сказал: «Больше не хочу их принимать». Я отказался от таблеток, и Марат Сафин очень помог мне разговорами. Он заставил меня многое понять. После этого я начал работать с психологом», — сказал Рублёв в недавнем интервью для The Guardian.

А второй юбилей Сафина – это 20-летие его легендарной победы на Australian Open.

2005 год. В рейтинге он занимал четвёртую строчку и к турниру подошёл не в качестве главного претендента на победу. Основным фаворитом считался Роджер Федерер.

В первом круге Сафин обыграл юного дебютанта «Шлемов» 17-летнего квалифаера Новака Джоковича. Причём в довольно быстром матче, всего за 1 час 14 минут – 6:0, 6:2, 6:1.

До полуфинала Марат шёл уверенно: обыграл Богдана Улигарха (86-я ракетка мира), Марио Анчича (29), Оливье Рохуса (66) и Доминика Хрбаты (20). А дальше была битва за путёвку в финал. С самим Федерером. В день, когда Марату исполнилось ровно 25 лет.

Роджер Федерер на Australian Open — 2005 Фото: Chris McGrath/Getty Images

Марат к этому моменту подошёл в качестве единственного игрока, имеющего шанс выбить Роджера, хоть он и уступал швейцарцу 1-6 по личным встречам.

Встреча получилась шикарной: 4,5 часа красивого тенниса, пять сетов, тай-брейк и затяжная решающая партия. Тогда Сафин одержал заслуженную победу со счётом 5:7, 6:4, 5:7, 7:6 (8:6), 9:7. А Роджер спустя много лет по-хорошему вспоминал эту игру:

«Плохих матчей [в Мельбурне] вообще не припомню. Даже когда проиграл в третьем круге Сеппи [в 2015-м], я играл хорошо. Или тот матч с Сафиным в 2005-м, который я проиграл, – он вообще был эпическим».

В финале Сафину против Ллейтона Хьюитта даже не пришлось играть пять сетов, всё решилось в четырёх партиях — 1:6, 6:3, 6:4, 6:4. Марат смог противостоять не только сопернику, но и всей австралийской публике.

Трофей Australian Open оказался одним из ключевых в карьере Сафина. Он только подтвердил величие фигуры Марата – экстраординарного российского теннисиста, готового брать самые большие титулы и побеждать самых серьёзных соперников.