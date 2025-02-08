Потапова — в финале Клуж-Напоки. Анастасия впервые за два года сразится за титул

В субботу, 8 февраля, на турнире категории WTA-250 в Клуж-Напоке (Румыния) проходили полуфинальные матчи. В первой встрече дня 32-я ракетка мира Анастасия Потапова, посеянная первой, играла со 128-м номером мировой классификации белоруской Александрой Саснович.

На пути к полуфиналу обе теннисистки провели по три матча, и Потапова не отдала в них ни сета. В четвертьфинале россиянка уверенно одолела Эллу Зайдель — 6:2, 6:3. Путь Саснович оказался тяжелее. Только в одном случае из трёх белоруске не пришлось играть решающий сет. А в четвертьфинале Александра лишь на тай-брейке в третьей партии дожала украинку Ангелину Калинину — 2:6, 6:4, 7:6 (7:3).

Для обеих спортсменок этот поединок был в чём-то знаковым. На кону стояла путёвка в финал — и Потапова, и Саснович не сказать что часто доходят до решающего матча в WTA. Анастасия, выиграв титул в Линце в феврале 2023 года, с тех пор не провела ни одного финала. Александра боролась за трофей не столь давно, в Будапеште в июле 2024 года, когда уступила на грунте Диане Шнайдер.

Потапова и Саснович давно выступают в туре, но до отчётного поединка лишь однажды пересеклись на корте. Первый матч не имеет почти никакого значения в разрезе нынешней встречи, но всё же отметим, что в Брисбене в 2019 году белоруска одержала победу со счётом 6:4, 7:5.

Теннисистки вышли на матч с тейпами: у Потаповой он был на правом плече, как и в предыдущей встрече, у Саснович — на левом бедре. В начале игры россиянка уверенно держала подачу, а в четвёртом гейме и до брейк-пойнтов добралась. С третьего шанса Анастасия дожала Александру, которая вообще ошибалась в три раза чаще (аж 28 невынужденных против девяти!), и добилась брейка. А подтверждая его, подала под ноль — 4:1.

Это преимущество Потапова додержала до конца партии. У Саснович был лишь один брейк-пойнт, когда она могла исправить ситуацию. Россиянка аккуратно сыграла в том розыгрыше и не позволила сопернице открыть погоню. В девятом гейме Анастасия подала на сет — 6:3 за 41 минуту. Ей не помешало даже то, что первая подача проходила реже, чем в одном случае из двух (43%). На первой подаче Анастасия взяла 11 очков из 12, трижды при этом подав навылет.

Во втором сете Саснович уже в третьем гейме могла потерять подачу, но отыграла оба брейк-пойнта. После этого белорусская теннисистка взяла довольно долгий медицинский перерыв — повреждённое левое бедро давало о себе знать. Александра вернулась на корт, но ей понадобилось какое-то время, чтобы вернуться в привычный ритм. В четвёртом гейме Потапова подала под ноль, а потом сделала брейк. Но это было ещё не всё, так как Саснович довольно неожиданно по такой игре стала удачно проводить атаки и ответила обратным брейком — 3:3.

В седьмом гейме Потапова снова удачно отработала на приёме, что позволило ей в 10-м гейме подавать на матч. Однако Саснович не собиралась сдаваться и использовала второй брейк-пойнт — 5:5. Проиграв подачу, Анастасия в растерянности присела — мол, как же так? И только третий брейк, сделанный в 11-м гейме, решил судьбу встречи. В 12-м гейме Потапова всё же подала на матч — 6:3, 7:5 за 1 час 33 минуты.

Так Потапова впервые за два года (после Линца в феврале 2023-го) и в шестой раз в карьере вышла в финал турнира WTA. Её статистика в титульных матчах — две победы и три поражения. В финале Клуж-Напоки соперницей Анастасии станет либо итальянка Лючия Бронцетти, либо чешка Катержина Синякова (5).

Финал состоится в воскресенье, 9 января. За всеми соьытиями следите на «Чемпионате».