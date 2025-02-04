«Открой глаза!» Медведев пререкался с судьёй, но победил 39-летнего чемпиона ТБШ

В понедельник, 3 февраля, в Роттердаме (Нидерланды) стартовал турнир ATP-500. Основная сетка оказалась представлена двумя российскими теннисистами: Даниилом Медведевым, посеянным под вторым номером, и Андреем Рублёвым (4). Однако сегодня играл только Медведев.

Медведев приехал в Роттердам после провального выступления на Открытом чемпионате Австралии. В Мельбурне россиянин выбыл из борьбы уже во втором круге. Перед турниром в Нидерландах Даниил прекратил сотрудничество с Жилем Симоном, который вошёл в его команду год назад. Несмотря на эти факторы, перед Роттердамом чемпион US Open 2021 года был уверен в своих силах.

В соперники Медведеву по первому кругу жребий определил трёхкратного чемпиона турниров «Большого шлема» Стэна Вавринку. Лучшие годы 39-летнего швейцарца давно позади, но на пенсию он не собирается. Сейчас Вавринка, которому уже в следующем месяце исполнится 40 лет, занимает лишь 155-е место в рейтинге ATP, а в основную сетку Роттердама ему дали уайлд-кард.

По личным встречам у теннисистов было равенство: 2-2. При этом первые два матча остались за Медведевым: на Уимблдоне-2017, где он одержал первую в карьере победу в основных сетках ТБШ, и на US Open — 2019, где Даниил впервые дошёл до финала мэйджора, — там с Вавринкой он встретился в четвертьфинале. После этого Стэн обыграл Даниила в четвёртом круге АО-2020, а затем победил в Метце в 2022 году.

Даниил Медведев и Стэн Вавринка на US Open — 2019 Фото: Al Bello/Getty Images

Отыгрался Медведев довольно быстро, уже в шестом гейме. Вавринка третий гейм подряд начал с 0:30 на подаче, но на этот раз ему не удалось спастись. На брейк-пойнтах он ещё и двойную допустил — 3:3. На этом Даниил не остановился и забрал ещё два гейма подряд. Стэн порой задействовал свой знаменитый одноручный бэкхенд, но работал он не всегда. Однако подать на сет при 5:3 Медведев не сумел. В этом гейме Вавринка предпочтительнее смотрелся в длинных ралли, и россиянин смог взять лишь очко. В 10-м гейме Даниил имел возможность не доводить дело до нервной концовки, однако, имея сетбол на приёме, обиднейшим образом сорвал удар в розыгрыше из 29 ударов. И Стэн после череды «ровно» сравнял счёт — 5:5.

В следующих двух геймах теннисисты отподавали под ноль — 6:6. При этом на подаче Медведева случился небольшой скандал: судья на вышке сделал ему замечание за затяжку времени перед подачей, а Даниил оправдывался, дескать, болгёрл не давала ему мяч. «Почему ты засчитал мне нарушение времени? У тебя какая-то проблема. Болгёрл не дала мне мяч. Ты видишь? Открой глаза. У тебя нет глаз, чувак. Ты плох. Помнишь, с Кареном Хачановым… Я помню, что у тебя нет глаз. У тебя проблема.

Вы, ребята, абсолютно никудышные в каждом матче. Я был спокоен, но ты ищешь проблемы, чувак. У тебя действительно большие проблемы. Я не разговаривал с тобой. Я ничего не говорил. А потом ты ведёшь себя так… У тебя проблемы. Открой глаза. Открой свой мозг. Я знаю, что ты просто сидишь здесь, но думай же хотя бы чуть-чуть. Давай, дай мне энергию», — говорил он судье.

Даниил Медведев спорит с судьёй Фото: Кадр из трансляции

На тай-брейке Вавринка вёл 6:4, но упустил этот двойной сетбол. На 7:6 у швейцарца был ещё один сетбол, однако Стэн дал двойную. Следующий сетбол, и тоже на подаче, был у Медведева, но в том розыгрыше его соперник оказался лучше — 8:8. Последние два розыгрыша тоже взял Вавринка. На сетболе Медведев неудачно укоротил, и Стэн выиграл партию — 7:6 (10:8) за 1 час 11 минут.

Вторую партию Медведев начал наилучшим образом из всех возможных: с брейка под ноль. Подтвердил он его без особых трудностей, а вот во втором своём гейме (то есть в четвёртом) смог уйти с 0:40 — 3:1. Все свои следующие геймы россиянин тоже взял, причём два из них — под ноль. Вавринка в этом сете был не столь конкурентоспособен и допустил целых 17 невынужденных ошибок, 11 из которых — с бэкхенда. В 10-м гейме Даниил закрыл партию — 6:4 за 47 минут.

