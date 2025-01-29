Рублёв победил впервые за шесть матчей. Калинская в Сингапуре тоже вышла в 1/4 финала

В среду, 29 января, на турнире ATP-250 в Монпелье (Франция) начались матчи второго круга. Это соревнование появилось в календаре в 1987 году и до 2009 года включительно проводилось в Лионе, а затем переехало в Монпелье. В 1996 году в Лионе победил Евгений Кафельников, и пока это единственный титул России на турнире. В 2022-м в Монпелье победил Александр Бублик из Казахстана, на следующий год титул завоевал Янник Синнер, а в минувшем сезоне лучшим вновь стал Бублик.

В этом году Бублик получил четвёртый номер посева, а первые три номера достались Андрею Рублёву, Феликсу Оже-Альяссиму и Флавио Коболли. Вся эта четвёрка получила bye в первом круге.

В основную сетку попали двое российских теннисистов, однако после первого круга остался только один из них. Алибек Качмазов, прошедший квалификацию, в первом круге не справился с Кристофером Юбэнксом — 5:7, 4:6. Во втором круге Юбэнкс вышел на Рублёва.

28-летний американец, бывшая 29-я ракетка мира, впервые в этом году играл в основной сетке на уровне ATP. На Australian Open Юбэнкс, располагающийся за пределами первой сотни в рейтинге, не отобрался, а на двух «челленджерах» одержал две победы и потерпел два поражения. Рублёв, несмотря на провальное начало сезона (по одному поражению в Гонконге и на AO), всё равно был фаворитом, тем более что год назад Андрей во втором круге AO оказался сильнее — 6:4, 6:4, 6:4.

Кристофер Юбэнкс и Андрей Рублёв на Australian Open — 2024 Фото: Kelly Defina/Getty Images

У Юбэнкса сразу же пошла подача, и в первых двух своих геймах он собрал три эйса. Рублёв тоже уверенно забирал свои геймы. А в пятом гейме состоялся первый брейк. Американец набрал лишь одно очко, в то время как россиянину трижды (!) везло: мяч после касания троса всякий раз падал туда, куда было нужно Андрею. С подтверждением брейка у Рублёва трудностей не возникло — 4:2.

В 10-м гейме Андрей всё-таки создал себе проблемы. Подавая на сет при 5:4, он начал с 0:40, однако затем взял пять очков подряд, а с ними и всю партию — 6:4 за 35 минут. Рублёву насчитали всего четыре невынужденные ошибки, а Юбэнксу — 11.

Во второй партии Рублёв уже в третьем гейме был близок к брейку, но упустил двойной брейк-пойнт. После этого Андрей запросил медицинский перерыв — ему дали таблетку.

Медицинский перерыв Андрея Рублёва Фото: Кадр из трансляции

Сразу после этого россиянин под ноль выиграл два гейма подряд и вырвался вперёд — 3:2 с брейком. Выйти на брейк-пойнты Рублёв Юбэнксу так и не дал. А в девятом гейме Андрей использовал второй матчбол на приёме и закончил встречу — 6:4, 6:3 за 1 час 6 минут.

В целом Рублёв провёл эту встречу на удивление спокойно — возможно, это добрый знак. Если какие-то эмоции и были, Андрей держал их под контролем. Он одержал первую победу за последние шесть матчей. Предыдущие пять встреч заканчивались поражением Рублёва: в группе Итогового турнира (три), в Гонконге и на Australian Open.

В четвертьфинале Монпелье Андрей сыграет с победителем встречи Николоз Басилашвили (Грузия, Q) — Артур Риндеркнеш (Франция, 7).

На женском «пятисотнике» в Линце (Австрия) проходили заключительные поединки первого круга и начались встречи второго круга. Этот турнир проводится с 1987 года. В 1998-м Линц стал турниром второй категории (аналог WTA-500), и на этом отрезке успех дважды праздновали россиянки. В 2005 году титул завоевала Надежда Петрова, а в 2006-м лучшей стала Мария Шарапова. В 2009-м Линц понизили в статусе — до аналога нынешнего WTA-250. Чемпионкой Линца-2015 стала Анастасия Павлюченкова, а 2023-м победила Анастасия Потапова. В 2024-м турнир вновь повысили до «пятисотника», и в прошлогоднем финале Елена Остапенко победила Екатерину Александрову — 6:2, 6:3.

