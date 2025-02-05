Провал россиянок в Абу-Даби: Кудерметова уступила с 2 «баранками», Павлюченкова снялась

В среду, 5 февраля, на турнире категории WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ) состоялись матчи второго круга. Из четырёх россиянок, попавших в основную сетку, в 1/8 финала оказались три. Об одной потере заведомо было известно, так как в первом круге было российское дерби, в котором Вероника Кудерметова, будучи лаки-лузером, победила пятую сеяную Людмилу Самсонову (5:7, 6:1, 7:6 (7:5)). Анастасия Павлюченкова (6) не оставила шансов Софье Кенин (Q) — 6:3, 6:1. А Дарья Касаткина, у которой был третий номер посева, в 1/16 финала имела bye.

Первым запуском организаторы поставили матч Вероники Кудерметовой с олимпийской чемпионкой Токио-2020 Белиндой Бенчич. Осенью прошлого года швейцарская теннисистка вернулась в спорт после паузы, вызванной беременностью и рождением дочери. Сейчас Бенчич занимает 157-е место в рейтинге WTA, а в основную сетку Абу-Даби ей дали уайлд-кард.

В прежние годы Кудерметова и Бенчич девять раз играли друг с другом. Четыре встречи выиграла россиянка — соответственно, у соперницы было пять побед. Последний их очный матч состоялся в четвертьфинале Берлина в 2022 году, и тогда Белинда одержала волевую победу — 3:6, 6:3, 6:3. В этот раз Вероника потерпела сокрушительное поражение.

Вероника Кудерметова Фото: Christopher Pike/Getty Images

Сказать, что Кудерметова провалила матч, значит ничего не сказать. В отдельных геймах она навязывала борьбу, случались и геймболы, но Бенчич все их отыграла. Самое удивительное, что процент попадания первой подачи обе теннисистки показали одинаковый — 59%. По активно выигранным очкам швейцарка весьма незначительно превзошла россиянку: 11 против восьми. А вот невынужденных ошибок у Вероники, получившей две «баранки», оказалось втрое больше, чем у Белинды, — 21 против семи.

Остаётся добавить, что Кудерметова впервые в карьере не выиграла за матч ни одного гейма. До этого она четырежды уступала с одним выигранным геймом: 0:6, 1:6 от Терезы Мартинцовой на «25-тысячнике» в Москве в 2014 году, 1:6, 0:6 от Маргариты Гаспарян в квалификации Санкт-Петербурга-2019, 1:6, 0:6 от Иги Швёнтек в Индиан-Уэллсе-2021 и 0:6, 1:6 – от неё же в полуфинале Дохи-2023.

Дарья Касаткина, финалистка Абу-Даби-2024, вышла на корт с 20-летней американкой Эшлин Крюгер, 51-й ракеткой мира. Впервые они встретились год назад тоже в Абу-Даби и тоже на стадии 1/8 финала. Тогда россиянка победила 6:3, 7:5, а на зелёном грунте Чарльстона получила «баранку», но всё равно оказалась сильнее — 6:3, 0:6, 6:1. Сегодня Дарья неожиданно проиграла.

В первом сете Касаткина превзошла Крюгер во всех аспектах: подача, обмены на задней линии, острые атаки. У американки, напротив, не шла подача: всего 46% попадания первой и четыре двойные ошибки. На подаче Эшлин не выиграла ни одного гейма. В пятом гейме Дарья, которая вела 5:0, позволила сопернице сделать брейк, однако та не извлекла никакой выгоды. В седьмом гейме Касаткина приняла на партию, сделав четвёртый брейк подряд, — 6:1 за 28 минут.

Кто мог предположить, что после такого сета начнутся проблемы? Касаткина стала больше ошибаться — теперь неточности были не только у Крюгер (те же четыре двойные за партию). Американка трижды вырывалась вперёд с брейком, россиянка трижды догоняла её, но отыграть четвёртый брейк Дарья не сумела, хотя её соперница, подавая на партию в 12-м гейме при 6:5, начала с 0:30. Тем не менее Эшлин добилась своего — 7:5 за 55 минут.

В решающем сете Касаткиной не удалось снизить количество ошибок. (За весь матч у неё оказалось 10 двойных, а у Крюгер — девять.) На старте партии соперницы обменялись брейками, потом какое-то время держали подачу, упустив шесть брейк-пойнтов на двоих, а в седьмом гейме Крюгер сделала решающий брейк — 4:3 в пользу американки. Касаткина, подавая в девятом гейме при 3:5, отыграла пять матчболов. Но уже в следующем гейме всё было кончено. Американка подала под ноль и вышла в четвертьфинал — 1:6, 7:5, 6:4 за 2 часа 21 минуту. Отметим, что в следующий понедельник первая ракетка России, не подтвердившая очки за прошлогодний финал, опустится на 12-е место в рейтинге WTA, потеряв одну строчку.

Анастасия Павлюченкова сражалась с 38-м номером мировой классификации полькой Магдой Линетт. Тут счёт личных встреч был 2-1 в пользу россиянки, однако последний матч выиграла Линетт. В Истбурне-2024 польская теннисистка победила со счётом 1:6, 7:6 (7:4), 6:4. В этот раз Анастасия не смогла закончить матч из-за повреждения.

В первом сете у обеих теннисисток были возможности закончить партию в свою пользу. В частности, у Павлюченковой не пошла подача: пять двойных ошибок за партию и 58% попадания первой подачи. Линетт начала с брейка, но Павлюченкова ответила приёмом под ноль — 1:1. В восьмом гейме россиянка вновь взяла подачу соперницы — 5:3. Однако подать на сет Анастасия не смогла. Более того, в 10-м гейме у неё ещё и сетбол на приёме был, но и там воспользоваться шансом не удалось — 5:5.

В концовке партии инициатива была уже у польки, но она не использовала двойной брейк-пойнт в 11-м гейме. Тай-брейк играть не пришлось: 12-й гейм Магда уступила с 30:0 на подаче, и Анастасия реализовала сетбол на приёме — 7:5 за 59 минут.

А второй сет отыграть полностью не удалось — увы, из-за повреждения, которое в одном из моментов получила Павлюченкова. В какой-то момент Анастасия стала хуже двигаться по корту, после 1:4 взяла медицинский перерыв, и вскоре стало понятно, что продолжить игру она не сможет.

«Пятисотник» в Абу-Даби завершится 8 февраля. За всеми событиями следите на «Чемпионате».