В решающем сете Медведев шёл тем же путём, что и во второй партии. Россиянин сразу же сделал брейк, а потом сосредоточился на удержании подачи. Помогало и то, что Вавринка не мог избавиться от неточностей. Даниил был не против долгих обменов (а когда надо было, то и укорачивать не стеснялся) — ошибки 39-летнего швейцарца, по всей видимости, объяснялись тем, что он попросту устал и физически не мог найти достойного ответа на действия оппонента. В третьем гейме россиянин оформил второй брейк подряд. И даже 0:30 в начале четвёртого гейма не смутили Медведева. Его соперник даже до брейк-пойнтов не добрался — 4:0 в пользу Даниила. Прежнего напряжения в игре уже не было, и в седьмом гейме Медведев реализовал второй матчбол на приёме — 6:7 (8:10), 6:4, 6:1 за 2 часа 30 минут.

Во втором круге Медведев сыграет с победителем пары Маттия Беллуччи (Италия, Q) — Мес Роттгеринг (Нидерланды, Q).

А в Абу-Даби сегодня начались матчи турнира WTA-500. Это соревнование появилось совсем недавно, в 2021 году, причём в 2022-м в календаре его не было. Во всех трёх предыдущих финалах принимали участие российские теннисистки. Однако титул не удалось взять никому из них. В финале-2021 Вероника Кудерметова проиграла Арине Соболенко, два года спустя Людмила Самсонова уступила Белинде Бенчич, а в минувшем сезоне Дарья Касаткина не справилась с Еленой Рыбакиной.

В этот раз первые четыре номера посева и, как следствие, bye в первом круге получили Рыбакина, Паула Бадоса, Касаткина и Юлия Путинцева. Помимо Касаткиной, в основную сетку попали ещё три россиянки: Людмила Самсонова (5), Анастасия Павлюченкова (6) и Вероника Кудерметова. Изначально на турнире должна была сыграть Полина Кудерметова, но она снялась, и в сетке её заменила старшая сестра, ставшая лаки-лузером. Кроме того, с турнира снялась Екатерина Александрова, которая только-только выиграла напряжённейший «пятисотник» в Линце.

Две россиянки из четырёх играли сегодня, и это было дерби: Самсонова провела матч с Кудерметовой-старшей. Счёт личных встреч был 5-2 в пользу Кудерметовой, в том числе 2-0 в сезоне-2024. Вероника одержала волевую победу (3:6, 6:4, 6:4) над Людмилой в Берлине, а потом оказалась сильнее (6:4, 6:2) в Сеуле. Новая встреча завершилась победой Кудерметовой, отыгравшей матчбол в третьем сете.

В первой половине стартового сета предпочтительнее выглядела Кудерметова. Самсонова первая сделала брейк, уже в третьем гейме (2:1), но после этого отдала четыре гейма подряд. А когда счёт стал 5:2 в пользу Вероники, включилась Людмила, которая принялась брать геймы один за другим. В девятом гейме Кудерметова при 5:3 не подала на партию, но на этом её неприятности не закончились. В 11-м гейме Самсонова в третий раз за сет забрала подачу соперницы, после чего спокойно закрыла партию — 7:5 за 57 минут. Вообще же следует отметить, что в первом сете теннисистки набирали очки скорее за счёт ошибок соперницы, нежели благодаря собственным действиям. Кудерметову не спасло даже то, что невынужденных ошибок у неё оказалось ощутимо меньше, чем у Самсоновой, — 11 против 16.

Во второй партии Кудерметова сполна поквиталась за неудачу в первом сете. На пять выигранных геймов подряд в исполнении Самсоновой Вероника ответила своей такой же серией. Ни один из этих геймов не был отдан без борьбы, а в пятом гейме Людмила ещё и брейк-пойнт упустила, но это не спасло её от 0:5. Кудерметова была близка к «баранке», однако в шестом гейме не использовала сетбол на приёме. Впрочем, уже в следующем гейме она подала на партию, сумев отыграть брейк-пойнт перед этим, — 6:1 за 43 минуты. Веронике насчитали 10 активно выигранных очков и всего одну невынужденную ошибку.

На старте решающей партии проблемы Самсоновой продолжились. Она под ноль отдала свой гейм, после чего Кудерметова подтвердила брейк — 2:0. В третьем гейме Вероника была близка ко второму брейку подряд, но Людмила не дала ей использовать брейк-пойнт. Постепенно Самсонова вернулась в борьбу, починила подачу (шесть эйсов за партию) и в шестом гейме ответила брейком — 3:3.

До 5:5 включительно брейков не было, при том что в 10-м гейме Людмила упустила матчбол на приёме. В 11-м гейме Кудерметова на брейк-пойнте приняла навылет, а затем подавала на матч, но не преуспела, взяв лишь одно очко в гейме, и дерби закончилось тай-брейком. Он тоже получился качельным — как, в принципе, и весь матч. Кудерметова вела 5:1, затем Самсонова сравняла счёт (5:5), но следующие два розыгрыша остались за Вероникой — 5:7, 6:1, 7:6 (7:5) за 2 часа 56 минут.

Во втором круге Кудерметова сыграет либо с олимпийской чемпионкой Токио-2020 Белиндой Бенчич (WC), либо с Ребеккой Шрамковой.

Турнир в Абу-Даби завершится 8 февраля, мужской «пятисотник» в Роттердаме — 9 февраля. За всеми событиями следите на «Чемпионате».