Медведев ожидаемо расстался с Симоном. Даня просто должен пригласить в команду Иванишевича

Даниил Медведев внёс изменения в свою команду. Наш главный теннисист расстался с Жилем Симоном, который год назад стал вторым тренером россиянина.

Жиль Симон и Даниил Медведев Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Уход Симона, честно говоря, напрашивался. За год работы было тяжело рассмотреть плоды работы именно Жиля. Казалось, что Сервара меняет игру, а Симон пытается вернуть Медведева к старым заводским настройкам, поэтому расставание логично.

Гораздо важнее другое — будет ли Даня снова добавлять второго человека в команду. Со стороны кажется, что прямо сейчас есть единственный и идеальный вариант. И это Горан Иванишевич.

Горан совсем недавно прекратил скоротечное сотрудничество с Еленой Рыбакиной, и думается, что намерен вернуться в мужской тур после неудачной попытки в женском. И ему явно нужен топ-игрок, с которым ему будет интересно работать и который способен выигрывать самые крупные титулы, а Медведев на это, как кажется, всё ещё способен.

Что может дать Иванишевич Медведеву? Во-первых, вернуть стабильность в подаче. Именно для этого изначально его приглашал в свой тренерский штаб Новак Джокович. Несколько лет назад подача у серба начала сбоить, он позвал Иванишевича и за время работы с ним стал одним из лучших подающих тура, если брать совокупность силы и точности. Горан — специалист по подаче, и, как кажется, он может спасти и Медведева.

Во-вторых, игра у сетки. Медведев с каждым годом улучшает этот компонент, но Иванишевич может помочь ускорить этот процесс.

В-третьих, в принципе свежий взгляд на игру. Никто не сомневается, что Жиль Сервара — в своём роде гениальный тренер, который превратил все недостатки Медведева в его преимущество и сделал из человека, на которого никто не ставил, чемпиона турнира «Большого шлема». Он заслужил продолжать работать дальше. Но есть полная уверенность, что их тандему необходим именно свежий взгляд, потому что Симон был скорее дополнением к старому.

Горан Иванишевич Фото: Quinn Rooney/Getty Images

К тому же есть уверенность, что Иванишевич и Медведев найдут общий язык. Новак, с которым уже работал Горан, и Даниил похожи по вайбу и по отношению к жизни. Да и славянская идентичность никуда не делась.

Приглашение Иванишевича было бы мощным спортивным и имиджевым шагом. Об этом тандеме будут говорить очень долго, а сам Медведев получит то, что ему нужно — свежий взгляд.