Есть первый титул в 2025-м! Александрова дожала скандальную украинку в драматичном финале

В воскресенье, 2 февраля, на турнире категории WTA-500 в Линце (Австрия) состоялся финальный поединок. Участницами битвы за титул стали 30-я ракетка мира Екатерина Александрова, посеянная четвёртой, и 72-й номер рейтинга украинка Даяна Ястремская (5). Александрова в полуфинале расправилась с чешкой Каролиной Муховой, первой сеяной, — 6:0, 6:4. А Ястремская в своей встрече 1/2 финала остановила датчанку Клару Таусон (8) — 6:1, 6:4.

Этот финал стал для Александровой уже девятым в карьере. Из предыдущих восьми матчей за титул она выиграла четыре. Причём в Линце Екатерина во второй раз подряд и в третий раз вообще сражалась за главный трофей. В 2018 году, когда этот турнир ещё проходил осенью, россиянка в финале проиграла Камиле Джорджи — 6:3, 6:1 в пользу итальянки. А в минувшем сезоне титул в Линце завоевала Елена Остапенко, победившая Александрову со счётом 6:2, 6:3.

Чем объясняются хорошие результаты Александровой в этом австрийском городе? «Мне очень нравится играть в помещении. И мне кажется, что этот корт подходит моему стилю игры. Мне нравится играть здесь, поэтому я всегда стараюсь оставаться здесь как можно дольше. И это получается», — приводит слова спортсменки пресс-служба WTA.

Екатерина Александрова Фото: Alexander Scheuber/Getty Images

Ястремская впервые за три года играла в финальном матче на уровне WTA. А последний свой титул она завоевала ещё в мае 2019 года, победив на турнире в Страсбурге. При этом у украинки было преимущество в личных встречах с Александровой: 3-2. Хотя последний матч, в Хертогенбосхе-2022, выиграла россиянка, одержавшая волевую победу со счётом 2:6, 7:6 (7:1), 6:2.

Напомним, Ястремская в прошлом не раз становилась участницей скандальных историй. В 2023 году украинка накинулась на Мирру Андреевой, обвинив её в лайках пророссийских постов. А до этого был скандал с допингом, однако тогда Даяну оправдали, поскольку она сумела доказать, что запрещённое вещество попало в её организм из-за секса с бойфрендом.

Даяна Ястремская Фото: Alexander Scheuber/Getty Images

В первых геймах этого финала особой остроты не было. Обе теннисистки взяли по гейму на подаче, а затем инициативу захватила Александрова. В третьем гейме россиянка подала под ноль, а в четвёртом добилась брейка, после того как Ястремская допустила две двойные ошибки, в том числе на брейк-пойнте, — 3:1.

Александровой предстояло удержать это преимущество, и она справилась с задачей. На первой подаче Екатерина вообще выиграла все очки (11 из 11). Уверенно она действовала и в обменах на задней линии, в то время как Ястремская собирала ошибки (12 невынужденных против двух у Александровой; правда, Екатерине засчитали почему-то только один виннер, а её украинской сопернице — четыре). А восьмом гейме Екатерина сделала второй брейк — 6:2 за 30 минут.

Во второй партии Александрова поначалу не позволяла усомниться в своём превосходстве. Во втором гейме россиянка выдала брейк под ноль (Ястремская опять дала двойную на брейк-пойнте) — 2:0. Украинка отчаянно пыталась зацепиться на приёме, но большего, чем «ровно», не добилась, и Александрова подтвердила брейк — 3:0.

Екатерина Александрова Фото: Alexander Scheuber/Getty Images

Казалось, до титула рукой подать. И тут у Екатерины случился затяжной спад, если не сказать провал. В следующих трёх геймах она выиграла всего-навсего два очка, и Ястремская, прибавившая и на подаче, и на приёме, и вообще в обменах, сравняла счёт — 3:3. В заключительной трети партии Александрова смогла навязать борьбу сопернице, но всё равно потерпела неудачу, не выиграв ни одного гейма. При этом в восьмом гейме у россиянки был брейк-пойнт, но она его не использовала. А украинка, сделав в девятом гейме третий брейк подряд, сравняла счёт по сетам — 6:3 за 46 минут.

В итоге ужасная серия Александровой составила девять проигранных геймов. Ястремская сделала брейк во втором гейме, затем подтвердила его, и только после этого россиянка взяла подачу и сократила отставание до 1:3. В пятом гейме Екатерина отыграла брейк-пойнт: двойная ошибка Даяны привела к брейк-пойнту, а в следующем обмене украинка ошиблась. В следующем гейме Александрова сравняла счёт — 3:3.

Теннисистки стали играть чуть осторожнее, поскольку цена каждого мяча с каждым геймом повышалась. В седьмом гейме у Александровой была прекрасную возможность выйти вперёд, но она не использовала двойной брейк-пойнт. А в 10-м гейме Ястремская была в двух мячах от победы, но россиянка сумела не занервничать и в ответственный момент удержала подачу — 5:5. А вот украинка в 11-м гейме, наоборот, занервничала, хотя начала гейм с 40:0. Даяна отдала пять очков подряд, допустив ещё одну двойную, уже седьмую, и Екатерина оформила решающий брейк — 6:5 и подача на титул. В заключительном гейме россиянка упустила четыре матчбола и лишь после третьего «ровно» дожала украинку — 6:2, 3:6, 7:5 за 2 часа 13 минут.

Так Александрова завоевала первый титул в сезоне и пятый – в карьере. На данный момент это крупнейший её трофей. Благодаря этой победе россиянка поднимется на пять строчек в рейтинге WTA и станет 25-й ракеткой мира. Ястремская, несмотря на поражение в финале, отыграет 22 места и вернётся в топ-50. Кроме того, Александрова как чемпионка получит € 142 610 призовых, а Ястремская как финалистка — € 87 825.

На следующей неделе пройдут два турнира WTA: «пятисотник» в Абу-Даби и соревнование рангом ниже в Клуж-Напоке. В Абу-Даби из россиянок сыграют Дарья Касаткина, Людмила Самсонова, Анастасия Павлюченкова, Александрова и Полина Кудерметова.

А в Клуж-Напоке выступят Анастасия Потапова и Анна Блинкова.