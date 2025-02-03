Отнял титул у Федерера, тренировал Сафину. Кто поможет Рыбакиной выйти из кризиса

Пятая ракетка мира Елена Рыбакина пригласила в команду тренера Давиде Сангинетти.

«Я провела неделю подготовки с ним и немного со Стефано Вуковым. Я немного знала его раньше. Он был свободен и иногда общался со Стефано, поскольку они знакомы. Посмотрим, как пойдёт, но пока я довольна нашей работой на этой неделе. Надеюсь, у нас сложится хорошее сотрудничество. Однако нужно время, чтобы привыкнуть друг к другу», – рассказала Рыбакина на пресс-конференции перед «пятисотником» в Абу-Даби.

52-летний Сангинетти – бывший итальянский теннисист. Он был 42-й ракеткой мира и выиграл два титула на уровне ATP. В январе 2002 года Сангинетти в финале турнира в Милане сломил сопротивление защищавшего чемпионское звание Роджера Федерера — 7:6, 4:6, 6:1, а через пару месяцев в решающем матче в Делрей-Бич одолел Энди Роддика — 6:4, 4:6, 6:4. Тогда ни Федерер, ни Роддик ещё не выигрывали турниров «Большого шлема» и не достигали звания первой ракетки мира, но уже являлись статусными теннисистами. Кроме того, Сангинетти может похвастаться победами над такими именитыми теннисистами, как Марат Сафин, Евгений Кафельников, Карлос Мойя, Хуан-Карлос Ферреро, Парадорн Сричапхан, Давид Налбандян.

В 2008 году Сангинетти начал тренерскую карьеру. Он работал с американцем Винсентом Спэйди (2008-2011), после чего сотрудничал с бывшей первой ракеткой мира из России Динарой Сафиной (2011-2012). Также его подопечными были Го Соеда, Райан Харрис, Ди Ву, парники Майкл Венус и Джон Пирс. В прошлом сезоне он тренировал чемпиона молодёжного Итогового-2022 американца Брэндона Накашиму.

Давиде Сангинетти (крайний слева) в команде Брэндона Накашимы Фото: Из личного архива Давиде Сангинетти

Сангинетти подходит Рыбакиной как минимум потому, что хорошо общается с её бывшим тренером Стефано Вуковым. В отношении Вукова ведётся расследование WTA. Он отстранён от работы в женском туре, так как подозревается в плохом обращении с Рыбакиной. Сама Елена выступает в защиту Стефано и просит снять с него бан, но пока хорвату запрещено вернуться в команду теннисистки из Казахстана.

Динара Сафина даёт Сангинетти только положительные характеристики и также отмечает его дружбу с Вуковым, что важно для Елены.

«Новость о назначении Сангинетти я узнала чуть раньше, но меня попросили никому об этом говорить. У меня было время подумать, поразмышлять. Что могу сказать? Я рада этому сотрудничеству, потому что знаю Давиде лично и сама с ним работала. У меня только тёплые воспоминания и слова. Он работал со мной в непростой период и очень хотел помочь, подбадривал меня. Сангинетти всегда пытается понять игрока, что немаловажно для тренера. Ещё один немаловажный момент – он очень хорошо общается и дружит со Стефано Вуковым. Поэтому я думаю, что это большой плюс для Елены. Сангинетти будет связующим звеном», — сказала Сафина в комментарии для телеграм-канала «Больше!».

Елена Рыбакина и Стефано Вуков Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Ранее Рыбакина всего месяц проработала с именитым Гораном Иванишевичем, который выиграл девять турниров «Большого шлема» с Новаком Джоковичем. Горан ушёл после Australian Open. Вероятно, ему не нравилось постоянное общение Елены с Вуковым и статус своего рода второстепенного временного тренера.

Сангинетти всё-таки имеет более скромный послужной список по сравнению с Иванишевичем и, соответственно, меньшие запросы. Для итальянца нет никакой проблемы в том, что Рыбакина продолжает общаться с Вуковым, тем более он сам хорошо ладит со Стефано. Давиде вполне может остаться в команде Елены в статусе второго тренера, когда (если) с Вукова снимут бан WTA.

Назначение Сангинетти вряд ли приведёт к каким-то драматичным и скандальным расставаниям. Работа с Вуковым всё ещё остаётся приоритетом для Рыбакиной, но пока это невозможно, так что приглашение в команду его друга является едва ли не оптимальным вариантом для теннисистки из Казахстана в данный момент времени.