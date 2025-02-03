Чилийца грубо сбили с ног! Разгорелись скандалы на Кубке Дэвиса, где забанена Россия

А француз и бразилец чуть не подрались прямо на корте.

Кубок Дэвиса только начался, но уже ознаменовался несколькими громкими скандалами. В минувшие выходные завершились первые отборочные матчи турнира, и они подарили сразу два неоднозначных и острых конфликта.

Первый из них получил продолжение за пределами корта.

По ходу матча между Кристьяном Гарином (Чили) и Зизу Бергсом (Бельгия) случился спорный момент: бельгиец сделал важный брейк при счёте 6:3, 4:6, 5:5, побежал на переход, чтобы после паузы попробовать подать на матч. Но сделал рывок, не заметил чилийца и у сетки сбил его, ударив плечом в глаз соперника. Кристиан упал, схватился за лицо, а Зизу сразу стал извиняться.

Гарин отказался возвращаться на корт, ссылаясь на плохое самочувствие. При этом врач утверждал, что здоровье позволяет чилийцу продолжить игру. В итоге чилийцы, требовавшие дисквалификации Бергса, получили штраф за задержку времени в виде одного гейма, и именно его не хватало бельгийцам для победы.

Сборная Чили после матча продолжила возражения на пресс-конференции и в социальных сетях.

«Я отдал всю свою жизнь корту, я выложился на все 100%. Внезапно я увидел, как Бергс прыгал в сторону меня, и через две секунды очнулся на земле. На три секунды я потерял сознание и не понимал ситуации. Меня заставляли играть, когда у меня был синяк и кружилась голова. Мы считаем, что произошедшее было очень бесчувственным. У меня нет слов, чтобы описать то, что произошло. Мне жаль, что судья заставил меня играть», — сказал Гарин We love tennis.

Врач сборной Чили Алехандро Оризола оценил состояние Кристьяна.

«Кристьян Гарин получил сильный удар в глаз, поэтому упал и ударился головой. Это вызвало воспаление, трудности со зрением, тошноту и сильную головную боль, хотя он не терял сознание».

Бергс тоже отреагировал на инцидент.

«Да, я его задел. В момент сильных эмоций я совершил небольшую ошибку. После выигранного гейма я от радости побежал к скамейке и думал, что пробегу мимо, но он почему-то не отступил. Он видел, что я приближался, и в конце концов я в него врезался.

Конечно, это отчасти моя вина, но мне кажется, он тоже преувеличивает. И поэтому решение судьи пошло в мою пользу. Не знаю, войдёт ли этот инцидент в учебники истории. У меня такое чувство, что чилийцы, должно быть, сейчас меня не очень любят», — приводит слова Зизу We love tennis.

Острую реакцию в социальных сетях выдал бывший 16-й номер рейтинга Николоз Басилашвили.

«Если бы это сделал Новак, его бы дисквалифицировали пожизненно. Какого хрена?»

В итоге дисквалификацию Бергс не получил, а рефери ITF Карлос Рамос на пресс-конференции назвал этот случай несчастным, а действия бельгийца – непреднамеренными.

Зизу Бергс на Кубке Дэвиса Фото: EPA/TASS

Федерация тенниса Бельгии сделала большое заявление о неприятной ситуации.

«Если следовать фактам, то это был момент неосторожности, вызванный энтузиазмом, когда Зизу сделал брейк, который казался решающим в матче. Здесь не было никакого злого умысла.

Карлос Рамос – один из самых опытных арбитров на международной арене – следил за ходом встречи и принял соответствующее решение. Это действительно был несчастный случай и, следовательно, непреднамеренное действие, что объясняет, почему Зизу получил предупреждение, предусмотренное правилами ITF. Зизу немедленно извинился на корте и проверил состояние Гарина. Он настоящий командный игрок с безупречной репутацией борца за честную игру. Благодаря своему стилю и спортивному мастерству Зизу пользуется большим уважением и ценится как на площадке, так и за её пределами».

Кристьян Гарин на Кубке Дэвиса Фото: EPA/TASS

Второй инцидент случился в противостоянии сборных Франции и Бразилии. При счёте 1:6, 4:4, «меньше» Тьяго Уайлд и Артюр Фис вышли к сетке, француз пробил в аут, а судья на вышке засчитал касание мяча у бразильца.

Уайлд начал возмущаться и просить Фиса защитить его, а француз встал на сторону судьи и начал утверждать, что Тьяго действительно задел мяч ракеткой.

После встречи Уайлд очень нервно и серьёзно стал переговариваться с Фисом у сетки. Француз, кажется, был готов подраться с бразильцем. Но до этого дело не дошло.

Результаты после первого круга квалификации получились такими:

Аргентина – Норвегия — 3-2;

Австралия – Швеция — 3-1;

Бельгия – Чили — 3-1;

Венгрия – Канада — 3-2;

Австрия – Финляндия — 4-0;

Германия – Израиль — 3-1;

Япония – Великобритания — 3-2;

США – Тайбэй — 4-0;

Чехия – Корея — 4-0;

Дания – Сербия — 3-2;

Испания – Швейцария — 3-1;

Хорватия – Словакия — 3-1;

Франция – Бразилия — 4-0.

Второй круг квалификации пройдёт с 12 по 14 сентября.