«Мой уровень далёк от топ-10». Рублёва ждут непростые времена, если он не найдёт себя

Сложно складывается начало этого сезона для Андрея Рублёва: пять поражений подряд, неудачное выступление на Australian Open, потеря сразу нескольких позиций в рейтинге и близость к тому, чтобы оказаться за пределами первой десятки.

Хоть внешне Андрей и стал гораздо стабильнее и сдержаннее, но для побед этого пока оказывается недостаточно.

Андрей Рублёв Фото: Daniel Pockett/Getty Images

К старту сезона Андрей подошёл в статусе девятой ракетки мира: в прошлый раз он опускался до этой строчки аж осенью 2022 года. Те неудачи, что сопровождали россиянина в конце 2024-го, перешли с ним и в сезон-2025.

Сперва Рублёв не защитил титул в Гонконге, уступив на старте Фабиану Марожану (58-я ракетка мира). Затем проиграл в первом круге АО пробивному квалифаеру Жоао Фонсеке (на тот момент 145-я ракетка мира), а следом в Монпелье переиграл Кристофера Юбэнкса и Николоза Басилашвили, но не дожал Александра Ковачевича (102).

После поражения от 102-го номера рейтинга Рублёв оценил свой текущий уровень игры. И сделал это с высокой долей самокритики.

«Самое главное — это то, что мне удалось сохранить спокойствие. Я боролся до конца. Сейчас могу больше говорить о своей игре, а не о своём поведении, что хорошо. Посмотрим, но понемногу я начинаю снова обретать хоть какие-то ощущения. Конечно, сегодня был хороший матч, но мой уровень далёк от игрока из топ-10 рейтинга», — приводит слова россиянина Midi Libre.

Когда Андрея спросили, с чем связано его поражение, он ответил: «Честно говоря, я не знаю. Поражение есть поражение, объяснений нет. Если вы проиграли, то это потому, что были хуже другого игрока, а он был лучше вас».

При этом Ковачевич очень высоко оценил россиянина.

«Я уже много лет смотрел матчи Рублёва. Как-то мы с друзьями смотрели его хайлайты, сидя у меня дома на диване, поедая чипсы Doritos, а сейчас я его обыграл… Этот парень уже спортивная легенда. Так что даже не знаю, что сказать о такой победе, честно говоря».

Александр Ковачевич Фото: Jamie Squire/Getty Images

Андрей рассказывал, что занимался с психологом, принимал советы от Марата Сафина и в целом активно занимался своим ментальным здоровьем. Это положительно отразилось на игре россиянина: он действительно стал более сдержанным и сосредоточенным на каждом следующем розыгрыше, а не на каждой прошлой неудаче.

Но пока этого оказывается недостаточно. Возникает ощущение стагнации в том, что касается игры и тактики Рублёва. Не хватает разнообразия, изобретательных комбинаций и передвижений не только на задней линии, но и вперёд, к сетке.

Что может помочь? Вариантов не так много: продолжать самосовершенствоваться и проявлять смелость на корте, поработать над выносливостью и тактическим разнообразием или же совершить более радикальный шаг и решиться на перестановки в команде.

Андрей всё ещё молод и готов конкурировать с лучшими игроками. Однако для этого нужно что-то менять. Что именно – предполагаю, увидим совсем скоро.

Пока расклад на февраль по очкам и турнирам у Андрея следующий:

Турнир (даты) Сколько очков сгорит Сколько очков максимум можно набрать Роттердам (3-9 февраля) 100 500 Доха (17-22 февраля) 50 500 Дубай (24 февраля – 1 марта) 200 500

Рублёву действительно предстоит защищать не так много очков – всего 350 за весь февраль. Но в рейтинге его уже поджимают Григор Димитров (3110 очков), Хольгер Руне (3060), Стефанос Циципас (3005) и Бен Шелтон (2980). У Андрея же на счету 3130 очков.

Конечно, в топ-10 всегда можно вернуться. Но не станет ли потеря мест в рейтинге ещё одним источником давления на Рублёва – в этом кроется серьёзный вопрос.

Впереди у Андрея – выступление на «пятисотнике» в Роттердаме. В первом круге россиянин сыграет с представителем Китая Чжан Чжичжэнем. Ему Рублёв пока не проиграл ни в одной из трёх встреч.

В целом сетка в Роттердаме на первых порах выглядит не слишком сложной: Чжан, Марожан/Штруфф, Легечка/Попырин. Да, со всеми придётся бороться. Но и каждого можно проходить. Даже Алькараса при потенциальной встрече в полуфинале.

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