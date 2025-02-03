«Огонь всё ещё во мне. Но уже другой». Откровения Даниила Медведева перед Роттердамом

На календаре уже февраль, а Даниил Медведев в сезоне-2025 успел провести лишь два матча. На мелких турнирах перед Открытым чемпионатом Австралии он не играл, а в Мельбурне дошёл лишь до второго круга — американец Лёнер Тин оказался сильнее. После Australian Open россиянин взял небольшую паузу, а потом прилетел в Роттердам, где пообщался с пресс-службой ATP.

В частности, Даниил рассказал, как воспринял своё выступление на AO. «Тяжёлый результат в Австралии. В каком-то смысле я провёл хороший матч, но результат был тяжёлым. Я просто стараюсь смотреть вперёд и стремлюсь отыграться. Это единственный способ. Я должен попытаться обрести уверенность в себе, чтобы выиграть несколько матчей.

Я стараюсь сделать свою игру более конкурентоспособной. Это нелегко, но я работаю над многими вещами. Считаю, моя уверенность — это самое важное. Уверенность и работа, которую проделываешь, проявляются в наиважнейшие моменты матчей. И стараешься повторять это, чтобы сохранять веру в своё тело.

Я работаю над многими направлениями. Возьмём, к примеру, выходы к сетке. Я не лучший игрок у сетки. Но иногда у меня получается удачно выйти к сетке в важные моменты. Один из таких моментов был против Лёнера в Австралии. Я ежедневно работаю над аспектами своей игры, и иногда такие вещи срабатывают в матчах, а иногда нет. Чувствую, что нахожусь в хорошем положении. У меня была очень хорошая предсезонка и отличная неделя перед Australian Open. Я сохраняю спокойствие», — рассказал Медведев.

Даниил Медведев Фото: Daniel Pockett/Getty Images

Перед турниром в Роттердаме стало известно, что теннисист прекратил сотрудничество с Жилем Симоном, который был одним из тренеров Медведева. Симон присоединился к команде Даниила в феврале 2024 года и исполнял роль консультанта. За время сотрудничества российский теннисист не завоевал ни одного титула — тот грунтовый «Мастерс» в Риме в 2023 году так пока и остаётся последним победным турниром для Даниила.

«С Жилем мы решили прекратить совместную работу. Честно говоря, это был очень хороший опыт. Но с этого момента Жиль Сервара и я продолжим вдвоём. С Симоном всё получилось не совсем так, как мы хотели, особенно в плане результатов. Мы не завоевали титулы, турниры «Большого шлема» и прочее. Но я узнал много нового о теннисе. Уверен, это поможет мне в будущем», — говорит Медведев.

Симон, к слову, поблагодарил Медведева за сотрудничество. «Большое спасибо Даниилу и всей команде за этот год, проведённый вместе. Это был отличный опыт, очень интересный, и у меня останутся только хорошие воспоминания о нём. Желаю всего наилучшего в будущем и особенно достижения целей!» — написал он в соцсети X.

В субботу Медведев потренировался с Давидом Гоффеном. Как пишет Ubitennis, на тренировке он тренировал подачу с последующим выходом к сетке, а также укороченные удары. Даниила спросили, станет ли он чаще прибегать к этой тактике во время матчей. «На самом деле, нет. В игре я всегда стараюсь совершить наилучший удар в оптимальный момент. На тренировках же стараюсь пробовать различные решения, даже если несколько ударов не очень удались. Мне не очень нравится тактика «подача — выход к сетке». Хотя это всегда зависит от того, кто твой соперник», — ответил он.

В следующем году Медведеву исполнится 30 лет. По словам Даниила, он по-прежнему жаждет успеха, но воспринимается это уже не так, как в 20 лет. «Когда тебе 20 лет и ты впервые попадаешь в тур, в тебе много огня, и ты просто идёшь вперёд. Ты бесстрашен. Когда тебе 28, почти 29, всё немного иначе. Во мне по-прежнему горит огонь, но это уже другой огонь. Нужно стараться поддерживать его, потому что разрывы очень малы. У меня он есть. Когда проигрываешь на ранних стадиях, нужно просто смотреть вперёд», — сказал россиянин.

Даниил Медведев Фото: Daniel Pockett/Getty Images

Чуть ранее Медведев более подробно высказался на эту тему. «Представьте, что вам 10 лет. Приходят родители и говорят, что надо играть лучше. И думаешь: о боже, мне больше не нравится теннис. Возникает вопрос: любите ли вы теннис и действительно ли он вам нравится? Поначалу может быть сложно добиться хороших результатов. И даже если вам это удастся, быть счастливым в жизни может быть сложно.

Мною всегда двигало желание совершенствоваться и побеждать. Я всегда любил побеждать и ненавижу проигрывать. Это две вещи, которые идут рука об руку. Чувство, когда проигрываешь, абсолютно катастрофическое. Я его ненавижу», — приводит его слова Jot Down Sport.

