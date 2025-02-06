Есть реванш! Рублёв в Роттердаме на двух тай-брейках переиграл 57-ю ракетку мира

В четверг, 6 февраля, Андрей Рублёв продолжил выступление на турнире серии ATP-500 в Роттердаме. И во втором круге россиянина ждал непростой соперник – Фабиан Марожан.

Андрей (10) и Фабиан (57) встречались дважды. Первый раз – в четвертьфинале грунтового турнира в Умаге в прошлом сезоне. Тогда победа осталась за россиянином (5:7, 6:3, 6:2).

Второй поединок теннисистов состоялся в самом начале сезона-2025. В Гонконге Рублёву предстояло защищать титул, но в своём первом же матче он уступил Марожану – 5:7, 6:3, 3:6. Так что здесь, в Нидерландах, Андрею предстояло брать реванш за весьма неприятное поражение на старте года.

После уверенной победы в первом круге Роттердама над Чжан Чжичжэнем россиянин признался, что не успел качественно потренироваться перед стартом турнира.

«Не знал, чего ожидать от этого матча, потому что у меня практически не было времени на тренировки здесь. Я провёл только одну тренировку. Иногда этого бывает недостаточно, но не знаю… Если оценивать результат, то, похоже, это сработало хорошо.

Мячи становятся очень большими, пушатся, приходится выстраивать розыгрыши, и за счёт этого я почувствовал себя немного комфортнее, потому что мне нравится играть размены. Нужно обращать внимание на то, как ты бьёшь, на тактику, так что потом мне стало немного легче», — сказал Рублёв в интервью на корте.

Андрей Рублёв в Роттердаме Фото: Nicolas Economou/Getty Images

Встречу с Марожаном россиянин начал с эйса и с довольно спокойной, уверенной игры. Хотя и венгр тоже комфортно чувствовал себя на своей подаче. Каждый старался завершать розыгрыш в несколько ударов, поэтому игра развивалась стремительно.

На протяжении всего первого сета Рублёв пытался нащупать приём, но ничего против подачи Марожана сделать не мог. Три гейма подряд на подаче венгра, которые он взял под ноль, вызывали лёгкое беспокойство, но Андрей по максимуму держал свою подачу и не дарил сопернику шансов на брейк-пойнт.

Закономерно исход партии решился на тай-брейке, где впервые дрогнул Марожан, отметился двойной и смог взять лишь два очка. Рублёв активной, но сдержанной игрой заслужил победу в первой партии.

Чуть растерял Андрей концентрацию в начале второго сета – и Фабиан тут же взял его подачу. Только вот расстраиваться из-за этого было некогда, поэтому россиянин сразу сделал обратный брейк.

В пятом гейме Марожан стал хвататься за левое колено и хуже передвигаться по корту, чем воспользовался Рублёв и повёл с брейком – 3:2. При переходе венгр разминал ногу, но врачей пока вызывать не стал. Фабиан мало бегал сам, но заставлял это делать Андрея. К счастью, россиянину для этого хватало сил и выдержки.

Венгр доставил несколько неудобств Рублёву в момент, когда тот вышел подавать на матч. Марожан заставил россиянина впервые за встречу покричать в сторону своего бокса, и в момент, когда, казалось, что всё было в руках Андрея, Фабиан сделал брейк. За один гейм выдал всё, что копил на протяжении всей второй партии.

Вновь всё решилось на тай-брейке. Поначалу Андрей уступал, не реализовал два матчбола, но с третьей попытки всё же завершил матч в свою пользу – 7:6 (7:2), 7:6 (9:7).

Рублёв в шестой раз вышел в четвертьфинал турнира в Роттердаме, где на этот раз сыграет с Хубертом Хуркачем. По счёту личных встреч Андрей пока уступает польскому теннисисту: 2-3.

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