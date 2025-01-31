Волевая победа Александровой на «пятисотнике» в Линце. Рублёв на отказе вышел в полуфинал

В пятницу, 31 января, на турнире ATP-250 в Монпелье состоялись четвертьфинальные матчи. Единственным россиянином, добравшимся до этой стадии, был Андрей Рублёв, посеянный под первым номером. Его соперником был грузинский теннисист Николоз Басилашвили, бывшая 16-я, а ныне 178-я ракетка мира. Рублёв в первом круге имел bye, а во втором раунде оказался сильнее Кристофера Юбэнкса — 6:4, 6:3. Басилашвили же сперва прошёл квалификацию, а уже в основной сетке победил Михаила Кукушкина и Артура Риндеркнеша.

В прежние годы Рублёв и Басилашвили шесть раз играли друг с другом. Первые два матча выиграл грузин, затем три победы одержал россиянин, а последнюю встречу, состоявшуюся в Галле-2022, вновь выиграл Андрей — 7:6 (7:1), 6:4. Сегодня он снова победил — Николоз снялся по ходу первого сета.

Матча как такового не получилось. Рублёв начал с брейка, затем теннисисты брали каждый свою подачу, а в седьмом гейме Андрей ещё раз взял подачу соперника. После того как счёт стал 5:2, 40:0 в пользу россиянина, Басилашвили снялся — вероятно, из-за проблем с лодыжкой, преследовавших его ещё в прошлом матче. Рублёв за неполный сет собрал семь эйсов, но некоторых из них могло и не быть, если бы соперник не испытывал трудностей с передвижением по корту.

В полуфинале Рублёв сразится с Александром Ковачевичем (США, Q), победившим Александра Бублика (Казахстан, 4).

На турнире WTA-500 в Линце также состоялись четвертьфиналы. До этой стадии добрались три российские теннисистки, и все они оказались в разных четвертях, так что дерби в 1/4 финала не было. 83-я ракетка мира Анна Блинкова вышла на корт с датчанкой Кларой Таусон, располагающейся на 39-й строчке в рейтинге. На пути к очной встрече Блинкова и Таусон не потеряли ни сета. Россиянка прошла Синью Краус и вторую сеяную Элину Свитолину, а датчанка выбила Ангелину Калинину и Сорану Кырстю.

В личных встречах у Блинковой и Таусон было равенство: 1-1. В Бад-Хомбурге в 2021 году сильнее была россиянка (7:6 (7:4), 4:6, 6:2), а на турнире WTA-125 в Анже годом позже датчанка взяла реванш — 7:5, 6:3. Сегодня Анна вновь потерпела поражение.

В первой половине стартового сета шла равная борьба: в геймах были и «ровно», и брейк-пойнты, но всякий раз чуть сильнее оказывалась подающая. В шестом гейме Таусон с четвёртого брейк-пойнта вышла вперёд — 4:2. Однако Блинкова ответила брейком под ноль, после чего сравняла счёт — 4:4. Концовку лучше провела датчанка: вначале она взяла подачу, а в 10-м гейме использовала третий сетбол на приёме — 6:4 за 1 час 2 минуты.

Во второй партии преимущество было уже у Таусон, несмотря на слабый процент попадания первой подачи (50%). Клара пять раз подала навылет (всего у неё оказалось девять эйсов), а Блинкова допустила четыре двойные ошибки (в первом сете было две). Единственный брейк состоялся в шестом гейме, и сделала его Таусон. У Блинковой за всю партию не было ни одного брейк-пойнта, и в девятом гейме датчанка подала на матч — 6:4, 6:3 за 1 час 48 минут.

Анастасия Потапова (6), занимающая 33-е место в мировой классификации, сражалась с 19-й ракеткой мира Каролиной Муховой (1). Потапова на турнире без потери сетов прошла Юлию Грабер и Ребекку Шрамкову, а Мухова, воспользовавшись bye в первом круге, во втором раунде уверенно (6:2, 6:3) обыграла Сару Соррибес-Тормо.

Из предыдущих четырёх очных встреч Потапова выиграла лишь одну. А единственный матч, состоявшийся в минувшем сезоне, Мухова взяла со счётом 6:4, 6:2 — было это в третьем круге US Open. Сегодня чешка также прошла дальше.

Анастасия Потапова Фото: Alexander Scheuber/Getty Images

В первом сете ключевым моментом стало превосходство Муховой на подаче. Процент попадания первой подачи у чешской теннисистки был значительно выше, чем у россиянки, — 68% против 44%; в дополнение к этому Каролина ещё и семь эйсов собрала. В шестом гейме Мухова добилась брейка (в предыдущих геймах теннисистки упустили по одному брейк-пойнту) — 4:2. Потапова не раз могла исправить ситуацию в девятом гейме, когда соперница подавала на сет. Однако россиянка не использовала ни одного из четырёх брейк-пойнтов, и Мухова забрала партию со второго сетбола — 6:3 за 46 минут.

Выиграв сет, Мухова взяла медицинский перерыв. У теннисистки возникли проблемы с правым бедром, которое и без того было затейпировано.

