Рублёв в Роттердаме был спокоен как удав. Китаец лишь раз дошёл до брейк-пойнта

Во вторник, 4 февраля, на турнире ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды) продолжились матчи первого круга. В борьбу вступил 10-й номер мирового рейтинга Андрей Рублёв, посеянный под четвёртым номером. Его соперником был китайский теннисист Чжан Чжичжэнь, замыкающий топ-50. Рублёв подходил к отчётному матчу с отрицательным балансом побед и поражений в сезоне-2025: 2-3. В Гонконге и на Australian Open россиянин проиграл в первой же встрече, а в Монпелье дошёл до полуфинала, где уступил игроку из второй сотни.

В январе Чжан тоже не блистал результатами: две победы и четыре поражения. На United Cup он в составе сборной Китая дошёл до четвертьфинала, в Аделаиде и на Australian Open покинул турнир в первом круге, после чего выиграл один матч на Кубке Дэвиса.

В личных встречах превосходство было у Рублёва: 3-0. Он выиграл у Чжана в Астане-2022, в Дубае-2024 и на «Мастерсе» в Цинциннати, тоже в прошлом году. Сегодня россиянин вновь победил.

В первом сете Чжану было особо нечем похвастаться, кроме хорошей подачи, — ошибался китайский теннисист, в отличие от Рублёва, довольно часто (19 невынужденных против 10). В первом гейме, правда, Рублёв подарил сопернику брейк-пойнт, но отыграл его, а в остальном действовал надёжно в своих геймах. В четвёртом гейме россиянин сделал брейк, а в дальнейшем удержал преимущество.

Первая партия могла закончиться значительно раньше, если бы не восьмой гейм. Китаец упирался на подаче, но Андрей также хотел во что бы то ни стало закончить сет брейком. Не получилось — Рублёв упустил все шесть сетболов на приёме. Однако уже в следующем гейме Андрей быстро оформил победу в партии — 6:3 за 44 минуты.

Второй сет Рублёв начал с брейка — таким образом, в оставшейся части партии ему просто нужно было удержать подачу. Россиянин справился с задачей — почти без нервов, что важно на фоне недавней новости.

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Чжан так и не нашёл оружия против Андрея и проиграл ему уже четвёртый раз в четырёх матчах. Паузу перед геймом, который оказался заключительным, Рублёв провёл словно бы в медитации.

Андрей Рублёв Фото: Кадр из трансляции

В последнем гейме Андрей упустил тройной матчбол, допустив серию ошибок, потом не реализовал ещё один шанс и лишь с пятой попытки добился своего — 6:3, 6:4 в пользу Рублёва за 1 час 23 минуты. Во втором круге он сыграет с победителем матча Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Фабиан Марожан (Венгрия).

В среду, 5 февраля, свой поединок второго круга проведёт Даниил Медведев. В первом круге он не без проблем обыграл Стэна Вавринку.

На турнире WTA-500 в Абу-Даби завершились матчи первого круга. Из россиянок сегодня играла финалистка «Ролан Гаррос» 2021 года Анастасия Павлюченкова (6), которая противостояла чемпионке Australian Open — 2020 Софье Кенин (Q). На AO-2025 теннисистки выступили с разной степенью успешности. Если Павлюченкова дошла до четвертьфинала и стала единственной представительницей России в топ-8 в одиночных сетках, то Кенин уступила в первом же матче. А вот в личных встречах Софья вела со счётом 2-0. Она победила Анастасию в Ухане-2019 и в Пекине в том же году.

Павлюченкова доказала, что сейчас находится в лучшей форме, чем Кенин. У американской теннисистки за весь матч не было ни одного брейк-пойнта. Россиянке не всегда удавалось подать с первой попытки (61%), но если это получалось, то Анастасия почти не дарила сопернице шансов. На первой подаче она выиграла 23 очка из 25, то есть 92% — прекрасный результат. Так и получилось, что у Кенин не было шансов на приёме. Павлюченкова сыграла восемь геймов на подаче, и четыре из них были взяты под ноль. И если в первом сете россиянка ограничилась одним брейком, то во втором трижды взяла чужую подачу, в том числе принимая на матч. Встреча закончилась очень быстро — 6:3, 6:1 в пользу Анастасии всего за один час игрового времени.

Во втором круге Павлюченкова сразится с польской теннисисткой Магдой Линетт.

Также на этой неделе в Клуж-Напоке (Румыния) проходит турнир категории WTA-250. Это соревнование появилось в календаре в 2021 году, и первой чемпионкой стала Анетт Контавейт. В 2022-м титул здесь завоевала Анна Блинкова, а в прошлом сезоне первенствовала Каролина Плишкова, которая сейчас не играет из-за травмы.

В этот раз в основную сетку Клуж-Напоки попали две россиянки: 32-я ракетка мира Анастасия Потапова, возглавившая посев, и Анна Блинкова, 71-я ракетка мира. И обе они играли сегодня. Потапова вышла на корт с австрийкой Юлией Грабер, располагающейся в конце четвёртой сотни. На минувшей неделе эти спортсменки встретились в Линце, и тогда россиянка победила 6:2, 6:2. В этот раз Анастасия также победила, причём с «баранкой».

В первом сете у Потаповой не было большого преимущества, как можно было бы предположить ввиду огромного разрыва в рейтинге между соперницами. За девять геймов теннисистки заработали лишь один брейк-пойнт на двоих. Потапова во втором гейме упустила шанс взять чужую подачу, а в остальном Грабер ни в чём ей не уступала. И лишь в 10-м гейме австрийка дрогнула. Один сетбол она отыграла, а на втором допустила двойную ошибку и потеряла сет — 6:4 в пользу Потаповой за 45 минут.

А вот во второй партии борьбы уже не было. Анастасия смогла повесить сопернице «баранку», причём лишь в одном из шести геймов (в пятом) Юлия смогла оказать хоть какое-то сопротивление. Однако Потапова отыграла брейк-пойнт, а в следующем гейме подала на матч — 6:4, 6:0 за 1 час 14 минут.

Во втором круге Потапова сразится с Викторией Голубич (Швейцария).

А Блинкова играла с испанкой Сарой Соррибес-Тормо, занимающей 83-ю строчку в мировой классификации. Здесь по личным встречам было равенство: 2-2. А в единственном матче в 2024-м, состоявшемся в Монастире, победила Соррибес-Тормо — 6:4, 6:4.

«Пятисотник» в Абу-Даби закончится 8 февраля, турниры в Роттердаме и Клуж-Напоке — 9 февраля. За всеми событиями следите на «Чемпионате».