А ещё Даниил выделил одну из главных особенностей своей игры. «Я, наверное, единственный теннисист в мире, который может сыграть целый матч из четырёх сетов одной ракеткой», — цитирует его то же издание.

Также Медведева попросили оценить появление в туре сильных молодых игроков. Победитель молодёжного Итогового — 2024 Жоао Фонсека уже имеет в своём активе победу над Андреем Рублёвым. Тин, победивший Медведева на AO, также играл на Итоговом, а в Мельбурне дошёл до четвёртого круга, как и Алекс Михельсен.

Лёнер Тин, победитель Даниила Медведева на AO-2025 Фото: Daniel Pockett/Getty Images

«Думаю, это нормально, когда приходит новое поколение. Наверное, в каждом поколении такое было. Молодые парни приходят и обыгрывают игроков из топ-10 на мэйджорах. Лёнер провёл отличный матч и смог выиграть следующий, хотя мы закончили в три часа утра. Это говорит о том, что он был готов к этому. И это хороший знак.

В новом поколении много хороших молодых ребят. В некоторых поколениях таких игроков больше, чем в других. Отличные игроки появляются всегда. Посмотрим, что они смогут сделать в ближайшее время. Безусловно, это очень сильное поколение», — считает россиянин.

Два года назад Медведев выиграл турнир в Роттердаме, победив в финале Янника Синнера — итальянец тогда ещё не был столь грозным соперником, каким является сейчас. Даниил заявил, что уверен в своих силах, и выразил надежду, что ему и в этот раз удастся хорошо выступить.

Янник Синнер и Даниил Медведев после финала в Роттердаме-2023 Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

«Я уверен, что смогу обрести свой уровень и сыграть в Роттердаме на максимуме своих возможностей. Когда у тебя потрясающая неделя и результаты, а потом быстро проигрываешь на следующем турнире, то чувствуешь, что твой хороший результат забыт. Таков уж теннис. Но это работает в обе стороны. Когда у тебя плохой результат, то все сосредоточиваются на этом, пока ты снова не сыграешь хорошо. Надеюсь, на этой неделе я смогу хорошо выступить здесь, на турнире, на котором уже добивался успеха», — сказал он.

На счету Медведева 20 титулов на уровне ATP. Но ни один из турниров он пока не смог выиграть дважды. Даниил, по его словам, не против сломать традицию уже в Роттердаме. «Главное для меня — играть в свой лучший теннис. Если я смогу это сделать, то знаю, что смогу выиграть этот турнир, не важно, во второй раз или в первый. И, конечно, я бы очень хотел нарушить эту традицию!

Изменились ли мои теннисные цели в связи с переменами в семье? Нет, цели остались прежние; более того, сейчас мне предстоит играть шесть турниров подряд. В каком-то смысле я даже голоднее, чем раньше. Посмотрим, поможет это мне или нет. Иногда это может быть контрпродуктивно», — говорит он.

В заключение Даниил рассказал, что любит Роттердам. «Мне нравится этот турнир так же сильно, как и город. У нас, теннисистов, не так много времени на посещение городов. Но должен сказать, что мне нравится в Роттердаме всё — от отелей до ресторанов. Еда просто великолепна! Всегда знаешь, когда возвращаешься сюда, что не будет ничего неожиданного.

Турнир прекрасен для нас, игроков, ведь тут много кортов, на которых можно тренироваться. Не думаю, что в сезоне есть лучший турнир в помещении, чем этот. Я рад вернуться. Посмотрим, смогу ли выиграть несколько матчей. Нам, игрокам, нужна уверенность в себе, которая приобретается благодаря победам. Я понимаю, что если буду играть хорошо, то смогу выиграть много матчей и много турниров подряд. Я уже не раз доказывал это в прошлом. После Australian Open было нелегко. Но я хорошо подготовился к этому турниру», — сказал Даниил.

Но вместе с тем Медведев признал, что вряд ли приедет сюда в качестве туриста, когда завершит карьеру. «Пару дней назад я вспомнил, как кто-то спросил меня, о каком отпуске я мечтаю. По окончании карьеры я бы хотел объехать весь мир, побывать на Северном полюсе, Южном полюсе, в сердце России, отправиться в горы. Проблема в том, что во время карьеры есть всего пара недель в году, чтобы отдохнуть. А если я отправляюсь в горы, то возвращаюсь совершенно вымотанным. Мы часто выбираем Мальдивы в качестве места отдыха, потому что там просто идёшь на пляж, можешь расслабиться и по-настоящему отдохнуть. Я хотел бы увидеть новые места и новые города. Поэтому не думаю, что вернусь в Роттердам», — рассказал Медведев.