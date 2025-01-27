«Для меня это как AO!» 13-летняя россиянка выиграла турнир, который брали Надаль и Хингис

На Открытом чемпионате Австралии российским теннисистам не удалось порадовать болельщиков. В одиночных разрядах ни один из представителей России не смог добраться до полуфинала. Но были в январе 2025 года и радостные моменты. «Виновницей» одного из них стала 13-летняя российская теннисистка Екатерина Доценко. Юная спортсменка выиграла престижный теннисный турнир Les Petits As, который с 1983 года проходит в Тарбе, Франция.

Екатерина Доценко Фото: lespetitsas.com

Турнир традиционно проходит в январе на крытых кортах. В нём принимают участие все сильнейшие теннисисты и теннисистки в возрасте от 12 до 14 лет. Les Petits As входит в пятёрку главных турниров юниорского тура Tennis Europe в соответствующем возрасте и считается неофициальным чемпионатом мира на крытых кортах.

Доценко получила 12-й номер посева в одиночной сетке. В первых трёх матчах на турнире Екатерина проиграла лишь одну партию. В четвертьфинале ей предстояло сразиться с британкой Меган Найт, первой сеяной. В упорнейшей борьбе юная россиянка одержала волевую победу — 4:6, 6:2, 7:5. Пресс-служба турнира в соцсетях назвала этот результат «апсетом» (ситуация, когда фаворит неожиданно проигрывает), а сам матч продолжался 3 часа 7 минут!

Екатерина Доценко Фото: lespetitsas.com

В полуфинале Доценко расправилась с японкой Сакино Миядзавой (9) — 7:5, 6:4. «Я очень рада, поскольку действительно хотела сыграть на этом турнире. Мне он очень нравится. Здесь много очень хороших игроков. Вот почему он мне нравится. Для меня это как Australian Open!» — говорила Доценко после полуфинала в видео, выложенном в соцсетях турнира.

А в финале ей предстоял матч с Дариной Матвеевой из Латвии, второй сеяной. «Да, я знаю её. Она моя лучшая подруга. Она очень сильна. Мне нужно играть, играть и играть, мотивировать себя. И тогда, мне кажется, я смогу победить. А может, и нет», — добавила Екатерина.

Финал проходил в тот же день, что и титульный матч Australian Open с участием Янника Синнера и Александра Зверева. «Мне намного важнее сейчас наблюдать за этим матчем, чем комментировать матч Зверева с Синнером!» — писал в соцсети X двукратный чемпион ТБШ Евгений Кафельников.

В решающей встрече Екатерина оказалась сильнее — 6:3, 6:4. «Не могу поверить, что я только что сделала. На турнире было много сильных игроков. Я очень хотела победить сегодня. Я была невероятно мотивирована. Запомню это на всю жизнь, всегда мечтала сыграть здесь. Я знаю Меган Найт, Дарину Матвееву, они очень сильны. Но сегодня победила я. Люблю Les Petits As!» — сказала спортсменка после победы.

Екатерина Доценко и Марио Вукович — чемпионы Les Petits As 2025 года Фото: lespetitsas.com

Екатерина Доценко, родившаяся 7 октября 2011 года, занимается в СДЮШ «Спартак» под руководством Юлии Бекещенко. Также в команду 13-летней москвички входят Андрей Савин, Павел Осипов, Наталья Русакова и Никита Каширин. В ноябре прошлого года Доценко дебютировала по юниорам в ITF. На турнире уровня J30 в Мадинат-Исе, Бахрейн, Екатерина одержала три победы и дошла до полуфинала. А вообще за сезон-2024 юная теннисистка завоевала шесть титулов: пять в возрастной категории до 14 лет и один — в категории до 16 лет.

Турнир Les Petits As, что можно примерно перевести как «Юные мастера», выигрывали теннисисты, которые впоследствии приобрели мировую славу. В середине 1980-х здесь по разу побеждали Рихард Крайчек и Майкл Чанг. В 1994-м лучшим стал Хуан-Карлос Ферреро, а в 2000-м — Рафаэль Надаль.

Рафаэль Надаль — чемпион Les Petits As 2000 года. Фото: lespetitsas.com

Розыгрыш 2001 года примечателен тем, что в четвертьфинале схлестнулись Новак Джокович и Энди Маррей. Британец разгромил серба — 6:0, 6:1. А в финале Маррей проиграл Александру Красноруцкому — 6:3, 5:7, 3:6.

Российские девушки выигрывали турнир не раз и не два. В 1994-м здесь первенствовала Анна Курникова.

В дальнейшем наши девушки стали побеждать всё чаще и чаще. В 1998 году лучшей стала Лина Красноруцкая, в 2000-м — Динара Сафина, в 2004-м — Елена Куликова, в 2005-м — Ксения Первак, в 2008-м — Дарья Гаврилова, в 2009-м — Юлия Путинцева, в 2015-м — Анастасия Потапова, в 2017-м — Мария Тимофеева. А в последние три сезона титулы брали только россиянки. До Доценко это сделали Анна Пушкарёва и Мария Макарова.

Есть в списке лауреатов и теннисистки, которые впоследствии брали ТБШ. В 1991 и 1992 годах Les Petits As выиграла Мартина Хингис, в 1997-м — Ким Клейстерс, в 2011-м — Елена Остапенко, в 2014-м — Бьянка Андрееску.