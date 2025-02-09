Родила дочь и сразу выиграла крупный титул. Ещё одна теннисная мама феерит на корте

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич выиграла «пятисотник» в Абу-Даби, в финале сломив 51-ю ракетку мира из США Эшлин Крюгер (4:6, 6:1, 6:1). Для 27-летней Бенчич это девятый титул в карьере и первый – после возвращения из декрета – она родила дочь в апреле прошлого года.

Белинда заметно поднимется в рейтинге WTA – с 157-го на 65-е место. Это далеко не предел для олимпийской чемпионки Токио и бывшей четвёртой ракетки мира, которая стремительно набирает обороты на корте.

Бенчич вышла на корт с дочерью Беллой после победы на турнире в Абу-Даби. Муж теннисистки Мартин Хромкович во время финала находился на трибуне вместе с ребёнком. После победы Белинды он заплакал.

«Я очень счастлива вернуться в Абу-Даби, где в 2023 году выиграла свой последний титул. Не могла себе этого представить и немного растрогана. Я очень упорно работала, чтобы просто начать играть, вернуться в тур, взять титул. Очень горжусь своей семьёй, это очень особенный момент. Я даже не могу отблагодарить их за поддержку на протяжении всей недели, как и моего тренера Йена Хьюза.

Думаю, мы хорошо поработали, чтобы снова здесь сыграть. Моей семье дома, всей команде и, конечно, мужу и дочери Белле – я так вас люблю! Моей большой мечтой было вернуться, сыграть перед дочерью и взять титул. Это первый турнир, который я выиграла дважды, так что теперь он будет моим любимым. Буду приезжать сюда до конца карьеры», — сказала Бенчич во время интервью на корте.

Белинда Бенчич с дочерью после победы на турнире в Абу-Даби Фото: Christopher Pike/Getty Images

Теннисный мир стал свидетелем очень трогательного момента. На титул Бенчич забавно отреагировала британская теннисистка Кэти Бултер. Она обратила внимание на интересную тенденцию в женском теннисе – перемены в личной жизни самым положительным образом влияют на результаты.

«Выйти замуж – выиграть турнир «Большого шлема». Родить ребёнка – выиграть «пятисотник» WTA», — написала Бултер в соцсетях.

Бултер также отсылает к недавней сенсационной победе на Australian Open американки Мэдисон Киз, которая в ноябре 2024 года вышла замуж за бывшую 99-ю ракетку мира, а ныне своего тренера Бьорна Фрэтэнджело.

Мэдисон Киз и Бьорн Фрэтэнджело после победы на Australian Open Фото: Cameron Spencer/Getty Images

Теперь случился успех Бенчич в Абу-Даби. Кэти встречается с австралийским теннисистом Алексом де Минором, недавно они объявили о помолвке. Неужели 24-я ракетка мира намекает на то, что для ещё большей успешности на корте нужно переходить на новый уровень и как минимум побыстрее отгулять свадьбу?

«У тебя есть какие-то идеи, которыми ты хочешь поделиться со мной?» — написал де Минор под постом Бултер.

Успехи Киз и Бенчич вдохновляют многих теннисисток. Мэдисон выиграла турнир «Большого шлема», а Белинда взяла соревнование рангом пониже. В каком-то смысле подвиг швейцарки выглядит даже более впечатляющим – всё-таки она родила ребёнка и практически сразу вернулась на топ-уровень.

В XX веке легендарные Маргарет Корт и Ивонн Гулагонг побеждали на турнирах «Большого шлема» через несколько лет после рождения первенца, но это было скорее исключение из правил. В новейшей истории возобновление карьеры после родов стало трендом. Бенчич вошла в элитную компанию мам-теннисисток с титулами WTA за последние полтора десятилетия.

Теннисистки, выигравшие титулы после родов, начиная с 2007 года



Ким Клейстерс (7 титулов): US Open (2009), Брисбен (2010), Майами (2010), Цинциннати (2010), US Open (2010), Итоговый чемпионат

Татьяна Мария (3): Майорка (2018), Богота (2022, 2023)

Сибилл Баммер (2): Паттайя (2007), Прага (2009)

Екатерина Володько (1): Ташкент (2017)

Серена Уильямс (1): Окленд (2020)

Виктория Азаренко (1): Цинциннати (2020)

Патрисия-Мария Циг (1): Стамбул (2020)

Элина Свитолина (1): Страсбург (2023)

