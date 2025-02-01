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Ник Кирьос высмеял Янника Синнера при характеристике 12 теннисистов, его жёстко затроллили в ответ

«Женщины», «Улыбка до ушей», «Бадоса». Скандальный Кирьос прошёлся по элите тенниса
Михаил Георгиев
Ник Кирьос
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Ник одним словом охарактеризовал 12 звёздных игроков. А Медведева и Рублёва не забыл?

Финалист Уимблдона-2022 Ник Кирьос назвал ассоциации с другими игроками. В видео, опубликованном в соцсетях аккаунтом Get Set Tennis, австралийца попросили охарактеризовать каждого из предложенных людей одним словом.

Новак Джокович – «Величайший».

Арина Соболенко – «Evolve. Она только что подписала контракт с тем же агентством, что и я, это важная новость».

Роджер Федерер – «Красота. Он красиво играет, непринуждённо, как никто».

Рафаэль Надаль – «Соревновательность».

Наоми Осака – «Настоящая».

Алекс де Минор – «Скорость».

Эшли Барти – «Слайс. Устрашающий слайс».

Серена Уильямс – «Чемпионка».

Янник Синнер – «Клостебол».

Карлос Алькарас – «Он любит женщин, так что женщины».

Фрэнсис Тиафо – «Жизнерадостный. Он всегда радуется, улыбается, вы можете играть любой турнир на свете, «250-ник» где-нибудь на задворках Антверпена, а у Фрэнсиса всегда улыбка до ушей, и он напоминает, что жизнь, в общем-то, хороша. И он всегда готов тебя подбодрить и вместе повеселиться».

Стефанос Циципас – «Бадоса».

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После ответа с упоминанием Паулы Бадосы – подруги Стефаноса Циципаса – Ник рассмеялся и выбежал из кадра, хотя авторы, возможно, хотели узнать его мнение и о каких-то других теннисистах, например, о входящих в топ-10 россиянах Данииле Медведеве и Андрее Рублёве. Конечно, этот опрос носит шуточный характер, но Ник по некоторым пунктам явно высказывался серьёзно. Например, он дал понять, что считает Новака Джоковича величайшим игроком в истории, хотя при этом уважает других представителей «Большой тройки» Роджера Федерера и Рафаэля Надаля.

Ник Кирьос и Новак Джокович

Ник Кирьос и Новак Джокович

Фото: Chris Hyde/Getty Images

Кирьос хорошо относится к Арине Соболенко, Серене Уильямс, Наоми Осаке, своим соотечественникам Эшли Барти и Алексу де Минору. Нет у него негатива к Карлосу Алькарасу, Фрэнсису Тиафо и Стефаносу Циципасу, на вопросы о которых он отвечал с добрым юмором.

Единственным исключением из правил является первая ракетка мира Янник Синнер. Кирьос не устаёт подкалывать его после допинг-скандала, когда стало известно, что итальянец сдал два положительных теста на стероид клостебол во время «Мастерса» в Индиан-Уэллсе в 2024 году.

Ник порой говорит очень жёстко о Синнере, что нравится далеко не всему теннисному сообществу. Особенно с учётом того, что сам Кирьос пока очень плохо выступает на корте, пропустив два года из-за травм. Он проиграл оба матча в одиночном разряде после камбэка – французу Джованни Мпетчи Перрикару в Брисбене и британцу Джейкобу Фирнли на Australian Open.

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Ник всё ещё обладает мощнейшей подачей, но этого мало для достижения результата. Есть много вопросов к его физическому состоянию. Кирьос протянул три сета в противостоянии с Фирнли на AO, хотя начал испытывать дискомфорт уже в первой партии и доиграл только из-за уважения к болельщикам в Мельбурне. Правда, через три дня он выступал в паре с Танаси Коккинакисом и не смог завершить матч, снявшись во втором сете. Ник объективно не готов к большим нагрузкам, ему сложно провести на корте даже две партии.

По сути, единственный повод говорить о Кирьосе в последнее время – его нападки на Синнера. Последняя из них привела к ответному троллингу. На этой неделе проходит турнир категории 250 в Монпелье. Организаторы соревнований допустили ошибку при публикации сетки – вместо внесения имени третьего сеяного Флавио Коболли в 1/8 финала они поместили в квадрат слово «BYE» (название правила, согласно которому игрок с высоким рейтингом пропускает стартовую стадию).

«BYE выиграл больше матчей в 2025 году, чем Ник Кирьос в 2025 году», — написал тролль на странице австралийского теннисиста.

«BYE провалил меньше тестов на допинг, чем Янник Синнер», — в свойственном стиле ответил Ник.

Сетка турнира в Монпелье с ошибкой

Сетка турнира в Монпелье с ошибкой

Фото: Соцсети турнира в Монпелье

Высмеивание Синнера в исполнении Кирьоса кому-то нравится, но карьеру австралийца это точно не реанимирует. Ник сейчас является 1092-й ракеткой мира. С таким рейтингом на серьёзные турниры он может попасть только в случае предоставления уайлд-кард. Не факт, что все будут так благосклонны к скандальному теннисисту, как организаторы домашнего турнира «Большого шлема».

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Кирьос точно не выйдет на корт в феврале и планирует сыграть на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе в марте. Возможно, у него есть предварительная договорённость о получении уайлд-кард, иначе он вряд ли с уверенностью говорил бы о будущей поездке в Калифорнию.

«Сообщение для моих поклонников: большое спасибо за поддержку. Я продолжу тренироваться дома. Подтверждаю, что моим следующим турниром станет Индиан-Уэллс. Мне пришлось бороться с разрывом брюшной полости во время Australian Open. Я позабочусь о том, чтобы моя реабилитация прошла как можно лучше», — написал Кирьос в соцсетях.

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