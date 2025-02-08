Рублёв проиграл поляку в четвертьфинале. Андрей уже полгода не может взять 3 матча подряд

В пятницу, 7 февраля, на турнире ATP-500 в Роттердаме прошли четвертьфинальные матчи. До этой стадии добрался лишь один российский теннисист — Андрей Рублёв. Встречу с участием Рублёва, посеянного под четвёртым номером, вынесли на поздний вечер. В соперниках у россиянина оказался 21-й номер рейтинга поляк Хуберт Хуркач, посеянный восьмым.

Рублёв в первых двух матчах на турнире демонстрировал спокойствие и уверенность в своих силах. В первом круге он прошёл Чжан Чжичжэня (6:3, 6:4), а во втором раунде на двух тай-брейках (7:6 (7:2), 7:6 (9:7)) одолел Фабиана Марожана. Хуркач также не проиграл ни сета в обеих встречах. В 1/16 финала поляк не дал шансов Флавио Коболли (6:3, 6:2), а во втором круге, выиграв первый сет 7:5, выбил Иржи Легечку, после того как тот снялся по ходу второй партии.

Счёт личных встреч был 3-2 в пользу Хуркача, но на харде было равенство — 2-2. Поляк выиграл в Риме-2020, в Майами-2021 и в Шанхае-2023 (тот матч был финальным и закончился победой Хуберта 10:8 на решающем тай-брейке), а Рублёв дважды подряд победил в 2022 году — в Дубае и в Индиан-Уэллсе.

Андрей Рублёв и Хуберт Хуркач в 2022 году Фото: David Gray/Getty Images

Начало игры осталось за Рублёвым. Россиянин забрал первый гейм, на подаче, а сразу после этого сделал брейк, несмотря на то что Хуркач является одним из лучших подающих в туре. Поляк ошибался в обменах, и Андрей использовал второй брейк-пойнт, а потом и подтвердил его, хотя, как и в первом гейме, было 15:30 на его подаче, — 3:0.

После этого Рублёв сосредоточился на удержании подачи, и какое-то время эта тактика работала, но в седьмом гейме засбоила. Андрей стал чуть чаще ошибаться и в итоге отдал гейм с 30:0 — на втором брейк-пойнте Хуркач перехитрил его в розыгрыше. В следующем гейме Хуберт чётко отподавал и сравнял счёт — 4:4.

Девятый гейм Рублёв начал с двух двойных ошибок подряд, после чего сменил ракетку. Помогло: россиянин взял четыре очка подряд и не дал оппоненту брейк-пойнтов. Больше их ни у кого и не было, так что пришлось играть тай-брейк. Андрей начал его плохо, с двойной ошибки, затем ещё раз отдал очко на подаче — соперник вёл 4:1 с двумя мини-брейками. И вот в такой ситуации Рублёв не сломался! Он отыграл один мини-брейк, затем и второй, а при 5:5 Хуркач в простой ситуации пробил в сетку. Сетбол на подаче Андрей реализовал — 7:6 (7:5) за 55 минут.

В начале второго сета преимущество было у Хуркача. Поляк легко взял свой гейм, а Рублёв ушёл с трёх брейк-пойнтов. В этот период Андрей несколько раз что-то высказывал в адрес трибун, а один раз даже громко закричал. Ему регулярно приходилось отыгрывать брейк-пойнты, а вот Хуберт держал подачу куда увереннее. В восьмом гейме Рублёв всё же не выдержал и отдал подачу — 3:5. Хуркач спокойно подал на сет и перевёл матч в третью партию — 6:3 за 45 минут.

В третьем сете поначалу не было и намёка на брейки. Теннисисты держали подачу — не доходило даже до «ровно». Роковым стал седьмой гейм: Рублёв в затяжном гейме пробил в сетку и после этого с досады бросил ракетку — Хуркач-то заработал двойной брейк-пойнт. Один брейк-пойнт россиянин отыграл, а на втором не добежал до удара точно в линию, и поляк повёл 4:3 с брейком.

В восьмом гейме Андрей получил отличный шанс на обратный брейк: тройной брейк-пойнт. Однако в следующих розыгрышах Хуберт не ошибался и всё-таки подтвердил брейк — 5:3. А в 10-м гейме подал уже на матч, исполнив в итоге 17 эйсов за всю игру, — 6:7 (5:7), 6:3, 6:4 за 2 часа 27 минут. Рублёв снова не смог выиграть три матча подряд. В последний раз это удавалось ему ещё на US Open — 2024, то есть почти полгода назад.

А в Клуж-Напоке (Румыния) состоялись четвертьфиналы турнира категории WTA-250. Анастасия Потапова, имевшая первый номер посева, вышла на корт с 19-летней немкой Эллой Зайдель, располагающейся в середине второй сотни рейтинга. Обе теннисистки на пути к четвертьфиналу не проиграли ни сета на турнире. И если от Потаповой этого можно было ожидать — всё-таки первая сеяная, — то Зайдель удивила. Чтобы попасть на турнир, немке необходимо было проходить квалификацию. А уже в основной сетке Элла обыграла Жаклин Кристиан и Анну Блинкову.

В первом сете обе теннисистки неудачно подавали: у Потаповой процент попадания первой составил 44%, у Зайдель — и того меньше, всего 36%. Но если россиянка компенсировала это успешной игрой в обменах, взяв 9 из 12 очков на первой подаче (то есть 75%), то немка не смогла и этого. Элла выиграла лишь один свой гейм — Анастасия, соответственно, трижды делала брейк. Потапова довольно быстро повела 3:0 и уже не отдавала преимущества. Был, правда, момент, когда Зайдель была в двух очках от того, чтобы сравнять счёт (Элла шла на 3:3), но Потапова выдержала и в итоге взяла сет, продолжавшийся 37 минут, со счётом 6:2.

Вторую партию Потапова провела не менее успешно, чем первую. Россиянка также повела 3:0, выдержав затяжной второй гейм, в котором ей понадобилось четыре брейк-пойнта, и в дальнейшем уже не подпускала к себе соперницу, исполнив пять эйсов за сет. У Зайдель был всего один шанс отыграть брейк, в седьмом гейме, однако тогда Потапова вовремя подала навылет. В восьмом гейме Анастасия не реализовала матчбол на приёме, но уже в девятом гейме закончила встречу — 6:2, 6:3 за 1 час 24 минуты.

В битве за финал Потапова — для неё это будет первый полуфинал в сезоне — сразится с белорусской теннисисткой Александрой Саснович.

Кроме того, на турнире категории WTA-500 в Абу-Даби определились участницы финала. Россиянок уже не было в сетке, начиная с четвертьфинала. Одну из полуфинальных пар составили Елена Рыбакина и Белинда Бенчич, чемпионки Абу-Даби 2024 и 2023 годов соответственно. Бенчич одержала волевую победу (3:6, 6:3, 6:4) над Рыбакиной.

Таким образом, Елена не смогла защитить титул, а Белинда может повторить успех двухлетней давности. Соперницей олимпийской чемпионки Токио-2020 станет 20-летняя американка Эшлин Крюгер, которая в своём полуфинале обыграла Линду Носкову — 7:6 (7:2), 6:4.

В субботу, 8 февраля, в Клуж-Напоке пройдут полуфиналы, а в Абу-Даби состоится финал. За всеми событиями следите на «Чемпионате».