У Даниила в решающем сете было шесть брейк-пойнтов! Только он не воспользовался ни одним из них и покинул Роттердам.

Медведев рвал шнурки и бегал к сетке. Но всё же уступил сопернику с конца сотни рейтинга

В среду, 5 февраля, Даниил Медведев продолжил своё выступление на турнире серии ATP-500 в Роттердаме и во втором круге встретился с итальянцем Маттией Беллуччи.

Даниил (7) и Маттия (92) сыграли друг с другом впервые. До этого на турнире россиянин в непростом трёхсетовике одолел Стэна Вавринку (6:7 (8:10), 6:4, 6:1), а итальянец, только недавно влетевший в топ-100 рейтинга и попавший в основу через квалификацию, одолел Меса Роттгеринга (6:3, 6:2).

Маттия перед встречей с Даниилом сказал, что заслужил этот матч.

«В первых двух встречах здесь я играл очень хорошо, и, безусловно, матч с Медведевым будет самым сложным вызовом здесь. Я заслужил встречу с Даниилом во втором круге и очень рад возможности сравнить себя с таким сильным игроком. Со Зверевым в Шанхае я не доиграл до конца, поэтому постараюсь насладиться таким матчем как можно больше и приложить все усилия», — сказал итальянец на пресс-конференции.

Маттия Беллуччи Фото: Rene Nijhuis/Getty Images

Беллуччи начал встречу очень уверенно: на первой своей подаче он сразу же стал ходить к сетке и атаковать, что помогло ему отыграть брейк-пойнт Медведева. Итальянец затягивал россиянина в классные розыгрыши, в которых то обострял и контратаковал, то кидал дропшоты. Но всё же хорош был Даниил – удавалось ему подстраиваться под вариативную игру своего 23-летнего соперника.

Ключевым в этой партии стал гейм при счёте 3:4 на подаче Медведева. Дерзость соперника и две двойные привели к тому, что Беллуччи сделал брейк. Сразу следом итальянец закрыл стартовую партию – 6:3.

По статистике Медведев не сильно отставал от Беллуччи: по виннерам и невынужденным Даниил набрал 9/10, а Маттия – 11/11. Всё определили две двойные в восьмом гейме и несколько аутов россиянина при попытке перекинуть находящегося у сетки итальянца.

К середине второй партии запал Беллуччи ожидаемо стих, а Медведев подловил его на этом и в третьем гейме сделал брейк. Правда, чуть позже Маттия его отыграл. Во втором сете качество тенниса оказалось заметно хуже, чем на старте матча.

При счёте 3:4 – на этот раз на подаче Беллуччи – Медведев перевёл счёт из 40:0 до «ровно», а ещё заработал пару брейк-пойнтов, которые, увы, не реализовал.

Спустя пару геймов, вновь на подаче итальянца и при счёте 4:5, юный соперник разозлил Даниила. Несколько раз Маттия некрасиво и с силой сыграл в корпус россиянину, из-за чего тот стал заводить трибуны и заводиться сам, а ещё начал демонстративно показывать кулак итальянцу. Это помогло Медведеву дойти до сетбола, но вновь подвела его реализация важных мячей.

В итоге исход второго сета решился на тай-брейке, где Беллуччи вновь включил турборежим, на котором играл в стартовой партии. Медведев уступал 2:5, сравнял до 5:5, чуть позже классными уверенными действиями спасся с матчбола соперника и всё-таки закрыл сет в свою пользу. Просто супервыдержка у россиянина!

Даниил Медведев Фото: Rene Nijhuis/Getty Images

Переход между второй и третьей партиями затянулся: порвались у Медведева шнурки, и спасали их всей ареной. Даже судье Рено Лихтенштайну пришлось спускаться с вышки и помогать Даниилу ножницами. В результате россиянин просто поменял обувь на новую пару.

Затяжным оказался третий гейм, в котором Медведев вновь добрался до брейк-пойнтов и опять ими не воспользовался!

Физически заметно просел Беллуччи к этому моменту. В середине сета он вызвал врачей и пожаловался на боли в животе, но речь, вероятно, шла не о мышцах, потому что никакую помощь, кроме медикаментов, ему не оказали.

Но внезапно он сделал брейк, а затем с первой попытки закрыл матч. Набегавшийся, с больным животом, но всё с тем же запалом, что в первом сете. Беллуччи оставил эту встречу за собой со счётом 6:3, 6:7, 6:3.

Для итальянца это первая победа над игроком из топ-10. Сам Маттия в лайв-рейтинге уже занимает 76-ю строчку.

Медведев сохранит за собой седьмое место, а на следующей неделе сыграет на турнире серии ATP-250 в Марселе.