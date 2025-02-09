У Мирры сложный жребий на «тысячнике», Медведев получил WC во Франции. Турниры недели

У теннисисток с новой недели (а точнее, уже с воскресенья) начинается почти непрерывная серия из четырёх «тысячников». В мужском туре за турнирами такой категории закрепилось название «Мастерс» – раньше это даже было фактически отдельной серией, за победу на каждом турнире, помимо трофея конкретного соревнования, вручался красивый полупрозрачный приз с надписью Tennis Masters Series, а Итоговый чемпионат ATP назывался Tennis Masters Cup. Серию и эти дополнительные трофеи убрали с 2009 года, при глобальной реформе теннисного календаря, но название осталось.

В женском туре же подобного не было, поэтому тут называть «тысячники» «Мастерсами» можно разве что по аналогии с мужскими соревнованиями, но никакой исторической основы под собой это не имеет. Кстати, «тысячников» в WTA на один больше, чем «Мастерсов» в ATP – 10 против девяти – хотя женский сезон короче. Первые два проходят на Ближнем Востоке, в Дохе и Дубае (прежде они чередовались, каждый год меняя категории с WTA-1000 на WTA-500 и наоборот, но недавно оба стали «тысячниками» на постоянной основе), затем есть неделя более мелких турниров, а следом стартуют совместные мужские и женские крупные турниры в Индиан-Уэллсе и Майами, которые вместе называются «Солнечным дублем». При этом Доха и Дубай сдвинуты так, что начинаются в воскресенье, а финалы проходят в субботу. Это связано с выходными в регионе – здесь отдыхают в пятницу и субботу, а в воскресенье работают (понятно, что это касается обычных людей, шейхи на работу не ходят).

Прилетели в Доху практически все сильнейшие. Из топ-10 нет только триумфатора Australian Open Мэдисон Киз, которая позволила себе взять паузу после главной победы в карьере, а из топ-20 отсутствуют ещё Даниэль Коллинз, Барбора Крейчикова и Каролина Мухова. Также стоит отметить, что в посев попали пять россиянок: Дарья Касаткина (10), Диана Шнайдер (11), Мирра Андреева (12), Анна Калинская (14) и Людмила Самсонова (16). Правда, первый круг пропускает лишь первая восьмёрка сеяных, а все российские теннисистки стартуют с 1/32 финала. Зато во второй круг сразу прошли в том числе Арина Соболенко и Елена Рыбакина.

Кстати, белоруска может стартовать с матча с Екатериной Александровой – россиянке для этого нужно победить Эмму Радукану. Запланировано российское дерби между Касаткиной и Потаповой, но тут вопрос, не снимется ли Анастасия после финала Клуж-Напоки. Расписание плотное, в Дохе нужно сыграть шесть кругов за семь дней, так что этот матч точно не может состояться во вторник. Соответственно, Потаповой нужно будет меньше чем за сутки долететь из Румынии до Катара и успеть как-то прибиться к кортам, акклиматизироваться и быть готовой играть – либо сниматься и пускать в сетку лаки-лузера. Таковым, кстати, вполне может стать Полина Кудерметова – младшая сестра Вероники уступила в финальном раунде квалификации и является теннисисткой с самым высоким номером посева среди вылетевших на этой стадии.

Мирра Андреева стартует с матча с Кэти Волынец, Диана Шнайдер сыграет с Алисией Паркс (она как раз и победила Полину Кудерметову), Анна Калинская – с Кристиной Букшей, а Людмила Самсонова – с Лулу Сун. Россиянки более-менее равномерно распределены по сетке, и описывать турнирный путь каждой точно нет смысла. Отметим только, что Мирра в третьем круге может выйти на Рыбакину, это должен быть интересный поединок. Ещё один любопытный момент – из первой восьмёрки посева в верхней половине, помимо Соболенко, оказались только американки (Кори Гауфф, Джессика Пегула и Эмма Наварро).

