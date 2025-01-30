Три россиянки — в четвертьфинале Линца: Блинкова победила украинку Свитолину

В четверг, 30 января, на турнирах в Монпелье (ATP), Линце и Сингапуре (оба — WTA) завершились матчи второго круга. Игр с участием представителей России сегодня было две, и обе они проходили на «пятисотнике» в Линце. 83-я ракетка мира Анна Блинкова вышла на корт с 24-м номером мировой классификации украинкой Элиной Свитолиной, имевшей второй номер посева. Блинкова в первом круге расправилась с Синьей Краус (7:6 (7:3), 6:2), а Свитолина, получившая bye, отдыхала.

Ранее эти теннисистки дважды играли друг с другом, и обе встречи остались за Свитолиной. В 2023 году украинка победила в финале Страсбурга (6:2, 6:3) и в третьем круге «Ролан Гаррос» (2:6, 6:2, 7:5). Сегодня Блинкова одержала первую победу.

На протяжении всего первого сета теннисистки, как ни странно, успешнее действовали на приёме, нежели на подаче. Семь геймов из 10 закончились брейками. Чуть лучше была Блинкова, которая выиграла партию, несмотря на четыре двойные ошибки. Россиянка постоянно вела в счёте, при 5:3 не смогла подать на сет, однако уже в следующем гейме закончила партию, сделав четвёртый брейк, — 6:4 за 50 минут.

На старте второго сета у Блинковой были проблемы — Свитолина начала с брейка. В четвёртом гейме Анна ответила ей тем же, а в восьмом сделала второй брейк и при 5:3 вышла подавать на матч. Как и в первой партии, россиянка не смогла закончить сет, проиграв подачу. Но уже в следующем гейме Блинкова, воспользовавшись ошибками украинки, приняла на матч — 6:4, 6:4 за 1 час 38 минут.

В четвертьфинале Блинкова сразится с датчанкой Кларой Таусон (8).

В заключительном четвертьфинале Екатерина Александрова (4) играла с белоруской Александрой Саснович (Q), которая в первом круге выбила другую россиянку Анастасию Захарову (6:3, 7:6 (7:3)). Александрова в настоящий момент замыкает топ-30, а Саснович располагается в середине второй сотни. Ранее они пять раз встречались друг с другом, и четыре матча выиграла россиянка. В то же время в последней встрече, состоявшейся в Риме в 2024 году, белоруска разгромила соперницу: 6:0, 6:1. В этот раз Екатерина оказалась сильнее.

В первом сете у обеих теннисисток барахлила подача, однако на брейк-пойнтах ни Александрова, ни Саснович до поры до времени не могли воспользоваться своими шансами. Всё изменилось в шестом гейме, когда россиянка забрала подачу соперницы — 4:2. После этого Екатерина и Александра обменялись брейками под ноль. При 5:3 Александрова подавала на партию и добилась своей цели, использовав третий сетбол, — 6:3 за 45 минут. У Саснович, славящейся необычной техникой подачи (как правило, спортсменка набивает мяч ракеткой, а не рукой, после чего отводит правую руку далеко в сторону), оказался плохой баланс виннеров/невынужденных: семь против 15.

Александра Саснович на подаче Фото: Кадр из трансляции

А у Александровой в первом сете всё обстояло не так плохо: 11 активно выигранных очков против 12 невынужденных ошибок. Вторую партию россиянка начала с брейка под ноль. После этого ей оставалось лишь удержать свою подачу. Второй гейм Екатерина начала с 0:30, но отыгралась. В седьмом гейме она ещё раз забрала чужую подачу, и показалось, что проблем у Александровой не будет. Однако подавая на матч при 5:2, Екатерина ушла с двойного брейк-пойнта. И после этого всё же дожала соперницу, использовав первый же матчбол, — 6:3, 6:2 за 1 час 21 минуту.

В четвертьфинале Александрова сыграет с квалифаером из Хорватии Петрой Мартич.

Таким образом, из четырёх россиянок, попавших в основную сетку Линца (Александрова, Анастасия Потапова, Блинкова и Захарова), в четвертьфинал вышли Александрова, Потапова и Блинкова. Потапова свой матч второго раунда отыграла ещё в среду, 29 января. Она со счётом 7:6 (7:1), 6:4 победила словачку Ребекку Шрамкову.

В Сингапуре изначально в сетке также присутствовали четыре россиянки, однако до четвертьфинала дошла лишь Анна Калинская. Полина Кудерметова, Эрика Андреева и Анастасия Тимофеева закончили борьбу на турнире.

А на мужском турнире в Монпелье из двух россиян, присутствовавших в сетке, до четвертьфинальной стадии добрался только Андрей Рублёв. Алибек Качмазов проиграл в первой же встрече.

Все эти турниры завершатся 2 февраля. За всеми событиями следите на «Чемпионате».