Синнер вызвал скандал, не явившись к главе Италии. Зато отметил трофей AO с русским братом

Первая ракетка мира Янник Синнер отказался от поездки в Квиринальский дворец в Риме, где в среду, 29 января, состоялся официальный приём мужской и женской сборных Италии по теннису у президента страны Серджо Маттареллы.

Глава государства чествовал игроков за победу на Кубке Дэвиса и Кубке Билли Джин Кинг. Синнер решил пропустить мероприятие, сославшись на усталость после завоевания титула на Australian Open. Янник в воскресенье, 26 января, обыграл в финале немца Александра Зверева — 6:3, 7:6, 6:3 и хотел отойти от длительного перелёта из Мельбурна.

Синнер не единственный, кто пропустил приём у Маттареллы. Теннисистки Элизабетта Коччаретто и Люция Бронцетти не приехали в Рим по уважительной причине – из-за выступления на «пятисотнике» в Линце. Однако именно отсутствие Янника вызвало скандал и привело к шквалу критики в его адрес.

«Отсутствие Синнера на приёме у президента выглядит неуважением к главе государства, даже если это не так. В симфонии Синнера, которую мы наблюдаем в последнее время, игнорирование Маттареллы звучит как диссонирующая нота», — написал журналист издания Corriere della Sera Массимо Грамеллини в своей колонке.

Янника Синнера раскритиковали в Италии за отказ ехать на приём к президенту Фото: Kelly Defina/Getty Images

Ещё более резким был обозреватель Винченцо Мартуччи из ежедневной газеты Il Messaggero, которая издаётся с 1878 года и является одной из самых читаемых в Италии. Он акцентировал внимание на том, что Синнер не принимает многие итальянские ценности, поскольку родился в провинции Южный Тироль, а родным языком для него является немецкий.

«Отказ ехать на приём к президенту Республики – редкий случай. Это не то же самое, что пропуск музыкального фестиваля в Сан-Ремо. Подобная ситуация является позором для Федерации тенниса Италии и Национального олимпийского комитета страны. «Нет» исходит от мальчика, который является лучшим в своём виде спорта. Главный тренер Лучано Спаллетти хочет видеть своего Синнера в сборной Италии по футболу. Президент Федерации баскетбола Италии Джанни Петруччи тоже хочет своего Синнера. Формула-1 ждёт своего Синнера. Янник может быть хорошим сыном, другом, соседом, студентом, но он не является хорошим итальянцем. Чувствуется, что во многом итальянские ценности чужды Синнеру. Он уже пропустил Олимпиаду в Париже и сказал нам, что у него тонзиллит, однако это была ложь. Очередная неоднозначная история в биографии «волшебного мальчика», — отметил Мартуччи.

Многие СМИ писали в похожем ключе. Защищать Синнера пришлось президенту федерации тенниса Анджело Бинаги и главе НОК страны Джованни Малаго.

«Никакого неуважения нет даже близко. Президент прекрасно понимает, в чём проблема Синнера. Мы решили провести церемонию 29 января именно потому, что это едва ли не единственное возможное окно, однако Янник всё равно не смог приехать. Он является первой ракеткой мира и имеет крайне загруженный график. Мне очень жаль, но давайте не будем забывать, что мы видели по телевизору 10 дней назад. Он с трудом доиграл матч четвёртого круга Australian Open с Хольгером Руне. Физическое состояние Янника требует особого внимания, его здоровье является приоритетом. Хотя я понимаю, что разочарование из-за отсутствия Синнера на церемонии огромно», — сказал Бинаги.

«Критики могут оставить мнение при себе, я не собираюсь кого-то переубеждать. Отсутствие Синнера печально, однако атмосфера на приёме у президента всегда прекрасна», — заявил Малаго.

В итоге к Маттарелле пришли игроки мужской команды Маттео Берреттини, Лоренцо Музетти, Андреа Вавассори, Симоне Болелли и их капитан Филиппо Воландри, а также представительницы женской сборной Жасмин Паолини, Сара Эррани, Мартина Тревизан вместе с капитаном Татьяной Гарбин.