Белинда Бенчич (1): Абу-Даби (2025) US Open (2009), Брисбен (2010), Майами (2010), Цинциннати (2010), US Open (2010), Итоговый чемпионат WTA (2010), Australian Open (2011)Майорка (2018), Богота (2022, 2023)Паттайя (2007), Прага (2009)Ташкент (2017)Окленд (2020)Цинциннати (2020)Стамбул (2020)Страсбург (2023)Абу-Даби (2025)

Конечно, нужно сделать некоторые оговорки. Не все из перечисленных теннисисток брали титулы в течение года после родов. 23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» Серена Уильямс сделала это на турнире категории 250 в Окленде почти через два с половиной года после появления на свет дочери Олимпии. Хотя стоит отметить, что американка выиграла Australian Open – 2017, уже будучи беременной. Двукратная чемпионка мэйджоров Виктория Азаренко взяла «тысячник» в Цинциннати в 2020-м почти через четыре года после рождения сына Лео. Екатерина Володько, Татьяна Мария, Патрисия-Мария Циг побеждали на турнирах категории 250 в течение двух-трёх лет после родов.

Путь Бенчич больше всего похож на камбэк Элины Свитолиной пару лет назад. В октябре 2022-го Элина родила дочь Скай от французского теннисиста Гаэля Монфиса. Весной 2023-го она вернулась на корт. Сначала, как и Белинда, набирала форму преимущественно на мелких соревнованиях ITF, но уже в конце мая выиграла титул на грунтовом турнире категории 250 в Страсбурге. А затем отлично проявила себя на турнирах «Большого шлема», выйдя в четвертьфинал «Ролан Гаррос» и полуфинал Уимблдона.

Элина Свитолина и Гаэль Монфис с дочерью Скай Фото: Из личного архива Элины Свитолиной

За первые семь турниров после выхода из декрета Свитолина победила на турнире 250 и добралась до четвертьфинала «Шлема». У Бенчич в активе четвёртый круг «Шлема» (Australian Open – 2025) и победа на «пятисотнике» в Абу-Даби. Белинде понадобилось 15 недель для возвращения в топ-100 рейтинга WTA, Элине – 11. Интересно, как сложится судьба швейцарки в дальнейшем. Свитолина после камбэка была в топ-20, сейчас является 23-й ракеткой мира. Белинда на три года моложе, так что потенциально может замахнуться и на возвращение в первую десятку.

Пожалуй, эталоном для теннисных мам является бельгийка Ким Клейстерс. В феврале 2008 года она родила дочь Джаду от бывшего американского баскетболиста, ныне тренера Брайана Линча. 26-летняя Ким взяла титул на US Open – 2009, своём первом ТБШ после декрета. Через год защитила там чемпионское звание, а в 2011-м взяла ещё один «Шлем» на Australian Open. А ведь также были победы на «тысячниках» в Майами и Цинциннати, Итоговом и на «пятисотнике» в Брисбене.

Бенчич ещё есть к чему стремиться. Как и другим теннисным мамам. В обозримом будущем титул вполне может выиграть четырёхкратная чемпионка ТБШ Наоми Осака, родившая дочь Шай в июле 2023-го. В январе этого года Осака почти взяла кубок на турнире категории 250 в Окленде. Она забрала первый сет финала с датчанкой Кларой Таусон, но затем снялась из-за травмы. На Australian Open Наоми стартовала многообещающе, выбив во втором круге сильную Каролину Мухову. В третьем круге Осака встречалась именно с Бенчич, но снова снялась из-за проблем со здоровьем после проигранного на тай-брейке первого сета. Белинда тогда трогательно поддержала Наоми, написав на камере: «Поправляйся скорее, мама».

Белинда Бенчич поддержала ещё одну теннисную маму Наоми Осаку на Australian Open Фото: Кадр из трансляции

Также нельзя списывать со счетов 34-летнюю бывшую первую ракетку мира и чемпионку Australian Open – 2018 Каролину Возняцки, которая летом 2021-го родила дочь Оливию от экс-игрока НБА Дэвида Ли, а в октябре 2022-го у пары появился на свет сын Джеймс. Возняцки вернулась на корт летом 2023-го. Да, сейчас датчанка всего лишь 117-я ракетка мира и играет не так уж часто, но на последнем «Шлеме» US Open – 2024 она дошла до второй недели, вылетев в четвёртом круге. Возняцки ещё вполне способна собраться с силами и на опыте взять какой-то турнир категории 250.

В целом можно отметить приятную тенденцию успешного выхода теннисисток из декрета. Белинда Бенчич сделала это особенно ярко и вряд ли ограничится одним лишь титулом на «пятисотнике» в Абу-Даби.