Дожили. Медведеву уже предлагают завершить карьеру — бурная реакция на провал в Роттердаме

Россиянин Даниил Медведев сенсационно проиграл 92-й ракетке мира из Италии Маттии Беллуччи (3:6, 7:6, 3:6) во втором круге «пятисотника» в Роттердаме. Приходится констатировать, что на старте сезона-2025 Медведев пребывает в плохой форме.

На Australian Open Даниил едва прошёл таиландца из пятой сотни рейтинга ATP Касидита Самрея, после чего вылетел от не входящего в топ-100 американского тинейджера Лёнера Тина. В первом круге Роттердама у Медведева возникли проблемы с 39-летним трёхкратным чемпионом турниров «Большого шлема» Стэном Вавринкой (6:7, 6:4, 6:1), который сейчас является 156-й ракеткой мира и откровенно доигрывает. А затем последовал вылет от не хватающего звёзд с неба Беллуччи, который до встречи с Медведевым не побеждал соперников из топ-20.

Медведев пока остаётся седьмой ракеткой мира. Очень рано вычёркивать Даниила из теннисной элиты, но уровень его игры в последнее время действительно вызывает беспокойство. После поражения от Беллуччи в Роттердаме 28-летнего россиянина даже спросили о возможном завершении карьеры.

«Нет, я даже не знаю, что сказать по этому поводу. Мне нравится теннис, я всё ещё выигрываю много денег, поэтому буду продолжать играть, пока смогу. Если я выпаду из первой сотни, тогда не знаю, но этого, вероятно, не произойдёт. И я почти уверен, что смогу вернуться достаточно сильным. Вот и всё», — приводит слова Медведева Sportskeeda.

Даниил Медведев на турнире в Роттердаме Фото: Rene Nijhuis/Getty Images

Зачехлять ракетку Даниилу действительно рано. У него выдалась не лучшая подготовка к сезону. Медведев во второй раз стал отцом и много времени посвятил семье, по его собственному признанию, около месяца вообще не держал ракетку в руках. Он надеялся вкатиться в игровой ритм на Australian Open, но на одном лишь опыте и классе пройти Лёнера Тина не удалось. Перед Роттердамом Даниил уволил второго тренера Жиля Симона. Есть вопросы к его многолетнему наставнику Жилю Сервара, однако радикальных решений россиянин пока не принимает.

Пока же у Медведева чёрная полоса, а теннисный мир удивляется его сенсационным поражениям. Итальянец Маттия Беллуччи добыл самую громкую победу в карьере и сам не ожидал, что ему удастся одолеть чемпиона US Open – 2021 и бывшую первую ракетку мира. Дальше итальянского квалифаера ждёт встреча с лучшим в паре Стефанос Циципас – Таллон Грикспор.

«Я удивлён. Обыграть Даниила на харде — это безумие. Спасибо зрителям за такую поддержку, вы просто невероятные. Это мой первый выход в четвертьфинал турнира ATP-500, и я постараюсь сыграть его достойно. Я действительно пытался наслаждаться каждой минутой. Старался получать удовольствие от игры и быть собой как можно больше.

Иногда выходил к сетке после подачи, делал укороченные подачи с руки. Я хотел играть в свой теннис и видел, что Медведев стоит далеко за задней линией. Подумал, что это хороший способ немного сдвинуть его с места. Я не хотел проявлять неуважение. Чувствовал, что должен наслаждаться каждым моментом этого матча. Это большое достижение, и я собираюсь насладиться им», — сказал Беллуччи на пресс-конференции в Роттердаме.

Маттия Беллуччи Фото: Rene Nijhuis/Getty Images

Известный теннисный журналист Жозе Моргаду ещё по ходу первого сета выражал беспокойство по поводу качества игры Медведева.

«Маттия Беллуччи, который за всю свою карьеру ни разу не побеждал игроков из топ-20, выиграл сет у экс первой ракетки мира Даниила Медведева в Роттердаме. 6:3 — вполне заслуженно. Тревожно наблюдать, как Медведев в эти дни просто не может атаковать. Особенности корта объясняют не всё», — написал Моргаду на своей странице в социальных сетях.

После матча португалец отдал должное Беллуччи.

«Вау. 23-летний Маттия Беллуччи отыгрывает 11 из 12 брейк-пойнтов (6/6 в третьем сете) и одерживает самую крупную победу в своей карьере над бывшим первым номером рейтинга и чемпионом Роттердама-2023 Даниилом Медведевым, а также выходит в четвертьфинал – второй в карьере на уровне ATP», — добавил Моргаду.

Другие представители теннисного мира тоже обеспокоены спадом Медведева и надеются на то, что он вскоре вернётся на былой уровень.

«Медведев не просто великий игрок, он великая личность в спорте, и теннис отчаянно нуждается в нём. Я чувствую, что Даниил недоволен чем-то, что произошло или происходит в теннисе. Думаю, скоро он нам всем расскажет, что это такое. Прошло 11 месяцев с тех пор, как Медведев вышел в свой последний финал на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе в марте 2024 года. Последний титул он взял в мае 2023 года на «Мастерсе» в Риме.

Мне жаль видеть, как его форма уходит, так как в свой ударный день он был непобедимым, особенно на хардовых кортах. Медведев, похоже, не может доминировать на харде, как раньше. Может быть, он стал слишком предсказуемым? К сожалению, Даниил сейчас кажется тенью того игрока, которым был два-три года назад. Надеюсь, он сможет вернуться на былой уровень», — написал популярный теннисный блогер Pavvy G в соцсетях.

«Есть одна вещь, которая ясна в теннисе: если ваша голова не работает, сложно сделать так, чтобы это не проявлялось на корте. Мы давно видели топовую версию Даниила. «Выгорание» сейчас только начинает быть заметным. Он выглядит полностью отстранённым и не имеет цели. Всего три победы в последних восьми матчах с тех пор, как он сказал, что ему надоел теннис. Медведев не выигрывал титул с Рима в 2023 году и недавно расстался с Жилем Симоном. С ним что-то не так, а я критикую Даниила в первую очередь потому, что он очень важный игрок для тенниса», — отметил главный редактор сайта Punto de Break Хосе Морон.

Ранние вылеты в Мельбурне и Роттердаме расстраивают, но Медведев не собирается падать духом. На следующей неделе Даниил поучаствует в турнире категории АТР-250 в Марселе. Россиянин очень давно не играл в соревнованиях такого не слишком высокого уровня. Конечно, есть вероятность его провала и там. Но и удачное выступление (в идеале титул) исключать не стоит, что потенциально позволит ему набраться уверенности на оставшуюся часть сезона.