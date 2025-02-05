Чемпионка ТБШ ушла из тенниса. Она осудила Шарапову за допинг, но сама на нём попалась

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» и бывшая первая ракетка мира Симона Халеп объявила о завершении карьеры после поражения от итальянки Лючии Бронцетти (1:6, 1:6) на турнире WTA-250 в Клуж-Напоке.

33-летняя Халеп многого добилась на корте, но в октябре 2022-го её карьеру подкосил допинг-скандал. Симону дисквалифицировали за положительную пробу на роксадустат. Она вернулась в марте 2024-го и с тех пор провела шесть матчей, выиграв всего один.

В последнее время Халеп беспокоили травмы плеча и колена, так что решение зачехлить ракетку на фоне отсутствия результатов является вполне ожидаемым. Симона на своей прощальной пресс-конференции в Клуж-Напоке акцентировала внимание именно на этих моментах в качестве причины ухода из тенниса.

«Я спокойна и чиста. Допинговый скандал не повлиял на меня психологически, но не позволил выступать в туре. Мне нужен отдых, я эмоционально вымотана. Не знаю, что сейчас испытываю: грусть или радость. Мне кажется, и то, и другое. Принимаю это решение с тяжёлым сердцем, но я всегда реалистично себя оценивала. Моё тело не выдерживает нагрузок, необходимых для возвращения на прежний уровень. Я была на этом уровне и знаю, как тяжело на него выйти.

Именно поэтому хотела приехать сегодня сюда, в Клуж-Напоку, чтобы сыграть перед вами и попрощаться на корте. Даже если выступила не очень хорошо, я сделала это от всего сердца и очень рада, что вы пришли. Не хочу плакать, это прекрасный момент. Я была первой в мире и выиграла турниры «Большого шлема» – это всё, чего я хотела. Жизнь продолжается, есть она и после тенниса. Я надеюсь, что мы с вами ещё увидимся», — сказала Халеп.

Симона Халеп на прощальном турнире в Клуж-Напоке Фото: Anca Tepei/Imago/ТАСС

В какой-то степени Халеп стала жертвой неблагоприятных обстоятельств. Решение по её допинговому делу было очень жёстким. Изначально Симону отстранили на четыре года. Она долго доказывала свою правоту. В конечном счёте Спортивный арбитражный суд сократил срок дисквалификации Халеп до девяти месяцев и признал теннисистку невиновной в употреблении роксадустата, который попал в её организм через пищевую добавку, выданную в академии её бывшего тренера Патрика Муратоглу.

Вот только разбирательства длились слишком долго — полтора года. Симона пропустила заметно больше положенного, а потерянное время никто ей не вернёт. После 18 месяцев вне игры сложно вернуться на высокий уровень, даже чемпионке ТБШ и бывшей первой ракетке мира. Она уходит из тенниса в статусе 870-й ракетки мира, хотя и этого она достигла в основном благодаря предоставлению уайлд-кард на турниры. Продление карьеры наверняка привело бы к падению за пределы топ-1000, что выглядело бы совсем неприглядным моментом для именитой теннисистки.

Сейчас СМИ и эксперты много говорят о том, что с Халеп обошлись на порядок жёстче, чем с попавшимися на допинге первыми ракетками мира Янником Синнером и Игой Швёнтек в 2024-м. Основания для подобных утверждений действительно существуют, сама Симона намекала на непоследовательность антидопинговых органов.

Хотя в 2016 году Халеп осуждала пятикратную чемпионку ТБШ и свою конкурентку из России Марию Шарапову, когда ту отстранили на 15 месяцев за положительный тест на мельдоний.

«Я была удивлена допинг-скандалу с Шараповой. Для спорта это очень тяжёлый момент, который трудно обсуждать. Конечно, ситуация расстраивает, но нужно подождать с выводами. Лично я сама проверяю всё, что принимаю. В начале года изучаю список, который присылают из ВАДА. Когда я лечила свой вирус, то пила только антибиотики и витамин C. Но если нужно узнать, безопасен ли какой-нибудь препарат, можно просто спросить антидопинговое агентство своей страны, и там подскажут», — говорила Халеп сразу после дисквалификации Шараповой.

Симона Халеп и Мария Шарапова Фото: Matthew Stockman/Getty Images

После камбэка Марии на турнире в Штутгарте в апреле 2017-го Симона ещё более жёстко высказалась в адрес россиянки.

«Детям, молодым игрокам нужно показывать, что игрокам, которых дисквалифицировали за допинг, не помогают приглашениями на турниры. И дело не лично в Шараповой, а во всех, кого ловили на допинге. Поэтому я не поддерживаю решение директора этого турнира. Но я понимаю, что это не моё дело – их осуждать», — сказала Халеп.

При этом Халеп в аналогичной ситуации не отказывалась от уайлд-кард. Ей предоставили допуск на «тысячник» в Майами фактически сразу после оправдательного вердикта CAS в марте 2024-го. В стартовом раунде она проиграла испанке Пауле Бадосе в трёх сетах и вроде как выглядела не так уж плохо, но очень скоро дали о себе знать травмы. Симона за следующие 11 месяцев практически не появлялась на корте. Она выиграла только один матч из шести на уровне WTA, в трёх сетах сломив не входившую в топ-100 австралийку Арину Родионову на турнире в Гонконге в октябре 2024-го.

Можно обвинять саму Халеп в непоследовательности, учитывая её критику в адрес Шараповой. Но всё равно вердикт по делу Симоны был довольно жёстким и фактически привёл к краху её карьеры. Понятно недовольство румынки, когда она смотрит на аналогичные дела Синнера и Швёнтек, к которым проявлено довольно снисходительное отношение.

Как бы то ни было, Халеп является одной из лучших теннисисток 2010-х. Симона — экс первая ракетка мира и обладательница 24 одиночных титулов WTA, в том числе «Ролан Гаррос» — 2018 и Уимблдона-2019. Румынка заработала $ 40,23 млн призовых – третий результат в истории женского тенниса после Серены и Винус Уильямс. Допинг-скандал отрицательно повлиял на её репутацию, но всё равно не перечеркнёт впечатляющее наследие румынской теннисистки.