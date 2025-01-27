Медведев начнёт с Роттердама, а Синнер отдохнёт до Дохи. Расписание турниров февраля

Australian Open только что завершился. Рассказываем, где скоро снова выступят Джокович, Мирра, Диана и другие лучшие теннисисты мира.

Отгремел первый в сезоне турнир «Большого шлема», и тур из гостеприимной Австралии разъезжается по разным странам и континентам. У девушек кто-то сделает короткую остановку в Азии – в Сингапуре, кто-то заедет на два европейских турнира в зале (Линц и Клуж-Напока), но все постепенно соберутся на три подряд соревнования на Ближнем Востоке, где с прошлого года Доха и Дубай стали постоянными полноценными турнирами категории WTA-1000, а перед ними добавился ещё и «пятисотник» в Абу-Даби. У мужчин параллельно намечено сразу три маршрута – европейский хардовый зал (Монпелье – Роттердам – Марсель) с последующим переездом на открытый воздух в Доху; южноамериканский грунт (Буэнос-Айрес – Рио-де-Жанейро) и американский открытый хард (Даллас – Делрэй-Бич).

ATP-250. Монпелье (Франция). 27 января — 2 февраля

Хард, помещение.

Список участников: Андрей Рублёв (восьмая ракетка мира на дату заявки на турнир/WC), Феликс Оже-Альяссим (29), Флавио Коболли (32), Александр Бублик (33), Таллон Грикспор (40), Давид Гоффен (52), Артур Риндеркнеш (59), Артур Казо (63).

Полный заявочный лист.

Турнир Open Sud de France с 1987 по 2009 год проводился в Лионе, после чего переехал в Монпелье. Три титула завоевал американец Пит Сампрас (1991-1993). В 1996 году чемпионом стал россиянин Евгений Кафельников. Но чаще всех здесь отличались французы: у Гаэля Монфиса три титула, а у Ришара Гаске – четыре. В 2023-м турнир выиграл Янник Синнер, а в 2022-м и 2024-м – Александр Бублик, получивший четвёртый номер посева в нынешнем розыгрыше. Ну а возглавил сетку-2025 Андрей Рублёв, попросивший у организаторов уайлд-кард после провала на Australian Open. Он начнёт турнир со второго круга.

WTA-500. Линц (Австрия). 27 января — 2 февраля

Хард, помещение.

Список участниц: Каролина Мухова (22/WC), Элина Свитолина (23), Екатерина Александрова (28), Мария Саккари (32), Даяна Ястремская (33), Анастасия Потапова (35), Лулу Сун (40), Элина Аванесян (43), Анна Блинкова (77/LD).

Полный заявочный лист.

Турнир в Линце появился в том же 1987 году. Среди прочих его выигрывали и россиянки – Надежда Петрова (2005), Мария Шарапова (2006), Анастасия Павлюченкова (2015) и Анастасия Потапова (2023). До финала ещё добирались Петрова (2003, 2006), Елена Бовина (2004), Вера Звонарёва (2008) и Екатерина Александрова (2018, 2024). С прошлого сезона турнир поднял свою категорию с WTA-250 до WTA-500. Сетку в этом году возглавила чешка Каролина Мухова. По рейтингу в число участниц попали россиянки Александрова, Потапова и Анна Блинкова, а квалификацию успешно преодолела Анастасия Захарова.

WTA-250. Сингапур (Сингапур). 27 января — 2 февраля

Хард, открытые корты.

Список участниц: Анна Калинская (14), Элисе Мертенс (34), Ван Синьюй (37), Эмма Радукану (56), Мария-Камила Осорио-Серрано (59), Моюка Учижима (62), Тейлор Таунсенд (68), Бернарда Пера (71), Эрика Андреева (83), Полина Кудерметова (107), Мария Тимофеева (138/LL).

Полный заявочный лист.

Женский турнир в Сингапуре стал своеобразным наследником соревнований WTA, проводившихся тут с 1986 по 1994 год (с перерывом). Финалисткой-1988 была советская теннисистка – Лейла Месхи. В этом году турнир возродился, заменив в сетке Хуахин (Таиланд). Сетку возглавила россиянка Анна Калинская, которая уже успешно проследовала во второй круг. Стартовый матч проиграла Эрика Андреева. Во вторник начинает борьбу Полина Кудерметова, а Мария Тимофеева попала в основу в статусе лаки-лузера, заменив Аманду Анисимову.

ATP-500. Роттердам (Нидерланды). 3-9 февраля

Хард, помещение.

Список участников: Карлос Алькарас (3), Даниил Медведев (5), Алекс де Минор (8), Андрей Рублёв (9), Григор Димитров (10), Хольгер Руне (13), Джек Дрейпер (15), Хуберт Хуркач (18).

Полный заявочный лист.

