«Никогда не принимал допинг». Очередное объяснение оправдания Синнера по скандальному делу

Первая ракетка мира Янник Синнер уже почти полгода вынужден отвечать на постоянные вопросы о допинговом скандале. Итальянцу предстоит жить с этим ещё как минимум два с половиной месяца. Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрит дело Синнера и вынесет окончательный вердикт по апелляции Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) только 16-17 апреля.

Изначально казалось, что весь ужас для Янника быстро закончится. В августе прошлого года международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) признало Синнера невиновным и не допустившим халатность, после того как в марте 2024 года он дважды сдал положительный тест на стероид клостебол. Но вскоре ВАДА подало апелляцию и потребовало дисквалифицировать итальянца на срок от одного года до двух лет.

Ни одна из участвующих сторон не запросила, чтобы слушания по делу были публичными, поэтому они пройдут в закрытом режиме. Общественности лишь сообщает итоговый вердикт. Зато дискуссии в СМИ по поводу допинг-скандала с Синнером являются открытыми и не утихают. Особенно сильная активность наблюдалась на этой неделе.

Янник Синнер с кубком Australian Open — 2025 Фото: Kelly Defina/Getty Images

Бывший судья CAS, юрист Анжело Кашелла высказал своё мнение насчёт того, что Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) оправдало первую ракетку мира Янника Синнера по делу о попадании в его организм клостебола.

«Количество клостебола в организме Синнера к дисквалификации не имеет никакого отношения. Яннику предстоит преодолеть обвинения в халатности, поскольку спортсмен также несёт ответственность за действия своих помощников. Именно поэтому ВАДА подаёт апелляцию в СAS на дисквалификацию сроком от одного года до двух лет. Однако само ITIA оправдало Синнера, посчитав, что он сделал всё возможное. А Янник сразу же обвинил фитнес-тренера Джакомо Налди и физиотерапевта Умберто Феррару в том, что они виноваты в случившемся. На мой взгляд, этого может быть недостаточно, потому что в состав комиссии ITIA входили врачи, в то время как судья должен быть экспертом в области права. Заметьте, я не выступаю за дисквалификацию нашего чемпиона, но анализирую дело объективно», — приводит слова Кашеллы L'identitá.

Президент ВАДА Витольд Банька фактически подтвердил слова Кашеллы. Дело Синнера длится из-за обвинений в халатности – итальянцу всё-таки могут грозить последствия, пусть даже допинг попал в его организм по вине Нальди и Феррары. Банька также отбросил все обвинения в том, что ВАДА сделало какие-то преференции его соотечественнице из Польши Иге Швёнтек, которая в августе прошлого года сдала положительный тест на триметазидин. Дело Швёнтек закрыли очень быстро. Допинг попал в её организм из загрязнённых таблеток мелатонина. Ига отбыла месяц дисквалификации, ВАДА не стало оспаривать срок её отстранения, в отличие от случая с Синнером.

«Дела Швёнтек и Синнера совершенно разные и не подлежат сравнению. Триметазидин и клостебол – разные вещества, обстоятельства тоже разные. Мы приняли решение подать апелляцию по делу Синнера и не оспаривать решение по Швёнтек после консультации с внешним экспертом. Процедура ВАДА была такой же, как и в случае любого другого дисциплинарного дела. Профессиональный спортсмен несёт ответственность за действия своего персонала. Это основополагающий принцип борьбы с допингом. Решение об апелляции по делу Синнера является логичным и основано на рациональных предпосылках. Следы триметазидина в препарате, содержащем мелатонин, как в случае Иги, — это одно, а стероид, содержащийся в мази, которую использовал врач Янника, — совсем другое. Единственное, что объединяет эти дела, — то, что в них фигурируют две первые ракетки мира», — сказал Банька в интервью польскому сайту RZ.

Глава ВАДА Витольд Банька добивается наказания Янника Синнера Фото: Luke Walker/Getty Images

Фабио Коланджело, тренер итальянского теннисиста Лоренцо Сонего, убеждён, что Синнер ни в чём не виновен.

«Нарушение антидопинговых правил не делает игроков ответственными за допинг. Синнер случайно употребил запрещённый препарат клостебол, поскольку физиотерапевт Джакомо Налди массировал его голыми руками после использования безрецептурного спрея для заживления раны на пальце. Микаэль Имер, которого отстранили на 18 месяцев, тоже не принимал допинг. Он просто не сдавал тесты, нарушая при этом антидопинговые правила. Принимать допинг означает быть Лэнсом Армстронгом. Янник никогда не принимал допинг, и 30-страничное расследование ITIA говорит об этом. Но есть псевдофанаты или активисты, которые утверждают, что он побеждает на турнирах «Большого шлема», потому что принимал допинг. Против такого невежества ничего нельзя сделать», — цитирует Коланджело Ubitennis.

Некогда легендарный велогонщик Лэнс Армстронг признался, что на протяжении всей своей карьеры употреблял допинг, из-за чего его лишили титулов «Тур де Франс», которые он выигрывал семь раз подряд в период с 1999 по 2005 год. Американскому спортсмену пожизненно запретили участвовать в велогонках, хотя это случилось, когда ему было 42 года, и сказалось лишь на его репутации, а не на карьере.

У 23-летнего Синнера ситуация иная. Речь идёт о единичном проступке по вине представителей его команды. Карьера Янника в самом разгаре, но ему наверняка не грозит наказание уровня Армстронга. Возможность отстранения по итогам рассмотрения апелляции ВАДА в CAS на 100% исключать не стоит, однако у итальянца есть мощная группа лоббистов и адвокатов, которые с помощью своей работы делают этот сценарий довольно маловероятным.