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Монпелье, Линц 2025: сетки, результаты, расписание, где смотреть, как сыграли Андрей Рублёв, Екатерина Александрова

Александрова в третий раз вышла в финал Линца. А Рублёв сенсационно проиграл 102-й ракетке
Александр Насонов
Андрей Рублёв/Екатерина Александрова
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За титул на «пятисотнике» Екатерина поборется с украинкой Даяной Ястремской.

В субботу, 1 февраля, на турнирах в Монпелье, Линце и Сингапуре состоялись полуфинальные матчи. В каждом из этих соревнований в четвёрку лучших вышло по одному представителю России. В Монпелье первый сеяный Андрей Рублёв играл с американским квалифаером Александром Ковачевичем, не входящим в первую сотню (102-е место). Ковачевич в четвертьфинале неожиданно одолел Александра Бублика, теперь уже бывшего чемпиона турнира, со счётом 6:3, 6:2. Рублёв же в 1/4 финала не провёл и полного сета, поскольку его соперник Николоз Басилашвили снялся из-за травмы при счёте 2:5 не в свою пользу.

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Рублёв уже в первом гейме заработал два брейк-пойнта, но упустил оба шанса взять подачу соперника. После этого россиянин провалил подачу, а в третьем гейме Ковачевич подтвердил брейк — 3:0. Американец вёл 4:1, но это обманчивое преимущество, так как брейк был сделан всего один. Рублёв в седьмом гейме принялся поддавливать на приёме, и его усилия были вознаграждены брейком. Взяв чужую подачу, Андрей радостно закричал. И в восьмом гейме сравнял счёт, сделав три эйса подряд, — 4:4.

В девятом гейме Рублёв не использовал брейк-пойнт, то есть скрытый сетбол, и этот момент, как вскоре выяснилось, стал определяющим в партии. В 12-м гейме Андрею необходимо было брать подачу, ведь он уступал 5:6. Однако россиянин провалил концовку, взяв лишь один розыгрыш. На втором сетболе Ковачевич в долгом обмене перетерпел соперника и выиграл первый сет — 7:5 за 47 минут.

Во втором сете теннисисты долгое время брали только свои геймы. Рублёв порой кипятился из-за того, что на приёме ему не удавалось диктовать ход игры. Первого брейк-пойнта пришлось ждать аж до девятого гейма, и был он у Андрея. Россиянин не смог использовать его, и Ковачевич дожал его в этом гейме.

И вновь упущенный брейк-пойнт стал роковым. В 10-м гейме американец хорошо играл на приёме, в то время как Рублёв допустил двойную ошибку, которая привела к двойному же матчболу. Один из них Андрей отыграл эйсом, а на втором пробил в сетку и уступил — 7:5, 6:4 в пользу Ковачевича за 1 час 36 минут.

Монпелье. 1/2 финала
01 февраля 2025, суббота. 19:30 МСК
Андрей Рублёв
10
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		4
7 		6
         
Александр Ковачевич
102
США
Александр Ковачевич
А. Ковачевич

На турнире WTA-500 в Линце свой полуфинал отыграла Екатерина Александрова (4), которая противостояла чешке Каролине Муховой (1), финалистке «Ролан Гаррос» 2023 года. Александрова в четвертьфинале одержала волевую победу над Петрой Мартич — 3:6, 6:2, 6:2. Что касается Муховой, то она одолела другую россиянку Анастасию Потапову, также в трёх партиях — 6:3, 3:6, 6:3.

Каролина Мухова

Каролина Мухова

Фото: Alexander Scheuber/Getty Images

Ранее Александрова и Мухова четырежды играли друг с другом, и в трёх встречах, в том числе в последней, победила россиянка. Правда, это было почти четыре года назад. В Штутгарте в сезоне-2021 Екатерина одержала волевую победу: 4:6, 6:2, 6:3. Сегодня российская теннисистка вновь была сильнее и даже повесила «баранку».

Мухова плохо начала матч. В первом гейме чешка, у которой пропала первая подача, не набрала ни одного очка, допустила двойную ошибку и подарила сопернице брейк. Александрова во втором гейме тоже имела проблемы на подаче, однако, в отличие от соперницы, ушла с двойного брейк-пойнта — 2:0. Следующие два гейма прошли по тому же сценарию, за исключением того, что россиянка свою подачу защитила более чем уверенно — 4:0.

Сделав третий брейк подряд, Екатерина подавала уже на сет. Она отыграла брейк-пойнт, а потом реализовала первый же сетбол, воспользовавшись очередной неточностью в исполнении соперницы, — 6:0 всего за 25 минут. Александрова в этой партии собрала восемь активно выигранных очков при всего трёх невынужденных ошибках; у Муховой на два виннера пришлось восемь невынужденных. Возможно, у Каролины были те же проблемы с бедром, что и в четвертьфинале, когда она брала медицинский перерыв.

Во второй партии доминирования Александровой уже не наблюдалось. Мухова прибавила, стала лучше двигаться, а россиянка стала вдруг сыпать двойными (четыре за сет). И тем не менее Екатерина не дала Каролине перевернуть ход встречи. Единственный брейк-пойнт, в четвёртом гейме, она отыграла, а в седьмом сама сделала брейк и вырвалась вперёд — 4:3. Подавая на матч при 5:4, Александрова не отдала ни одного очка — 6:0, 6:4 за 1 час 15 минут.

Линц. 1/2 финала
01 февраля 2025, суббота. 17:15 МСК
Каролина Мухова
19
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
0 		4
6 		6
         
Екатерина Александрова
30
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова

Александрова впервые с февраля 2024 года сыграет в финале. Тогда она также добралась до титульного матча в Линце, но уступила Елене Остапенко. (В 2018 году Екатерина впервые добралась до титульной встречи на уровне WTA — и тоже в Линце! Тогда она проиграла Камиле Джорджи в финале турнира, проходившего осенью.) В этот раз соперницей Екатерины станет украинская теннисистка Даяна Ястремская, которая в полуфинале остановила датчанку Клару Таусон — 6:1, 6:4.

Екатерина Александрова

Екатерина Александрова

Фото: Alexander Scheuber/Getty Images

А в Сингапуре первая сеяная Анна Калинская вышла на корт с американкой Энн Ли. Увы, проблемы со здоровьем не позволили Калинской закончить встречу. Россиянка, испытывавшая проблемы с бедром, дважды брала медицинский перерыв по ходу матча.

Медицинский перерыв Анны Калинской

Медицинский перерыв Анны Калинской

Фото: Кадр из трансляции

Первую партию Анна проиграла со счётом 6:7 (2:7). Отдав ещё гейм во втором сете, Калинская решила сняться.

Сингапур. 1/2 финала
01 февраля 2025, суббота. 09:10 МСК
Анна Калинская
18
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
Окончен
0 : 2
Rt
1 2 3
         
6 2 		0
7 7 		1
         
Энн Ли
85
США
Энн Ли
Э. Ли

Финалы всех этих турниров пройдут в воскресенье, 2 февраля. За всеми событиями следите на «Чемпионате».

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