«Мы не впервые видим эту уловку». Джокович показал МРТ травмы, но ему всё равно не верят

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович не смог взять титул на Australian Open. Новак снялся в полуфинале с Александром Зверевым после проигранного на тай-брейке первого сета.

Публика в Мельбурне освистала Джоковича, когда тот покидал корт. После матча Новаку также пришлось выслушать некоторые неприятные слова в свой адрес и обвинения в симуляции травмы от известных персон в мире тенниса.

Нападки на Джоковича начались после четвертьфинала, где он неожиданно легко обыграл третью ракетку мира Карлоса Алькараса (4:6, 6:4, 6:3, 6:4). В конце первого сета при счёте 4:5 Новак взял медицинский перерыв. Перед этим он позволил сопернику сделать брейк. Джокович вернулся на корт и под ноль отдал решающий гейм на подаче Алькараса.

Со второго сета Новак начал играть, словно никакой травмы у него нет, и не оставил шансов Карлосу на выход в полуфинал. Алькарас во время игры пародировал хромоту Джоковича, а после матча заявил, что медицинский перерыв соперника сбил его с ритма.

Карлос Алькарас пародировал хромоту Новака Джоковича во время матча Australian Open Фото: Кадр из трансляции

Новак не стал предъявлять Карлосу претензии и с пониманием отнёсся к его действиям.

«Сочувствую Алькарасу. Я понимаю, что неудобно играть с соперником, который то ли снимется, то ли нет. Он может двигаться? Может бежать? Что происходит? Мне казалось, что он больше смотрит на меня, чем на себя. А я просто думал о себе, о своём теле и в то же время концентрировался на каждом розыгрыше, каждом гейме, старался удерживать подачу и оказывать давление на соперника. Вот что произошло. Всё это привело к тому, что я сделал брейк при 5:4. Победа во втором сете изменила всё: я начал чувствовать себя лучше, а он зажался. Так у него пошли ошибки и перестала клеиться игра на задней линии», — сказал Джокович на пресс-конференции.

Семикратный чемпион ТБШ Джон Макинрой остался недоволен действиями Джоковича. По мнению Макинроя, момент с медицинским перерывом являлся психологической игрой со стороны серба.

«Не дай обмануть себя. Мы уже не в первый раз видим эту уловку. Не поддавайтесь на это», — сказал Макинрой по ходу эфира поединка.

Мысль Макинроя также вроде как поддержал шестикратный чемпион ТБШ Борис Беккер, который ранее работал тренером Джоковича. Беккер заявил, что Новак «очень хорошо двигался, если учитывать полученную травму».

Джокович после победы над Алькарасом не тренировался два дня. Он сумел провести один сет в полуфинале с Александром Зверевым и снялся, проиграв его на тай-брейке. Как упоминалось выше, некоторые зрители освистали его при уходе в подтрибунное помещение. В интервью на корте Звереву даже пришлось просить их успокоиться и проявить уважение к Новаку.

После этого Беккер и Макинрой фактически отреклись от своих слов. Борис обвинил СМИ в кликбейте и вырывании его слов из контекста, заявив, что никогда не оспаривал факт травмы Джоковича.

«Я никогда не подвергал сомнению серьёзность травмы Джоковича. Вероятно, кто-то неправильно перевёл с немецкого на английский… В наши дни главное — кликбейт, а не факты», — написал Беккер на своей странице в социальных сетях.

Макинрой раскритиковал фанатов за свист и признал, что у Новака всё-таки были проблемы.

«Он побеждал здесь 10 раз. Да ладно. Конечно, у него были какие-то проблемы. Этот парень – боец. Никто так не боролся, как он и Рафа Надаль. И после всего, чего он здесь достиг, такое поведение из-за его отказа выглядит абсолютно нелепым, если честно. Это было почти так же удручающе, как наблюдать за концовкой матча», — сказал Макинрой.

Новак Джокович не смог доиграть полуфинал AO из-за травмы Фото: Darrian Traynor/Getty Images

Новак лаконично ответил на противоречивые высказывания легенд.

«Честно говоря, не видел этих комментариев, поэтому не могу высказать своё мнение. Могу сказать, что гораздо проще судить и критиковать, чем понимать. Это мой жизненный урок», – заявил Джокович на пресс-конференции.

Но всё-таки обвинения в симуляции травм явно задели Новака. Позже в соцсетях он опубликовал фотографию с МРТ подколенного сухожилия.

«Подумал, что оставлю это здесь для всех «экспертов» по спортивным травмам», — написал Джокович.

Фото МРТ Новака Джоковича Фото: Из личного архива Джоковича

Рядовые фанаты мало что могли сказать по этому снимку, но в спортивных СМИ быстро распространялись мнения медиков. Итог таков – Новак показал всем аксиальный срез бедра. В верхней части расположена четырёхглавая мышца бедра (или передняя), внизу – задняя, посередине – приводная группа мышц. Тёмные прожилки – это сухожилия, круг по центру – бедренная кость. Нетипичная светлость на снимке означает участок, куда проникла жидкость, а именно вода, которая находится в составе крови, выделившейся вследствие повреждения. МРТ даёт понять, что Джокович получил надрыв длинной приводной мышцы, с которым действительно сложно нормально играть на корте.

В данном случае ни о какой симуляции травмы со стороны Новака не может быть и речи. Все обвинения в адрес Джоковича беспочвенные. Хотя Тони Надаль, дядя и бывший тренер 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Рафаэля Надаля, считает, что Новак стал заложником собственной репутации, поскольку ранее не раз возникали подозрения в том, что он имитирует травмы или как минимум преувеличивает степень их серьёзности на корте.

«Ещё один вопрос, который мы должны задать себе после того, как события произошли, — это причина протеста, вспыхнувшего на трибунах. Прежде всего понимаю, что публика продемонстрировала свои разочарование и гнев из-за того, что её лишили ожидаемого шоу после того, как она заплатила за билет. Но вторая причина и, наверное, самая важная, заключается в том, что с годами вокруг Новака накопилось определённое подозрение из-за его гримас и театрального поведения, что посеяло сомнение в правдивости его травм.

Когда игрок сталкивается с физическими проблемами в таком матче, как этот, он обычно откладывает решение о снятии до конца. Он вызывает физиотерапевта, играет в ослабленном состоянии и, только осознав непоправимое, решает сняться. Мы не раз наблюдали за Новаком с подобными выступлениями, с жестами и языком тела, которые противоречат тому, что мы видим на корте, и вызывают определённые сомнения в подлинности его проблем», — сказал Тони Надаль в интервью El País.

Тони Надаль никогда не славился особой приязнью к Джоковичу, поэтому его мнение не может считаться на 100% объективным. Одно можно сказать точно – в Австралии Новак не заслуживал столь жёсткого отношения к себе со стороны зрителей и теннисной общественности. Серб уже 20 лет выступает на топ-уровне в теннисе. Он является рекордсменом по количеству побед на турнирах «Большого шлема» и в 37 лет всё ещё показывает высокий уровень, хотя с возрастом всё чаще дают о себе знать проблемы со здоровьем.

Новак очень хочет выиграть 25-й мэйджор. Многие эксперты считают, что ему не по силам сделать это из-за доминирования более молодых Янника Синнера и Карлоса Алькараса, но Джокович не раз разочаровывал скептиков. А несправедливые обвинения в симуляции травм являются лишь дополнительным мотивирующим фактором для легендарного серба, который явно ещё не сказал своего последнего слова в теннисе.