Медведев борется за топ-5 в Роттердаме, Рыбакина — в Абу-Даби. Рейтинговые расклады недели

«Чемпионат» возвращает когда-то регулярную рубрику «Табель о рангах». Для тех, кто не был на сайте во времена её существования либо уже успел забыть, что это такое, напомню основную концепцию. В рубрике рассматривается текущая ситуация в рейтингах ATP и WTA (с акцентом на топ-игроков, россиян и русскоговорящих), расклады на следующую неделю – кто что будет защищать и где играть, какие возможны перестановки – словом, что может измениться к следующему понедельнику либо через один понедельник, если ближайший турнир продлится полторы-две недели. Также ситуативно добавляется раздел, в котором рассматривается интересное событие прошлой недели, так или иначе связанное с рейтингом. Словом, поехали!

Александрова поднялась на пять позиций

Прошлую неделю насыщенной в соревновательном плане не назовёшь. В мужском туре после Australian Open вообще прошёл только один турнир ATP, «250-ник» в Монпелье – но это связано ещё с тем, что во второй половине недели многие теннисисты отправились в сборные, чтобы биться за честь страны в Кубке Дэвиса. Российские национальные команды, как известно, отстранены от Кубка Дэвиса и Кубка Билли Джин Кинг (бывшего Кубка Федерации) с 2022 года, причём отстранены в ранге чемпионов обоих турниров. В теннисе, к счастью, отстранение от командных соревнований (включая также United Cup, проходящий на первой неделе сезона в Австралии) стало практически единственным ограничением для российских игроков – ещё английские турниры, включая Уимблдон, не пустили к себе россиян в 2022 году, но за это старейший «Шлем» в том году был лишён рейтинговых очков, и больше подобного не повторялось.

Однако вернёмся к текущему моменту времени. У девушек, в отличие от мужчин, командных соревнований на прошедшей неделе не было, и WTA предоставила выбор из двух вариантов – турнир 250 в Сингапуре и 500 в Линце. Екатерина Александрова отправилась на более престижное соревнование в Австрию, что неудивительно – она регулярно выступает там и дважды была в финале, в том числе в прошлом году. Первый финал в 2018-м Екатерина проиграла итальянке Камиле Джорджи, сейчас уже завершившей карьеру и успевшей после этого попасть в криминальную хронику в связи с ограблением виллы во Флоренции, которую арендовала с семьёй (хотя, казалось бы, не бедствовала; впрочем, отец у неё достаточно своеобразный, и есть вероятность, что он был инициатором подобного). Затем у Александровой было ещё два полуфинала Линца подряд с поражениями от Елены Остапенко и Элисе Мертенс, а в прошлом году Екатерина уступила Елене уже в финале.

Екатерина Александрова Фото: Alexander Scheuber/Getty Images for MatchMaker

И вот на этот раз россиянка наконец-то преодолела этот барьер и завоевала в Австрии титул. Кстати, это её первый трофей за полтора года, после Хертогенбосха-2023, и пятый – в карьере. В Линце Александрова одолела Александру Саснович, Петру Мартич, Каролину Мухову и Даяну Ястремскую. Финал с украинкой получился особенно захватывающим. Екатерина вела 6:2, 3:0, с этого момента проиграла девять (!) геймов подряд, затем сравняла счёт (3:3 в решающем сете) и могла повести 4:3, но упустила брейк-пойнты – зато взяла подачу Ястремской в 11-м гейме с 40:0 и дожала её с пятого матчбола!

Александрова поднялась с 30-й строчки на 25-ю. Конечно, рывок был бы более заметным, если бы она не защищала очки за прошлогодний финал, а так «добавка» получилась относительно небольшой – 325 баллов сгорело, 500 было набрано, то есть очков стало только на 175 больше. Екатерина обогнала в том числе Анастасию Павлюченкову, сдвинув её на 26-ю позицию, и стала шестой ракеткой России (после Дарьи Касаткиной, Дианы Шнайдер, Мирры Андреевой, Анны Калинской и Людмилы Самсоновой).

ATP. Рублёв одержал первые победы в сезоне и чуть укрепил позиции

Турнир ATP-250 в Монпелье ожидаемо не собрал впечатляющий состав – на неделе с Кубком Дэвиса и сразу после АО вряд ли могло быть иначе. Из россиян туда отправились Андрей Рублёв, получивший первый номер посева, и Алибек Качмазов, стартовавший с квалификации. Отборочные Качмазов уверенно прошёл, а в первом круге основы проиграл Кристоферу Юбэнксу. Именно этого американца Рублёв выбил во втором круге (первый круг топ-4 сеяных пропускали, как то часто бывает на подобных турнирах), затем получился неполный поединок с Николозом Басилашвили, который снялся в самом конце первого сета. Грузин в последние годы мало играл из-за травм и, возможно, просто отвык от нагрузок, которые даёт большое количество матчей подряд – здесь он стартовал с квалификации.