Диана с Миррой, соблюдая обоюдную договорённость, сыграют здесь и в паре. Уже в первом круге они попали как раз на Пегулу, которая выступает в дуэте с Эшлин Крюгер, а дальше «светят» первые сеяные – Габриэла Дабровски и Эрин Рутлифф. Есть и ещё один чисто российский дуэт, Александрова с Самсоновой. Они начнут турнир матчем с Беатрис Хаддад-Майей и Лаурой Зигемунд, а в случае победы встретятся с Софьей Кенин и Людмилой Киченок (4). Дальше загадывать для обеих российских пар не станем – пусть сначала девушки проявят себя в противостояниях с этими топовыми соперницами, а там видно будет.

Что касается мужского тура, то там более крупные турниры вернутся позже. Мужские Доха и Дубай начнутся через неделю после соответствующих женских соревнований, но в ATP им присвоена только категории «500». «Мастерсы» же будут уже в марте, в Индиан-Уэллсе и Майами. Ну а ближайшие соревнования – три «250-ника» на разных континентах и покрытиях. В Европе на харде в зале пройдёт турнир в Марселе, в Северной Америке Делрэй-Бич примет турнир на открытом харде, а любители грунта могут насладиться турниром в Южной Америке (Буэнос-Айрес). Кстати, интересный момент – через неделю турнира в Новом Свете на харде просто не будет, и любителям этого покрытия придётся ждать 24 февраля, когда стартует ATP-500 в Акапулько.

Вполне ожидаемо, что российские теннисисты есть только в Марселе. При этом другие турниры тоже не обошлись без интересных участников – в Делрэй-Бич ожидаемо сыграют многие американцы, включая Тейлора Фрица и Томми Пола, а в Аргентину внезапно отправился даже Александр Зверев. Компанию второй ракетке мира там составят Хольгер Руне, Лоренцо Музетти и другие игроки. Во Францию же изначально планировал полететь играть только Карен Хачанов, но затем Даниил Медведев попросил уайлд-кард, пополнив список участников. Вместе с уайлд-кард Даниил получил первый номер посева (одно другому никак не мешает, а необходимость просить специальное приглашение связана только с тем, что Медведев не подал заявку до дедлайна, за шесть недель до старта турнира).

На правах первого сеяного россиянин стартует со второго круга, то есть с 1/8 финала. Его соперником станет либо местный теннисист Гарол Майо (кстати, проблемы в матчах со многими французами у Медведева были и в куда лучшей форме, чем нынешняя), либо кто-то из квалификации. Отметим, что квалификационный слот в сетке мог занять и Special Exempt – это ещё одно особое приглашение, но уже не от организаторов турнира, как уайлд-кард (хотя и там есть свои нюансы в плане того, кто распределяет уайлд-кард), а от ATP. И получить SE может не практически кто угодно, в отличие от уайлд-кард, а только игрок, дошедший на одном из турниров предыдущей недели до такой стадии, что уже не успевает на квалификацию. В Марселе, впрочем, отборочные матчи начинаются не в субботу, а в воскресенье. Это, по всей видимости, не позволило использовать SE Маттии Беллуччи, который дошёл в Роттердаме до полуфинала, уступив в субботу. В ином случае мог бы второй раз подряд состояться поединок Беллуччи – Медведев.

Итак, вернёмся к сетке Даниила. В четвертьфинале он может сыграть с Джованни Мпетчи Перрикаром, французом с убойной подачей, которая особенно опасна на крытых кортах. Если пройти его, то просматривается дерби с Кареном. В четверти Хачанова из сеяных есть ещё Себастьян Корда, но американец только что снялся с пары турниров и вряд ли сейчас находится в хорошей форме. Ну а в нижней части сетки главные фавориты – Уго Умбер (2), защищающий здесь титул, и показавший весьма неплохую игру в Роттердаме Хуберт Хуркач (4). Там же находятся и заслуженные ветераны (Ришар Гаске, завершающий карьеру в этом году, и Стэн Вавринка, который пока вроде бы не определился, когда будет уходить из тенниса), и заслуженный шоумен (Александр Бублик, а не Ник Кирьос, если вы подумали про австралийца). В целом сетка выглядит так, что Хачанов должен доходить до полуфинала, Медведев – тоже, если его не замучит эйсами Перрикар – и в таком случае останется пожелать сильнейшему из них удачи в титульном матче.