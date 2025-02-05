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Симона Халеп заявила об уходе из тенниса, допинг-скандал подкосил карьеру двукратной чемпионки турниров Большого шлема

Чемпионка ТБШ ушла из тенниса. Она осудила Шарапову за допинг, но сама на нём попалась
Михаил Георгиев
Симона Халеп заявила об уходе из тенниса
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Симона Халеп не смогла вернуться на топ-уровень после дисквалификации и вполне ожидаемо завершила карьеру в 33 года.

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» и бывшая первая ракетка мира Симона Халеп объявила о завершении карьеры после поражения от итальянки Лючии Бронцетти (1:6, 1:6) на турнире WTA-250 в Клуж-Напоке.

33-летняя Халеп многого добилась на корте, но в октябре 2022-го её карьеру подкосил допинг-скандал. Симону дисквалифицировали за положительную пробу на роксадустат. Она вернулась в марте 2024-го и с тех пор провела шесть матчей, выиграв всего один.

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В последнее время Халеп беспокоили травмы плеча и колена, так что решение зачехлить ракетку на фоне отсутствия результатов является вполне ожидаемым. Симона на своей прощальной пресс-конференции в Клуж-Напоке акцентировала внимание именно на этих моментах в качестве причины ухода из тенниса.

«Я спокойна и чиста. Допинговый скандал не повлиял на меня психологически, но не позволил выступать в туре. Мне нужен отдых, я эмоционально вымотана. Не знаю, что сейчас испытываю: грусть или радость. Мне кажется, и то, и другое. Принимаю это решение с тяжёлым сердцем, но я всегда реалистично себя оценивала. Моё тело не выдерживает нагрузок, необходимых для возвращения на прежний уровень. Я была на этом уровне и знаю, как тяжело на него выйти.

Именно поэтому хотела приехать сегодня сюда, в Клуж-Напоку, чтобы сыграть перед вами и попрощаться на корте. Даже если выступила не очень хорошо, я сделала это от всего сердца и очень рада, что вы пришли. Не хочу плакать, это прекрасный момент. Я была первой в мире и выиграла турниры «Большого шлема» – это всё, чего я хотела. Жизнь продолжается, есть она и после тенниса. Я надеюсь, что мы с вами ещё увидимся», — сказала Халеп.

Симона Халеп на прощальном турнире в Клуж-Напоке

Симона Халеп на прощальном турнире в Клуж-Напоке

Фото: Anca Tepei/Imago/ТАСС

В какой-то степени Халеп стала жертвой неблагоприятных обстоятельств. Решение по её допинговому делу было очень жёстким. Изначально Симону отстранили на четыре года. Она долго доказывала свою правоту. В конечном счёте Спортивный арбитражный суд сократил срок дисквалификации Халеп до девяти месяцев и признал теннисистку невиновной в употреблении роксадустата, который попал в её организм через пищевую добавку, выданную в академии её бывшего тренера Патрика Муратоглу.

Вот только разбирательства длились слишком долго — полтора года. Симона пропустила заметно больше положенного, а потерянное время никто ей не вернёт. После 18 месяцев вне игры сложно вернуться на высокий уровень, даже чемпионке ТБШ и бывшей первой ракетке мира. Она уходит из тенниса в статусе 870-й ракетки мира, хотя и этого она достигла в основном благодаря предоставлению уайлд-кард на турниры. Продление карьеры наверняка привело бы к падению за пределы топ-1000, что выглядело бы совсем неприглядным моментом для именитой теннисистки.

Сейчас СМИ и эксперты много говорят о том, что с Халеп обошлись на порядок жёстче, чем с попавшимися на допинге первыми ракетками мира Янником Синнером и Игой Швёнтек в 2024-м. Основания для подобных утверждений действительно существуют, сама Симона намекала на непоследовательность антидопинговых органов.

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Хотя в 2016 году Халеп осуждала пятикратную чемпионку ТБШ и свою конкурентку из России Марию Шарапову, когда ту отстранили на 15 месяцев за положительный тест на мельдоний.

«Я была удивлена допинг-скандалу с Шараповой. Для спорта это очень тяжёлый момент, который трудно обсуждать. Конечно, ситуация расстраивает, но нужно подождать с выводами. Лично я сама проверяю всё, что принимаю. В начале года изучаю список, который присылают из ВАДА. Когда я лечила свой вирус, то пила только антибиотики и витамин C. Но если нужно узнать, безопасен ли какой-нибудь препарат, можно просто спросить антидопинговое агентство своей страны, и там подскажут», — говорила Халеп сразу после дисквалификации Шараповой.

Симона Халеп и Мария Шарапова

Симона Халеп и Мария Шарапова

Фото: Matthew Stockman/Getty Images

После камбэка Марии на турнире в Штутгарте в апреле 2017-го Симона ещё более жёстко высказалась в адрес россиянки.

«Детям, молодым игрокам нужно показывать, что игрокам, которых дисквалифицировали за допинг, не помогают приглашениями на турниры. И дело не лично в Шараповой, а во всех, кого ловили на допинге. Поэтому я не поддерживаю решение директора этого турнира. Но я понимаю, что это не моё дело – их осуждать», — сказала Халеп.

При этом Халеп в аналогичной ситуации не отказывалась от уайлд-кард. Ей предоставили допуск на «тысячник» в Майами фактически сразу после оправдательного вердикта CAS в марте 2024-го. В стартовом раунде она проиграла испанке Пауле Бадосе в трёх сетах и вроде как выглядела не так уж плохо, но очень скоро дали о себе знать травмы. Симона за следующие 11 месяцев практически не появлялась на корте. Она выиграла только один матч из шести на уровне WTA, в трёх сетах сломив не входившую в топ-100 австралийку Арину Родионову на турнире в Гонконге в октябре 2024-го.

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Можно обвинять саму Халеп в непоследовательности, учитывая её критику в адрес Шараповой. Но всё равно вердикт по делу Симоны был довольно жёстким и фактически привёл к краху её карьеры. Понятно недовольство румынки, когда она смотрит на аналогичные дела Синнера и Швёнтек, к которым проявлено довольно снисходительное отношение.

Как бы то ни было, Халеп является одной из лучших теннисисток 2010-х. Симона — экс первая ракетка мира и обладательница 24 одиночных титулов WTA, в том числе «Ролан Гаррос» — 2018 и Уимблдона-2019. Румынка заработала $ 40,23 млн призовых – третий результат в истории женского тенниса после Серены и Винус Уильямс. Допинг-скандал отрицательно повлиял на её репутацию, но всё равно не перечеркнёт впечатляющее наследие румынской теннисистки.

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