Турнир проводится с 1972 года. Чемпионами среди прочих становились россияне Евгений Кафельников (1999), Михаил Южный (2007), Андрей Рублёв (2021) и Даниил Медведев (2023). До финала добирались также Александр Волков (1992), те же Кафельников (1996) и Южный (2010). Прошлогодний чемпион Янник Синнер в этом году снялся с соревнований, чтобы полностью восстановиться после Australian Open. Список участников возглавили Карлос Алькарас и Даниил Медведев.

ATP-500. Даллас (США). 3-9 февраля

Хард, открытые корты.

Список участников: Тейлор Фриц (4), Каспер Рууд (6), Томии Пол (12), Фрэнсис Тиафо (17), Бен Шелтон (21), Томаш Махач (26), Брэндон Накашима (37), Маттео Арнальди (38).

Полный заявочный лист.

Этот турнир ранее разыгрывался в Мемфисе (1975-2017) и Нью-Йорке (2018-2020). С 2022-го соревнование переместилось в Даллас, а с нынешнего розыгрыша увеличило свой статус с ATP-250 до ATP-500. Рекордсменами по количеству титулов тут являются американец Джимми Коннорс (1977, 1978, 1983, 1984) и японец Кей Нисикори (2013-2016) – по четыре. Список участников нынешнего розыгрыша возглавили американцы Тейлор Фриц, Томми Пол, Фрэнсис Тиафо, Бен Шелтон и норвежец Каспер Рууд.

WTA-500. Абу-Даби (ОАЭ). 3-8 февраля

Хард, открытые корты.

Список участниц: Елена Рыбакина (6), Дарья Касаткина (9), Даниэль Коллинз (11), Паула Бадоса (12), Беатрис Хаддад-Майя (16), Юлия Путинцева (25), Людмила Самсонова (26), Анастасия Павлюченкова (28), Екатерина Александрова.

Полный заявочный лист.

Этот турнир появился в женском туре в 2021 году. Первой чемпионкой стала белоруска Арина Соболенко, затем отличились швейцарка Белинда Бенчич (2023) и Елена Рыбакина (2024) из Казахстана. А вот финалистками все три раза были россиянки – Вероника Кудерметова, Людмила Самсонова и Дарья Касаткина. В этом году из россиянок в заявке оказались Касаткина, Самсонова, Анастасия Павлюченкова и Екатерина Александрова.

WTA-250. Клуж-Напока (Румыния). 3-9 февраля

Хард, помещение.

Список участниц: Анастасия Потапова (35), Клара Таусон (41), Катержина Синякова (46), Питон Стирнс (47), Ангелина Калинина (48), Джессика Бузас Манейро (52), Ольга Данилович (53), Элизабетта Коччаретто (55).

Полный заявочный лист.

Турнир Transylvania Open проводится с 2021 года в помещении на харде в комплексе BTarena, рассчитанном на 10 тыс. зрителей. Чемпионками становились Анетт Контавейт (2021), Анна Блинкова (2022), Тамара Корпач (2023) и Каролина Плишкова (2024). Список участниц нынешнего розыгрыша возглавила россиянка Анастасия Потапова.

Анастасия Потапова Фото: Getty Images

ATP-250. Марсель (Франция). 10-16 февраля

Хард, помещение.

Список участников: Уго Умбер (14), Хуберт Хуркач (17), Карен Хачанов (19), Артюр Фис (21), Себастьян Корда (22), Джордан Томпсон (27), Джованни Мпетчи Перрикар (30), Нуну Боржеш (36).

Полный заявочный лист.

Турнир в Марселе разыгрывается с 1993 года. Чемпионами тут становились Борис Беккер (1995), Роджер Федерер (2003), Энди Маррей (2008), россияне Евгений Кафельников (2001), Карен Хачанов (2018), Даниил Медведев (2021) и Андрей Рублёв (2022). Действующий победитель Уго Умбер возглавил список участников нынешнего розыгрыша. Заявился на турнир и Хачанов.

Карен Хачанов Фото: Getty Images

ATP-250. Делрэй-Бич (США). 10-16 февраля

Хард, открытые корты.

Список участников: Тейлор Фриц (4), Томми Пол (11), Брэндон Накашима (35), Маттео Арнальди (39), Алекс Михельсен (42), Маркос Гирон (46), Миомир Кецманович (51), Кэмерон Норри (52).

Полный заявочный лист.

Это соревнование появилось в Корал-Спрингс (США) в 1993 году, после чего в 1999-м перебралось в другой город Флориды – Делрэй-Бич. Заявочный список традиционно возглавляют американцы. На сей раз это Тейлор Фриц, Томии Пол и Брэндон Накашима.

ATP-250. Буэнос-Айрес (Аргентина). 10-16 февраля

Грунт, открытые корты.

