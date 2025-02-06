Потапова — в четвертьфинале Клуж-Напоки. А Блинкова сорвала русское дерби

В четверг, 6 февраля, на турнире категории WTA-250 в Клуж-Напоке (Румыния) завершились матчи второго круга. Сегодня играли обе российские теннисистки, попавшие в основную сетку. Анастасия Потапова, посеянная первой, и Анна Блинкова оказались в одной четверти, так что в случае побед во встречах второго круга выходили друг на друга в четвертьфинале.

Потапова, которая в первом круге повесила «баранку» Юлии Грабер (6:4, 6:0), вышла на корт с Викторией Голубич. Швейцарская теннисистка в 1/16 финала за три с половиной часа обыграла Аранчу Рус — 7:5, 4:6, 7:6 (10:12). В личных встречах преимущество было у Потаповой: 3-0, в том числе 2-0 на уровне основных сеток турниров WTA. Три года назад Потапова и Голубич встретились тоже в Клуж-Напоке и тоже во втором круге, и россиянка победила 6:2, 6:3. А на прошлогоднем «Ролан Гаррос» Анастасия обыграла соперницу 6:2, 6:2.

Значительную часть первого сета Потапова провела в роли догоняющей. Она уже в первом гейме позволила сопернице сделать брейк. В четвёртом гейме россиянка отыгралась — 2:2. Затем случился ещё один обмен брейками (3:3), и вот после этого Анастасия перехватила инициативу. На подаче она уже не давала шансов сопернице, а на приёме, упустив брейк-пойнт в восьмом гейме, в 10-м гейме снова забрала чужую подачу, а вместе с ней и сет — 6:4 за 44 минуты.

Перед второй партией Потаповой понадобился медицинский перерыв — беспокоила зона вокруг правого плеча.

Медицинский тайм-аут Анастасии Потаповой Фото: Кадр из трансляции

После этой паузы спортсменке понадобилось время, чтобы по-настоящему вернуться в борьбу. В первой половине второго сета Голубич не имела проблем и, сделав два брейка, повела 5:1. Казалось, сет уже потерян. Но Потапова не дала сопернице перевести матч в третью партию. После 1:5 Анастасия выиграла шесть геймов подряд! То есть можно говорить о скрытой «баранке», несмотря на небольшое итоговое преимущество. Голубич дважды не подала на сет, причём Потапова смогла спастись с четырёх сетболов. А в концовке у швейцарки вообще ничего не получалось — россиянка взяла последние 15 очков. Отыграв четвёртый сетбол, Анастасия уже не оглядывалась назад — 6:4, 7:5 за 1 час 39 минут.

А Блинкова противостояла 19-летней немке Элле Зайдель. Россиянка в первом круге уверенно обыграла Сару Соррибес-Тормо (6:2, 6:2), а Зайдель, которой для попадания в основную сетку необходимо было проходить квалификацию, выбила восьмую сеяную Жаклин Кристиан — 6:4, 6:2.

Блинкова считалась небольшим фаворитом встречи с молодой немкой. Именно здесь, в Клуж-Напоке, россиянка два с половиной года назад (турнир проходил в октябре) завоевала свой первый и пока единственный титул WTA. Однако в первом сете Зайдель довольно быстро захватила инициативу и в каждом из первых пяти геймов выиграла все ключевые очки: три брейк-пойнта — три брейка. На приёме Блинкова ни разу не вышла на брейк-пойнт, так что Зайдель в шестом гейме уже подавала на сет при 5:0. Один брейк россиянка всё же отыграла, после чего взяла и свою подачу, однако со второй попытки немка закрыла партию — 6:2 за 38 минут.

Во второй партии Блинкова подавала первой и после трёх геймов вела 2:1 (без брейка). После этого россиянка взяла медицинский перерыв, во время которого ей разминали поясницу.

Медицинский тайм-аут Анны Блинковой Фото: Кадр из трансляции

Брейк-пойнтов в этой партии не было до счёта 5:5 включительно. В 11-м гейме Блинкова отдала подачу, и казалось, что это уже всё, но Зайдель дрогнула и не подала на матч. На тай-брейке же Элле хватило первого матчбола (на приёме) — 6:2, 7:6 (7:5) за 1 час 40 минут.

Таким образом, в четвертьфинале Потапова сыграет с Зайдель — русского дерби не будет. Матчи 1/4 финала пройдут в пятницу, 7 февраля, полуфиналы состоятся в субботу, 8 февраля, финал намечен на воскресенье, 9 января. За всеми событиями турнира следите на «Чемпионате».