В этот раз в основной сетке Линца оказались четыре россиянки. Екатерина Александрова получила четвёртый номер посева и bye в первом круге, Анастасия Потапова — шестой, Анна Блинкова попала на турнир на общих основаниях, а Анастасия Захарова — через квалификацию. Первая потеря случилась уже на старте. Захарова проиграла белоруске Александре Саснович, которая также проходила отбор, — 3:6, 6:7 (3:7).

Потапова не испытала серьёзных проблем в игре с местной теннисисткой Юлией Грабер — этот матч состоялся ещё в понедельник, 28 января. Сделав по два брейка в каждом из сетов, Анастасия вышла во второй круг.

Блинкова играла с другой представительницей Австрии Синьей Краус, 220-й ракеткой мира. Поначалу у них не было проблем на подаче, а в седьмом гейме Блинкова забрала подачу соперницы — 4:3 с брейком. В восьмом гейме россиянка ушла с 0:40, а вот в 10-м не смогла подать на сет, и счёт сравнялся — 5:5. На тай-брейке Анна, впрочем, доказала своё превосходство — 7:6 (7:3) за 1 час 2 минуты.

Вторая партия заняла в два раза меньше времени. У Краус, которая по ходу сета из-за проблем со спиной брала медицинский перерыв, развалилась подача (всего 43% попадания первой), и Блинкова этим воспользовалась, сделав три брейка подряд во второй половине сета. Пятый гейм, в котором Анна на подаче не взяла ни одного очка, был лишь неприятным эпизодом, не более. В восьмом гейме россиянка со второго матчбола приняла на матч — 7:6 (7:3), 6:2 за 1 час 37 минут.

Во втором круге Блинкову ожидает встреча с украинкой Элиной Свитолиной (2), отдыхавшей в первом круге.

Также сегодня во втором круге выступит Потапова, которая сразится с Ребеккой Шрамковой из Словакии.

А Александрова уже завтра сыграет с Саснович, выбившей Захарову.

А турнир в Сингапуре вернулся в календарь впервые с 1994 года и проводится всего седьмой раз в истории. Основная сетка оказалась представлена четырьмя россиянками: Анна Калинская и Полина Кудерметова попали в посев, получив первый и пятый номера соответственно, Эрика Андреева заявились на общих основаниях, а Мария Тимофеева — как лаки-лузер.

По итогам первого круга представительство России сократилось вдвое. Кудерметова уступила (3:6, 2:6) австралийке Кимберли Биррелл, воспользовавшейся уайлд-кард, а Андреева проиграла чешке Доминике Шальковой (Q) — 6:7 (5:7), 2:6. Зато порадовали Калинская и Тимофеева. Анна в трёх сетах дожала Кэролайн Доулхайд (6:4, 4:6, 6:2), притом что брала медицинский перерыв по ходу встречи, а Мария в двух партиях (6:3, 7:6 (7:3)) обыграла Ван Сиюй.

Во втором круге Калинская противостояла швейцарке Симоне Вальтерт (Q), 179-й ракетке мира. Россиянке понадобился лишь один гейм, чтобы наладить подачу. Во втором гейме Анна ушла с четырёх брейк-пойнтов. В дальнейшем у Калинской таких проблем не было. Сама она дважды брала чужую подачу и выиграла сет — 6:2 за 38 минут.

Во второй партии Калинская сделала брейк под ноль и повела 2:1. Впоследствии россиянка спокойно забирала свои геймы, и казалось, что неприятностей у неё уже не будет. Однако в 10-м гейме она не подала на матч, неожиданно отдав подачу под ноль, и соперница сравняла счёт — 5:5. Два гейма спустя состоялся тай-брейк, и вот там уже Анна не оплошала — 6:2, 7:6 (7:3) за 1 час 36 минут.

В четвертьфинале Калинская сыграет с Мананчэйа Савангкаев (Q), 132-й ракеткой мира.

Тимофеева вышла на корт с американкой Энн Ли, занимающей 85-е место в рейтинге WTA. Россиянка первая выиграла гейм на приёме, однако Ли смогла сделать обратный брейк, после чего сравняла счёт — 3:3. В восьмом гейме американка ещё раз взяла подачу соперницы, а затем подала на партию — 6:3 за 34 минуты.

Во второй партии преимущество Ли оказалось ещё более весомым. Из первых шести геймов она взяла пять — Тимофеева позволила сопернице сделать два брейка. На приёме у Анны не было возможностей, и в восьмом гейме Ли подала под ноль — 6:3, 6:2 за 1 час 8 минут.

Турниры в Монпелье, Линце и Сингапуре завершатся 2 февраля. За всеми событиями следите на «Чемпионате».