В полуфинале же Андрей не справился с другим квалифаером, Александром Ковачевичем из США. Американец запомнился в первую очередь раскованной атакующей игрой и красивым одноручным бэкхендом, победив со счётом 7:5, 6:4. В финале он дал бой второму сеяному, канадцу Феликсу Оже-Альяссиму, но всё же уступил на тай-брейке решающего сета. Кстати, Феликс в последнее время активно исправляет свою статистику в финалах – у него была одна победа при девяти поражениях, а сейчас уже семь титулов и 10 проигранных финалов. С 2022-го он уступил только в финале «Мастерса» в Мадриде в 2024 году, причём как раз Рублёву.

Топ-10 рейтинг-листа 52 недель ATP на 3 февраля:

1. Янник Синнер (Италия) – 11 830 очков.

2. Александр Зверев (Германия) – 8135.

3. Карлос Алькарас (Испания) – 7010.

4. Тейлор Фриц (США) – 5050.

5. Каспер Рууд (Норвегия) – 4160.

6. Новак Джокович (Сербия) – 3900.

7. Даниил Медведев (Россия) – 3780.

8. Алекс де Минор (Австралия) – 3735.

9. Томми Пол (США) – 3495.

10. Андрей Рублёв (Россия) – 3220.

Андрей, набрав 90 очков, создал небольшой отрыв от Григора Димитрова и Стефаноса Циципаса, закрепившись в топ-10. Да, результаты у Рублёва в последнее время неважные, и сейчас в рейтинге речь идёт уже о том, чтобы не вылететь из первой десятки. Внутри топ-10, конечно, никаких изменений не произошло, а в топ-20 только Хольгер Руне, потеряв 90 очков, опустился на две строчки, оказавшись позади Циципаса и Бена Шелтона, 14-м. Оже-Альяссим, кстати, защищал здесь полуфинал и поэтому добавил не 250, а 150 очков, и остался 23-м.

WTA. Касаткина остаётся номером один в России, хотя Абу-Даби против

В верхней части женского рейтинга тоже всё спокойно. В десятке ничего не изменилось, а в двадцатке на две строчки благодаря полуфиналу Линца поднялась Каролина Мухова. Там она набрала 195 очков и обогнала Донну Векич, которая на этой неделе не играла, а также Анну Калинскую. Россиянка тоже дошла до полуфинала, но на более мелком турнире в Сингапуре, заработав за это 98 очков. Ну а полуфинал с Энн Ли Анне завершить не удалось, она снялась из-за травмы в начале второй партии. Это второй турнир подряд в сезоне, который заканчивается для Калинской таким образом – на второй неделе года она отказалась продолжать матч с Белиндой Бенчич в Аделаиде, после чего была вынуждена пропустить Australian Open. Причиной снятия Анны стали проблемы с бедром. Между прочим, это уже 20-й раз в её карьере, когда она снимается по ходу поединка.

Из россиянок более-менее неплохие результаты на неделе показали ещё Анастасия Потапова с Анной Блинковой, дошедшие в Линце до четвертьфинала. Это даёт даже чуть больше очков, чем полуфинал Сингапура – 108. Анастасия поднялась на одну позицию, заняв 32-ю строчку, а Анна – на 12, став 71-й ракеткой мира. Этим результатом она отыграла потери после Australian Open, где не защитила очки за третий круг, вылетев одним раундом раньше, и потеряла 60 очков.

Топ-10 рейтинг-листа 52 недель WTA на 3 февраля:

1. Арина Соболенко (Беларусь) – 8956 очков.

2. Ига Швёнтек (Польша) – 8770.

3. Кори Гауфф (США) – 6538.

4. Жасмин Паолини (Италия) – 5288.

5. Елена Рыбакина (Казахстан) – 4893.

6. Джессика Пегула (США) – 4861.

7. Мэдисон Киз (США) – 4680.

8. Чжэн Циньвэнь (Китай) – 4095.

9. Эмма Наварро (США) – 3709.

10. Паула Бадоса (Испания) – 3588.