Медицинский перерыв Каролины Муховой Фото: Кадр из видео

Во втором сете Потапова в пятом гейме спаслась с двойного сетбола, а в шестом дожала соперницу с четвёртого брейк-пойнта. Это и предопределило исход партии. В следующих двух своих геймах Анастасия проиграла лишь одно очко и перевела матч в решающий сет — 6:3 за 39 минут.

В третьей партии единственный брейк сделала Мухова, которая в четвёртом гейме хорошо отработала на приёме. Чешка контролировала ход игры и в девятом гейме, уже при счёте 5:3, подавала на матч. Потапова цеплялась до последнего, имела брейк-пойнты, но не реализовала ни одного шанса из трёх. Муховой же хватило второго матчбола, чтобы закончить встречу в свою пользу — 6:3, 3:6, 6:3 за 2 часа 11 минут.

«Это был очень тяжёлый матч. Потапова играла великолепно. Во втором сете я немного потеряла концентрацию, и она просто воспользовалась шансом. Рада, что мне удалось выиграть. В последнем гейме всё могло сложиться по-другому. Очень хотела довести дело до конца. Я старалась сосредоточиться, и подача в последнем гейме действительно помогла мне», — приводит слова Муховой пресс-служба WTA.

Екатерина Александрова (4), замыкающая топ-30 рейтинга WTA, провела матч с бывшей 14-й, а ныне 125-й ракеткой мира Петрой Мартич (Q). Александрова, имевшая bye в первом раунде, во втором круге прошла Александру Саснович (6:3, 6:2). А Мартич провела две трёхсетовые встречи — с Евой Лис и Элиной Аванесян.

В предыдущие годы Александрова и Мартич лишь дважды играли друг с другом и одержали в этих матчах по одной победе. Последнюю встречу, состоявшуюся в Бирмингеме в сезоне-2019, выиграла хорватка (6:3, 7:5). В этот раз победила россиянка.

Екатерина Александрова Фото: Alexander Scheuber/Getty Images

В первой партии Мартич, подававшая первой, почти всё время вела в счёте. В четвёртом гейме хорватка использовала второй брейк-пойнт, а потом подтвердила брейк — 4:1. Александрова не имела возможностей отыграться. Более того, в восьмом гейме она чуть было вновь не отдала подачу, но ушла с сетбола. А в девятом гейме Мартич оформила победу в сете — 6:3 за 44 минуты.

Во втором сете Александрова допустила невероятное количество двойных ошибок (шесть). Как ни странно, это не помешало россиянке выиграть партию — эйсы тоже имелись в достатке (пять). Екатерина во втором гейме оформила брейк, а впоследствии отыграла все семь брейк-пойнтов, которые Мартич зарабатывала едва ли не в каждом гейме. В восьмом гейме Александрова приняла под ноль — 6:2 за 41 минуту.

В решающей партии пришлось поволноваться разве что в первом гейме, в котором Александрова ушла с тройного брейк-пойнта, а затем спасла ещё один. Во втором гейме россиянка сделала брейк и уже больше не оглядывалась назад. Закончила она встречу брейком под ноль — 3:6, 6:2, 6:2 за 2 часа 4 минуты.

В полуфинале Александрова сыграет с Муховой, обидчицей Потаповой.

Наконец, на турнире WTA-250 в Сингапуре единственной четвертьфиналисткой из России была Анна Калинская, первая сеяная. В соперницы ей досталась Мананчэйа Савангкаев из Таиланда, не входящая в первую сотню. Калинская в первом круге в трёх сетах победила Кэролайн Доулхайд (6:4, 4:6, 6:2), а во втором раунде одолела Симону Вальтерт (6:2, 7:6 (7:3)). Савангкаев, прошедшая квалификацию, уже в основной сетке без потери партий обыграла Вэй Сыцзя и Кристину Букшу.

В первом сете преимущество Калинской не вызывало вопросов. С подачей у россиянки всё было в порядке (86% попадания первой и 74% очков, выигранных на первой), и её соперница не заработала ни одного брейк-пойнта. В пятом гейме Анна добилась брейка, а в девятом ещё раз взяла чужую подачу и выиграла партию — 6:3 за 37 минут.

Во втором сете теннисистки словно бы поменялись ролями. Из первых шести геймов Калинская, у которой ощутимо просела подача (всего 56% попадания первой), выиграла только один. Но даже после 1:5 у россиянки была возможность не доводить игру до решающей партии. При 2:5 Анна запросила медицинский перерыв, и он пошёл ей на пользу. Калинская сделала брейк, затем подала под ноль, а в 10-м гейме была в шаге от того, чтобы сравнять счёт в сете, но упустила брейк-пойнт. И Савангкаев подала на сет — 6:4 за 46 минут.

В решающей партии Калинская повесила сопернице «баранку». Нельзя сказать, что у Савангкаев не было шансов, но в первых трёх геймах все важные очки взяла россиянка. На вторую половину сета Савангкаев не хватило, и Анна быстро забрала ещё три гейма — 6:3, 4:6, 6:0 за 1 час 58 минут.

В полуфинале Калинская сыграет с американской теннисисткой Энн Ли.

Турниры в Монпелье, Линце и Сингапуре закончатся 2 февраля. За всеми событиями следите на «Чемпионате».