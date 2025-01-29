Курникову сняли в инвалидном кресле. Что случилось со знаменитой российской теннисисткой?

Похоже, Анна очень серьёзно травмировала ногу. Папарацци также показали публике двух её детей с Энрике Иглесиасом.

Бывшая российская теннисистка Анна Курникова вынуждена передвигаться в инвалидном кресле. Такой вывод можно сделать из фото, сделанных журналистами издания Hello.

Что случилось с бывшей восьмой ракеткой мира в одиночном разряде и двукратной чемпионкой турниров «Большого шлема» в паре? Пока неизвестно, но предположительно Курникова серьёзно травмировала ногу.

Папарацци застали Анну в Майами возле торгового центра Bal Harbour. Как сообщается, инвалидное кресло катила знакомая Курниковой. Фотографам удалось заснять дочек Курниковой – семилетнюю Люси и пока ещё четырёхлетнюю Машу, которая 30 января отпразднует пятый день рождения. Брат-близнец Люси Николас в кадр не попал, как и возлюбленный теннисистки испанский певец Энрике Иглесиас, с которым она живёт во Флориде.

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Анна надела чёрный спортивный костюм и очки такого же цвета. Вероятно, чтобы остаться незамеченной, но всё-таки скрыться от вездесущих журналистов не удалось. На ноге Курниковой располагался ортопедический сапог, а на мизинце правой руки был замечен розовый пластырь.

Где и при каких обстоятельствах получено повреждение, неизвестно. Узнать об этом можно у Анны, но вряд ли она захочет раскрывать детали. Курникова ведёт закрытый образ жизни и фактически не общается с представителями СМИ. Сам факт тайной съёмки Курниковой вместе с детьми наверняка не понравится экс-теннисистке, так что говорить с кем-то на этот счёт она явно не собирается.

В последний раз Курникова появилась на публике в 2023 году, когда сходила на концерт с Иглесиасом и 23-кратной чемпионкой ТБШ Сереной Уильямс.

Это было слегка неожиданным поворотом событий, но после засады со стороны папарацци в Майами 43-летняя Курникова теперь, вероятно, очень долго не решится куда-то выходить. Анна требует уважать своё право на приватность, так что её скрытность более чем объяснима. Остаётся надеяться, что травма Курниковой не приведёт к каким-то ужасным последствиям и бывшая теннисистка вскоре сможет передвигаться самостоятельно.