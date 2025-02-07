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Реакция на неудачную серию Даниила Медведева: что советуют, как улучшить игру, что поменять

«Нужно несколько побед». Даниил Медведев попал в ужасную яму — что же делать нашему парню?
Арина Полуянова
Даниил Медведев
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Собрали советы экспертов и коллег лучшего теннисиста России.

Череда неудач и игровой спад всё же настигли Даниила Медведева. В прошлом сезоне россиянин впервые за семь лет не взял ни одного титула, а в начале 2025-го на нескольких турнирах, в том числе на Australian Open, вылетел во втором круге.

Теннисный мир ожидаемо задаётся вопросом: что же делать 28-летнему топ-игроку, чтобы вернуться на прежний уровень?

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Сам Медведев осознаёт трудности и верит, что сможет их преодолеть.

«У меня есть ответ, но это не зависит от меня; это должен улучшить кто-то другой. Наверное, всё [можно улучшить] — некоторые пасовые удары можно улучшить, подачу, возвраты — так что это всё в целом. Не хватает уверенности, крупных побед. У меня следующий турнир в Марселе через пару дней, так что попробую ещё раз там.

Попытаюсь найти способ [вернуться], и я почти уверен, что найду его. Вопрос когда — завтра, в следующем месяце или через 12 месяцев — я не знаю, но найду способ снова играть лучше», — сказал Даниил после того, как уступил в Роттердаме 92-й ракетке мира Маттии Беллуччи.

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Эксперты и экс-теннисисты активно дают советы Медведеву.

Бывшая 54-я ракетка мира Наталья Вихлянцева поделилась своим взглядом на то, чего сейчас не хватает Даниилу.

«Сейчас Даниилу, наверное, не хватает этого турнирного ритма, который есть у игроков топ-10, когда они стабильно проходят в четвертьфиналы, полуфиналы, финалы главных мировых соревнований. Мы знаем, что свой последний титул Медведев завоевал в 2023 году на «Мастерсе» в Риме. Этот турнир проходит на нелюбимом покрытии россиянина — грунте. С тех пор прошло уже очень много времени.

Если коснуться выступлений Даниила за последние полгода, начиная с азиатской серии, то мы наблюдаем ранние вылеты, следующие один за одним. Сейчас Медведеву не хватает набитости и наигранности. Конечно, многие скажут, что у него есть огромный опыт. Нет, тут дело в другом. Всё вырабатывается автоматически», — приводит слова Вихлянцевой Metaratings.

Примерно о том же сказал и экс девятый номер рейтинга ATP Андрей Чесноков.

«В действиях Медведева пока чувствуется неуверенность, но он такой теннисист, что раскрывается, когда играет много матчей. Ему нужно обрести уверенность, а для этого нужно выступить ещё на нескольких турнирах», — цитирует Чеснокова ТАСС.

Даниил Медведев

Даниил Медведев

Фото: Marcel ter Bals/DeFodi Images/DeFodi via Getty Images

Похожее мнение выразил и заслуженный тренер России Виктор Янчук.

«Конечно, его результаты вызывают опасения, но я думаю, что Медведева рано списывать со счетов, он ещё наберёт форму и покажет себя. Возможно, для этого понадобится ещё несколько турниров. Когда он наберёт форму, таких поражений точно не будет», — приводит слова Янчука ТАСС.

«Что делать с этой молодёжью? Самому показывать солидную игру и не делать подарков. Потому что в Роттердаме, когда Даня проиграл свою подачу в первом сете, были две двойные ошибки совершенно не к месту. В такой ситуации точно должно быть меньше подарков сопернику», — поделился мнением двукратный чемпион ТБШ в миксте Андрей Ольховский в комментарии для Metaratings.

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Полуфиналистка US Open – 2007 Анна Чакветадзе в телеграм-канале «Лучший теннисный подкаст» подвела итоги матча Медведева с Беллуччи и попробовала выяснить, что же идёт не так у Даниила.

«Нет уверенности. Не чувствует он себя комфортно, особенно в атаке. Соперники же чувствуют, когда он уходит в оборону, начинают его давить, и Дане становится совсем тяжело.

Под давлением сейчас играет Медведев. Плюс подача ещё не настолько эффективно стала работать.

Он правильно сделал, что заявился на этот турнир серии ATP-250 [в Марселе]. Там нужно выиграть несколько матчей, хотя бы два-три, чтобы набрать игровую уверенность. Без неё не будет никакого прогресса», — проанализировала выступления Медведева Чакветадзе.

Даниил Медведев

Даниил Медведев

Фото: Clive Brunskill/Getty Images

В результате все сходятся в одном: Медведеву нужны игровая практика и несколько побед подряд. Но неужели только в этом кроются проблемы Даниила? И как всё-таки до этих нескольких уверенных побед дойти?

На это уже знают ответ только сам Даниил и его команда.

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