Что касается заголовка этой главы, то он, конечно, больше шуточный. Во время жеребьёвки турнира WTA-500 в Абу-Даби напротив Дарьи Касаткиной, уже не один год живущей в Барселоне, в сетке поставили флаг Испании. Никаких предпосылок к подобному изменению, конечно, не было, а за пределами России живёт и тренируется большинство топ-теннисистов. Пресс-служба турнира извинилась в связи с этим инцидентом: «Приносим искренние извинения за ошибку, допущенную одним из наших поставщиков во время трансляции жеребьёвки, во время которой рядом с именем Дарьи Касаткиной было указано неверное гражданство. Это была полностью административная ошибка, которая уже исправлена».

Расклады грядущей недели

По-настоящему перестать быть первой ракеткой России Дарья, конечно, может, но точно не на наступившей неделе. При этом у Мирры Андреевой и особенно у Дианы Шнайдер были бы шансы обогнать Касаткину, но обе не сыграют в Абу-Даби. Дарья же, получившая там третий номер посева, защищает очки за финал, где год назад уступила Елене Рыбакиной. Забежав немного вперёд, отмечу, что на следующих турнирах вплоть до начала апреля защищать ей практически нечего. Ну а Мирра и Диана заявлены на WTA-1000, которые пройдут после Абу-Даби – Доху и Дубай. Дарья, разумеется, также планирует сыграть там.

В топе посева Абу-Даби, помимо Касаткиной, есть Паула Бадоса, вернувшаяся в топ-10 после полуфинала АО, и две бывшие россиянки, давно выступающие за Казахстан – Елена Рыбакина и Юлия Путинцева. Рыбакина на днях объявила о работе с новым тренером, Давиде Сангинетти – крепким середняком из Италии во времена игровой карьеры, ранее тренировавшим Динару Сафину в самом конце её карьеры, Винсента Спэйди, Го Соеду и Брэндона Накашиму. Если Елена не защитит титул, то опустится в рейтинге на шестую или седьмую строчку – ей нужен как минимум финал, чтобы остаться впереди Мэдисон Киз, и победа на турнире, чтобы не пропустить вперёд Джессику Пегулу. Касаткина же никак не сможет вернуться в топ-10 и будет либо 11-й, либо 12-й. Чтобы остаться на 11-й строчке, стартующей со второго круга Абу-Даби россиянке нужно дойти до полуфинала.

У мужчин главный турнир недели – Роттердам, хотя в Далласе тоже проходит ATP-500. Однако в связи с календарём, в котором дальше основные соревнования февраля расположены на Ближнем Востоке (Доха и Дубай), в США топы из иностранцев пока не торопятся – в сетке можно заметить только Каспера Рууда, а остальные либо американцы, либо середняки. Зато в Роттердаме сыграют и Алькарас, и Медведев, и Рублёв, и де Минор, и Руне, и Циципас, Хуркач… При этом действующий чемпион, Синнер, в Нидерланды не полетел, так что 500 очков у него сгорят. Правда, не сейчас, а неделей позже, поскольку в прошлом году Роттердам начинался 12 февраля. Благодаря этому тот же де Минор может на протяжении одной недели собрать у себя в рейтинге коллекцию из очков за два финала Роттердама. Рублёву здесь нужно подтвердить 100 очков за четвертьфинал, и он может выпасть из топ-10 в случае неудачи, а Медведев в прошлом году восстанавливался после выматывающего Australian Open, где с трудом добрался до финала через множество пятисетовиков, и с Роттердама снялся. Вернулся Даниил в тур в прошлом году только в самом конце февраля, набрав 200 очков за полуфинал Дубая, а сейчас до этого турнира он планирует сыграть Роттердам (500 за титул), Марсель (250) и Доху (500), так что у россиянина неплохие шансы набрать рейтинговые баллы и вернуться в топ-5, откуда он выпал после провала на АО. Собственно, стать пятым Медведев может уже на следующей неделе, но для этого ему нужно выиграть Роттердам, а Рууду – вылететь в Далласе не позже четвертьфинала.

Что до Далласа, то он год назад проходил в те же сроки, что и сейчас, но тогда был турниром ATP-250. Выиграл его Томми Пол, а в полуфиналах были три американца (ещё Бен Шелтон и Маркос Гирон) плюс Адриан Маннарино. Так что если Пол защитит титул, то получит +250 очков. При этом Томми сейчас получил только третий номер посева после Тейлора Фрица и Каспера Рууда, хотя входит в десятку – то есть именно топ-игроки в Далласе есть, в основном американцы, но проседает так называемая средняя глубина уровня участников.