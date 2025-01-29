«Горжусь ею». Звёзды тенниса защитили Соболенко после травли за странный жест с трофеем AO

Арина получила много критики в свой адрес, но Андреа Петкович и Ренне Стаббс с ней не согласны.

Первая ракетка мира Арина Соболенко потерпела разочаровывающее поражение в финале Australian Open с американкой Мэдисон Киз — 3:6, 6:2, 5:7. Арина упустила возможность первой после Мартины Хингис в 1999-м выиграть три титула в Мельбурне подряд.

Во время церемонии на корте и пресс-конференции Соболенко вела себя достойно, но всё-таки белоруску переполняла ярость. Это вылилось в срыв с разбитой ракеткой, а также в противоречивые действия с трофеем финалистки в раздевалке.

Сразу после матчбола Соболенко обняла Киз у сетки и поздравила её с победой. Однако вскоре Арина со всей злости разбила ракетку. За это WTA выписала ей штраф в размере $ 20 тыс. Белорусская теннисистка объяснила своё поведение.

«Разумеется, я оказалась разочарована, потому что была близка к сумасшедшему достижению. Ты выходишь, борешься, но всё идет не так, как ты хочешь. Мне нужно было выплеснуть негативные эмоции, чтобы произнести речь, не проявляя неуважение. Я старалась отпустить ситуацию и быть хорошим человеком, вести себя уважительно. Всё в порядке. Я знаю, что после обидных поражений приходят приятные победы, поэтому продолжу работать, чтобы лучше сыграть, если снова окажусь в такой ситуации», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

В раздевалке случился ещё один неоднозначный момент с участием Соболенко и её команды. В трансляцию попал момент, когда Арина положила на землю трофей финалистки, после чего фитнес-тренер теннисистки Джейсон Стейси «помочился» на награду. Это же действие повторил бойфренд спортсменки Георгиос Франгулис, а затем и сама Соболенко.

Арина Соболенко с командой во время исполнения странного жеста с трофеем финалистки Australian Open Фото: Кадр из трансляции

Множество любителей тенниса в соцсетях раскритиковали Соболенко и обвинили её в неуважении к турниру. Некоторые даже призвали отстранить Арину от участия в Australian Open.

Как можно объяснить жест белоруски? Соболенко очень хотела победить Киз. Она считалась фаворитом финала и мысленно уже наверняка представляла, как поднимет над головой кубок. Но Мэдисон была очень хороша на корте и переиграла Арину в её же агрессивном стиле. Белоруске вместо прекрасно знакомого традиционного трофея пришлось довольствоваться своего рода тарелкой, что категорически не устраивало спортсменку.

«Мне кажется, когда доходишь до финала, уже трофей или ничего. Никто не помнит финалистов, никто не пишет имя финалиста рядом с именем победителя. На этом этапе я нацелена на титулы. Но любом случае должна собой гордиться: три финала подряд – это сумасшедший результат. Надеюсь, в следующем году вернусь сильнее и снова подниму трофей над головой», — говорила Арина на пресс-конференции.

Арина Соболенко и Мэдисон Киз после финала Australian Open Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Конечно, поступок Арины нельзя назвать образцовым, но в то же время не все представители теннисного сообщества стали её осуждать. Бывшая девятая ракетка мира Андреа Петкович в подкасте шестикратной чемпионки турниров «Большого шлема» в паре и миксте Ренне Стаббс вступилась за Соболенко.

«Мы любим Арину Соболенко за яркие эмоции, которые она демонстрирует. Нужно принять вместе с этим и плохие эмоции. Мы не можем хвалить все эти забавные танцы Арины, не принимая и другой её части. Я уже приводила этот аргумент в защиту Александра Зверева: нельзя ругать игроков за всё подряд. Арину критикуют за какой-то один поступок, но нужно попытаться принять это. Мы любим Соболенко за её эмоции и должны с этим жить. Её эмоции порой могут взять над ней верх.

Я сама жутко ненавидела поражения. Мне казалось, что у меня нет эго, но после проигрышей понимала – всё-таки оно у меня есть. Уступать очень неприятно. Соболенко была полностью переиграна Мэдисон Киз в первом сете, однако после этого она пришла в себя и достойно ответила во второй партии. Я горжусь Ариной, как бы странно это ни звучало. Она храбрый воин. Соболенко едва не перевернула ход матча, показывая при этом свой далеко не лучший теннис. Да, она не победила, но третий год подряд играла в финале. Арина заслуживает уважения за свою характер», — сказала Петкович.

Ренне Стаббс согласилась с мнением Петкович.

«Уверена, что на следующий день Арина уже жалела о случившемся. Всем нам нравится проявление её личности на корте, но после поражений ты не контролируешь себя. Во время игровой карьеры в такие моменты я сама чувствовала себя худшим неудачником в мире. Соболенко сорвалась, однако при этом спокойно пожала руку Мэдисон Киз и уважительно с ней обращалась. А эти срывы с разбитой ракеткой и трофеем… Я не восторге от подобного, но думаю, что Соболенко на следующий день действительно сожалела о таком поступке. Давайте просто порадуемся выдающемуся женскому финалу Australian Open, который был намного лучше мужского и интереснее прошлогоднего, когда Соболенко вообще не имела проблем на корте», — добавила Стаббс.

Вероятно, Соболенко действительно не гордится своими действиями в порыве эмоций после проигранного финала AO. Арина наверняка возьмёт много крупных титулов в будущем, но порой будут поражения, которые нужно уметь принимать без лишних нервов. Случай в Мельбурне станет ценным опытом для белоруски, чтобы в следующий раз вести себя более сдержанно в трудный момент.