Сборные Италии на приёме у президента Италии Серджо Матареллы Фото: Из личного архива Жасмин Паолини

Маттарелла на церемонии упомянул Синнера всего один раз – в самом начале своей речи, отметив его победу на Australian Open. При этом президент почему-то не назвал Янника, перечисляя имена причастных к титулу сборной Италии на Кубке Дэвиса. Зато он вспомнил Лоренцо Сонего, который не попал в состав, но на недавнем Australian Open сенсационно вышел в четвертьфинал.

«Я также хочу отметить того, кто усердно работает на корте, но не попал в команду на Кубок Дэвиса в 2024 году. Конечно же, это Лоренцо Сонего, который отлично начал нынешний сезон», — сказал Маттарелла в своей речи.

Кроме того, президент упомянул не приехавших в Рим из-за выступления в Линце Коччаретто и Бронцетти, выигравших Кубок Билли Джин Кинг. Всё-таки не было последовательности как в случае с игнорированием причастности Янника к завоеванию Кубка Дэвиса. Возможно, Маттарелла затаил какую-то обиду на Синнера из-за того, что тот не явился на приём в его резиденции.

Как бы то ни было, Янник вряд ли сильно расстроился из-за критики в свой адрес. Да, не все в Италии поняли его решение не ехать к Маттарелле, но Australian Open действительно отнял у теннисиста немало сил. Синнер также снялся с «пятисотника» в Роттердаме (3-9 февраля), отказавшись защищать там титул. Первая ракетка мира будет отдыхать до середины следующего месяца, когда планирует сыграть на турнире в Дохе (17-22 февраля).

Свободное время Синнер предпочитает проводить с близкими людьми. В первую очередь это его отец Ханс-Петер, мать Сиглинде и старший брат Марк. Последний особенно важен для Янника. Марк поддерживал первую ракетку мира в Австралии. Именно к нему в объятия теннисист бросился на трибуны сразу после выигранного матчбола.

Янник Синнер бросился на трибуны к своему брату Марку (крайний справа в очках) после победы на Australian Open Фото: Quinn Rooney/Getty Images

Ранее Марк не путешествовал с Янником в далёкие страны, поддерживая его только на турнирах в Италии и Австрии. Вся семья Синнера присутствовала на Итоговом чемпионате ATP в Турине в ноябре 2024 года. Но теперь Марк без родителей решил поехать с Янником на другой континент и вживую увидел, как его брат берёт третий для себя титул на турнирах «Большого шлема».

В недавнем интервью Gazzetta dello Sport Синнер признался, что тренеры Даррен Кэхилл, Симоне Ваньоцци, Марко Паничи, Улисес Бадио и родной брат – группа людей, которые разделяют с ним первые моменты после триумфа. Президенту Италии в этом напряжённом графике теннисиста места не нашлось.

«Мы приятно поужинали со всей командой. Мой брат тоже был в Мельбурне, мы просто отлично проводили время вместе. Это именно то, что нам было нужно. Присутствие Марка в Австралии, возможно, стало главной составляющей моей победы. Никто не знает меня лучше, чем он. Марк очень много значит для меня. Я постоянно звоню ему и полностью доверяю. Знаю, что могу рассказать ему всё, и он меня понимает. Потому что он знает, откуда мы родом – из обычной семьи. Он знает, как я жил с самого детства. Присутствие Марка в Мельбурне было лучшим моментом Australian Open. Моё счастливое место — там, где есть люди, которых я люблю», — сказал Синнер.

Важная деталь – Марк Синнер является приёмным братом Янника из России. Марк родился в 1998 году в Ростове-на-Дону. Йоханн и Сиглинде усыновили мальчика, когда тому было девять месяцев. Тогда пара считала, что у них не может быть своих детей. Вердикт врачей был ошибочным. В августе 2001 года Сиглинде родила Янника, который с детства отлично ладит с Марком и воспринимает его как родного брата, а не приёмного. Вполне возможно, старший брат теперь будет ездить с теннисистом на каждый крупный турнир – пока это приносит Синнеру удачу.