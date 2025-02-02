Медведев заново начинает сезон после провала на АО. Роттердам для него — ключевой турнир

Даниил Медведев после провала на первом турнире сезона, которым для него стал Australian Open, отправился в Роттердам. Там проходит один из самых известных и старых турниров ATP-500, на котором побеждало множество ярчайших звёзд тенниса. Его первым чемпионом в 1972 году стал Артур Эш, чьё имя носит центральный корт US Open, а затем здесь выигрывали Джимми Коннорс, Бьорн Борг, Стефан Эдберг, Борис Беккер, Горан Иванишевич, Евгений Кафельников, Ллейтон Хьюитт, Роджер Федерер, Энди Маррей, Хуан-Мартин дель Потро, Стэн Вавринка и многие другие. Среди четырёх последних победителей турнира есть Андрей Рублёв и сам Даниил Медведев, а действующим чемпионом является Янник Синнер, который защищать титул в этом году не стал.

Впрочем, в отсутствие Синнера простой сетка турнира точно не стала. В Роттердаме впервые сыграет Карлос Алькарас, который в предыдущие годы почему-то предпочитал южноамериканский грунт, хотя на харде в целом чувствует себя не хуже (правда, хард в зале скорее является исключением). Приедут сюда и Андрей Рублёв, уступивший сейчас в полуфинале Монпелье, и Алекс де Минор, и Хольгер Руне. Дозаявился Стефанос Циципас, получивший от организаторов уайлд-кард (и шестой номер посева в придачу). Кстати, Даниилу в первом круге достался другой обладатель уайлд-кард, который без этого приглашения, в отличие от грека, никак не проходил бы в основную сетку. Зато у него есть три завоёванных «Шлема» и золото Олимпиады, а Циципас ничем из этого похвастаться не может. Да, на старте Роттердама Медведев встретится с ветераном тура, Стэном Вавринкой.

Даниил Медведев Фото: Pim Waslander/Getty Images

Для того чтобы влиться в турнир, вариант на самом деле не лучший, хоть 39-летний Стэн и проиграл четыре матча подряд. Однако показать классный теннис в отдельно взятом поединке Вавринка всё ещё может, а по личным встречам с Медведевым в официальных турнирах у него 2-2, причём два последних матча остались за швейцарцем. Даниил одержал две важные победы над Стэном в начале карьеры – сначала выиграл именно у него свой первый поединок в основной сетке ТБШ на Уимблдоне-2017, затем оказался сильнее в четвертьфинале US Open – 2019, где под свист трибун дошёл до своего первого финала мэйджора. Однако Вавринка взял реванш на Australian Open – 2020, а потом ещё и в Метце-2022 выиграл – как раз на харде в зале, как и в Роттердаме.

В случае победы над Стэном Даниил сразится либо с местным юниором Месом Роттгерингом, который в 17 лет дебютирует на турнирах ATP, либо с квалифаером. В четвертьфинале возможен матч с Циципасом, Берреттини или Грикспором, в полуфинале по идее должен быть де Минор или Фис. В другой половине сетки оказался не только Алькарас, с которым жеребьёвка никак не могла свести Медведева, поскольку испанец посеян первым, а россиянин – вторым, но и Рублёв, Руне и Хуркач. В целом сетка для Даниила неплохая, главное – разыграться и войти в турнирный ритм.

Кстати, два года назад Медведев приехал в Роттердам в ситуации, которая имеет немало сходств с нынешней. Тогда он тоже был на спаде, тоже рано уступил американцу на Australian Open (в третьем круге против нынешнего второго). В рейтинге дела шли даже хуже, чем сейчас – раннее поражение в Мельбурне выбило Даниила за пределы топ-10, на 11-ю строчку. С учётом того, что меньше чем за полгода до этого он был первой ракеткой мира, это можно назвать серьёзным провалом. С другой стороны, тогда не было такой жёсткой титульной засухи. В 2022 году Медведев выиграл хотя бы Лос-Кабос и Вену, а в 2024-м трофеев у него не было вовсе. Последний титул россиянина завоёван больше полутора лет назад, на «Мастерсе» в Риме!

Однако в 2023-м тоже стоял вопрос о том, вернётся ли ещё Даниил на топ-уровень с борьбой за победы на «Шлемах» и «Мастерсах». И, по сути, перевернул всё матч первого круга Роттердама с Алехандро Давидович-Фокиной. Во всяком случае, настроение Медведева после той волевой победы (4:6, 6:2, 6:2) точно изменилось. И, возможно, во многом она спасла его союз с Жилем Сервара, поскольку с тренером Даниил тогда конфликтовал и в том числе недовольно жестикулировал ему, проиграв первый сет Фокине.

Ключевой эту игру в конце сезона называл и сам Сервара: «Есть две недели после Australian Open в начале сезона, о которых я не могу говорить. Скажем так – это были очень опасные недели. Ключевой момент – первая встреча в Роттердаме в феврале с Фокиной. В первом сете, когда всё было плохо, я подумал: «Мы в дерьме. Если всё продолжится таким образом, у нас проблемы. Нам будет очень тяжело из этого выбраться». Но Даниил переломил тот матч, всё начало налаживаться. Следом была победа над Оже-Альяссимом, которая показала Медведеву, что он всё ещё способен обыгрывать топ-теннисистов. А потом Даня победил Синнера в финале, и всё пошло-поехало. Даниил – потрясающий игрок, а когда он получает уверенность, то становится метеоритом, который не остановить».

Тогда Медведев действительно начал мощнейшую серию, выиграв три турнира за три недели (Роттердам, Доху и Дубай), дойдя после этого до финала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе, где уступил Алькарасу, одержав к тому моменту 19 побед подряд, а следом выиграл «Мастерс» в Майами. В мае Даниил неожиданно завоевал титул ещё и в Риме, став после этого второй ракеткой мира, но дальше стабильности ему всё-таки немного не хватило, хотя он показал ещё два отличных результата на «Шлемах» – полуфинал Уимблдона и финал US Open.

В этот раз, кстати, Медведев планирует играть не три, а четыре недели подряд. Он ещё и попросил уайлд-кард в Марсель, который сейчас стоит в календаре между Роттердамом и Дохой, и теперь заявлен подряд на эти три турнира, следом – в Дубай, а чуть меньше чем через неделю после Дубая начинается Индиан-Уэллс. Такое плотное расписание Даниил себе обычно не устраивал, а в прошлом году после финала Australian Open вообще пропустил все турниры до Дубая, но на этот раз фиаско в Мельбурне, видимо, заставило его немного пересмотреть календарь. Напомним, подготовительные турниры к АО Медведев в этом году пропустил в связи с родами его жены. Пополнение в семье произошло 6 января, теперь у супружеской четы две дочки – Алиса и Виктория.

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Конечно, такое радостное событие даёт моральный подъём, но вот подготовку к старту сезона это наверняка смазало – Даниил был в роддоме с Дарьей в то время, когда по идее должен был бы тренироваться и играть какой-нибудь турнир. Сейчас Медведев провёл более спокойную подготовку и может начать в Роттердаме сезон с чистого листа.