Список участников: Александр Зверев (2), Хольгер Руне (13), Лоренцо Музетти (15), Алехандро Табило (26), Себастьян Баэс (28), Франсиско Серундоло (31), Николас Харри (36), Томас Мартин Этчеверри (38).

Полный заявочный лист.

С этого соревнования начнётся небольшая зимняя серия на южноамериканском грунте. Традиционно на таких турнирах доминируют аргентинцы, испанцы и другие специалисты игры на песчаном покрытии. В этом году список участников усилился второй ракеткой мира и финалистом Australian Open Александром Зверевым из Германии. У турнира в Буэнос-Айресе за плечами почти 100-летняя история. Непревзойдённым рекордсменом по количеству титулов тут является Гильермо Вилас – восемь побед. Отличались тут и Рафаэль Надаль, и Карлос Алькарас, и Каспер Рууд (дважды).

WTA-1000. Доха (Катар). 9-15 февраля

Хард, открытые корты.

Список участниц: Арина Соболенко (1), Ига Швёнтек (2), Кори Гауфф (3), Жасмин Паолини (4), Чжэн Циньвэнь (5), Джессика Пегула (6), Елена Рыбакина (7), Эмма Наварро (8), Дарья Касаткина (10), Диана Шнайдер (13), Мирра Андреева (15).

Полный заявочный лист.

Турнир в Дохе появился в женском туре в 2001 году, и его довольно часто выигрывали россиянки – Анастасия Мыскина (2003, 2004), Мария Шарапова (2005, 2008), Надежда Петрова (2006), Вера Звонарёва (2011). Также финалистками становились Елена Лиховцева (2003), Светлана Кузнецова (2004, 2007), та же Звонарёва (2008). Долгие годы Доха поочередно становилась то «тысячником», то «пятисотником», меняясь этими двумя лицензиями с соседним Дубаем. С прошлого года уже оба соревнования получили наивысшую категорию. Традиционно на такие турниры заявляются все сильнейшие. Победительницей трёх последних розыгрышей тут является Ига Швёнтек. С этого турнира должны появиться на корте и полуфиналистки Australian Open в парном разряде Мирра Андреева и Диана Шнайдер.

ATP-500. Рио-де-Жанейро (Бразилия). 17-23 февраля

Грунт, открытые корты.

Список участников: Александр Зверев (2), Хольгер Руне (13), Лоренцо Музетти (15), Алехандро Табило (26), Себастьян Баэс (28), Франсиско Серундоло (31), Николас Харри (36), Томас Мартин Этчеверри (38).

Полный заявочный лист.

Турнир в Рио разыгрывается с 2014 года и относится к высокой категории ATP-500. Первый розыгрыш остался за Рафаэлем Надалем. Также отличались Давид Феррер (2015), Доминик Тим (2017), Карлос Алькарас (2022), а действующим чемпионом является аргентинец Себастьян Баэс.

ATP-500. Доха (Катар). 17-22 февраля

Хард, открытые корты.

Список участников: Янник Синнер (1), Карлос Алькарас (3), Даниил Медведев (5), Новак Джокович (7), Алекс де Минор (8), Андрей Рублёв (9), Григор Димитров (10), Стефанос Циципас (12), Карен Хачанов (19).

Полный заявочный лист.

Мужской турнир в Дохе появился в туре в 1993 году и всегда считался довольно престижным, хотя формально он относился до прошлого года к категории 250. И только с этого розыгрыша он стал «пятисотником». На нём впервые после Australian Open должны появиться на корте чемпион Янник Синнер и полуфиналист Новак Джокович. Чемпионами в разные годы тут становились Борис Беккер, Стефан Эдберг, Джим Курье, Роджер Федерер, Энди Маррей, Рафаэль Надаль и Новак Джокович. Отличались тут и россияне – Николай Давыденко (2010), Андрей Рублёв (2020), Даниил Медведев (2023) и Карен Хачанов (2024). Кроме того, финалистами были те же Давыденко (2011, 2013) и Рублёв (2018).

WTA-1000. Дубай (ОАЭ). 16-22 февраля

Хард, открытые корты.

Список участниц: Арина Соболенко (1), Ига Швёнтек (2), Кори Гауфф (3), Жасмин Паолини (4), Чжэн Циньвэнь (5), Джессика Пегула (6), Елена Рыбакина (7), Эмма Наварро (8), Дарья Касаткина (10), Диана Шнайдер (13), Мирра Андреева (15).

Полный заявочный лист.

Женский турнир в Дубае разыгрывается с 2001 года. Среди чемпионок была и россиянка Елена Дементьева (2008). До финала также добирались Светлана Кузнецова (2004, 2008, 2011), Мария Шарапова (2006), Дарья Касаткина (2018), Вероника Кудерметова (2022) и Анна Калинская (2024).