«Вуков всегда будет рядом. Он и Елена близки». Как работает обновлённая команда Рыбакиной

Пятая ракетка мира Елена Рыбакина на этой неделе начала работать с итальянским тренером Давиде Сангинетти. Елена всё ещё продолжает общение со своим бывшим наставником Стефано Вуковым, в отношении которого WTA проводит расследование по подозрению в излишне жёстком поведении.

Не исключено, что Вуков вернётся к работе с Рыбакиной, если отменят запрет на его работу в женском туре. Это не будет означать автоматический уход Сангинетти. Итальянец в интервью La Gazzetta dello Sport раскрыл детали сотрудничества с Еленой и дал понять, что два тренера в команде теннисистки из Казахстана вполне могут ужиться.

В январе на Australian Open Рыбакина дошла до четвёртого круга, уступив в трёх сетах будущей чемпионке Мэдисон Киз (3:6, 6:1, 3:6). Вскоре после этого она рассталась с Гораном Иванишевичем, который проработал с ней несколько недель. Сангинетти заявил, что в Мельбурне Елена играла с травмой спины.

«Это новое приключение, в которое я ввязываюсь с большой страстью и желанием добиться успеха. Здесь больше давления, потому что нужно побеждать, но мне это очень нравится. После прошлогодних проблем Рыбакиной предстоит проделать большую физическую работу. В Австралии у Елены были некоторые трудности. Она дошла до четвёртого круга, несмотря на проблемы со спиной. Физиотерапевт сотворил чудо. Рыбакина смогла выйти на корт и почти выиграла у будущей чемпионки Мэдисон Киз», — сказал Сангинетти.

Елена Рыбакина Фото: Christopher Pike/Getty Images

Итальянский тренер рассказал, что ставит перед новой подопечной амбициозные цели, а именно победу на турнирах «Большого шлема».

«Мы уже знали друг друга, общались. Елена мне очень нравится, я всегда восхищался её игрой. По-моему, она должна была выиграть больше титулов, особенно на уровне турниров «Большого шлема». Такой человек, как она, не может быть удовлетворён только победой на Уимблдоне-2022. Мы тренировались в Дубае в течение недели. Она была такой, как я ожидал: спокойной и расслабленной. Елена много слушает, старается применять на практике то, что ей говорят. Она всё ещё может расти физически, набрать больше скорости.

Рыбакина должна стараться быть более агрессивной, выходить дальше к сетке, есть много элементов и ударов, которые ещё можно улучшить. В теннисе на таком уровне существует много мелких деталей, в том числе тактического характера. Мы не смотрим на рейтинг, но наша цель — выиграть ещё один турнир «Большого шлема», а рейтинг — это следствие. В случае победы на мэйджоре, возможно, в этом году, можно поставить себе цель стать первой ракеткой мира в 2026 году. Это мечта», — отмечает итальянец.

Сангинетти также высказал своё мнение о Вукове, с которым ему теперь предстоит работать вместе. И дал понять, что не собирается связываться с ушедшим из команды теннисистки Гораном Иванишевичем.

«Стефано Вуков всегда будет рядом. Он и Елена близки. Мы со Стефано много общаемся, находимся на одной волне. Наличие двух тренеров — не проблема, это уже почти тенденция в теннисе. Связывался ли я с Иванишевичем после его ухода из команды Рыбакиной? Нет, в этом нет необходимости», — сказал Сангинетти.

Можно сделать вывод, что Давиде Сангинетти гармонично вписался в команду Рыбакиной. Да, Вуков остаётся приоритетной опцией для Елены, но Сангинетти вполне способен стать неплохим дополнением к хорвату, если (или когда) тому позволят вернуться к работе.