Родила дочь и сразу выиграла крупный титул. Ещё одна теннисная мама феерит на корте

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич выиграла «пятисотник» в Абу-Даби, в финале сломив 51-ю ракетку мира из США Эшлин Крюгер (4:6, 6:1, 6:1). Для 27-летней Бенчич это девятый титул в карьере и первый – после возвращения из декрета – она родила дочь в апреле прошлого года.
Белинда заметно поднимется в рейтинге WTA – с 157-го на 65-е место. Это далеко не предел для олимпийской чемпионки Токио и бывшей четвёртой ракетки мира, которая стремительно набирает обороты на корте.
Бенчич вышла на корт с дочерью Беллой после победы на турнире в Абу-Даби. Муж теннисистки Мартин Хромкович во время финала находился на трибуне вместе с ребёнком. После победы Белинды он заплакал.
«Я очень счастлива вернуться в Абу-Даби, где в 2023 году выиграла свой последний титул. Не могла себе этого представить и немного растрогана. Я очень упорно работала, чтобы просто начать играть, вернуться в тур, взять титул. Очень горжусь своей семьёй, это очень особенный момент. Я даже не могу отблагодарить их за поддержку на протяжении всей недели, как и моего тренера Йена Хьюза.
Думаю, мы хорошо поработали, чтобы снова здесь сыграть. Моей семье дома, всей команде и, конечно, мужу и дочери Белле – я так вас люблю! Моей большой мечтой было вернуться, сыграть перед дочерью и взять титул. Это первый турнир, который я выиграла дважды, так что теперь он будет моим любимым. Буду приезжать сюда до конца карьеры», — сказала Бенчич во время интервью на корте.
Белинда Бенчич с дочерью после победы на турнире в Абу-Даби
Фото: Christopher Pike/Getty Images
Теннисный мир стал свидетелем очень трогательного момента. На титул Бенчич забавно отреагировала британская теннисистка Кэти Бултер. Она обратила внимание на интересную тенденцию в женском теннисе – перемены в личной жизни самым положительным образом влияют на результаты.
«Выйти замуж – выиграть турнир «Большого шлема». Родить ребёнка – выиграть «пятисотник» WTA», — написала Бултер в соцсетях.
Бултер также отсылает к недавней сенсационной победе на Australian Open американки Мэдисон Киз, которая в ноябре 2024 года вышла замуж за бывшую 99-ю ракетку мира, а ныне своего тренера Бьорна Фрэтэнджело.
Мэдисон Киз и Бьорн Фрэтэнджело после победы на Australian Open
Фото: Cameron Spencer/Getty Images
Теперь случился успех Бенчич в Абу-Даби. Кэти встречается с австралийским теннисистом Алексом де Минором, недавно они объявили о помолвке. Неужели 24-я ракетка мира намекает на то, что для ещё большей успешности на корте нужно переходить на новый уровень и как минимум побыстрее отгулять свадьбу?
«У тебя есть какие-то идеи, которыми ты хочешь поделиться со мной?» — написал де Минор под постом Бултер.
Успехи Киз и Бенчич вдохновляют многих теннисисток. Мэдисон выиграла турнир «Большого шлема», а Белинда взяла соревнование рангом пониже. В каком-то смысле подвиг швейцарки выглядит даже более впечатляющим – всё-таки она родила ребёнка и практически сразу вернулась на топ-уровень.
В XX веке легендарные Маргарет Корт и Ивонн Гулагонг побеждали на турнирах «Большого шлема» через несколько лет после рождения первенца, но это было скорее исключение из правил. В новейшей истории возобновление карьеры после родов стало трендом. Бенчич вошла в элитную компанию мам-теннисисток с титулами WTA за последние полтора десятилетия.
Ким Клейстерс (7 титулов): US Open (2009), Брисбен (2010), Майами (2010), Цинциннати (2010), US Open (2010), Итоговый чемпионат WTA (2010), Australian Open (2011)
Татьяна Мария (3): Майорка (2018), Богота (2022, 2023)
Сибилл Баммер (2): Паттайя (2007), Прага (2009)
Екатерина Володько (1): Ташкент (2017)
Серена Уильямс (1): Окленд (2020)
Виктория Азаренко (1): Цинциннати (2020)
Патрисия-Мария Циг (1): Стамбул (2020)
Элина Свитолина (1): Страсбург (2023)
Белинда Бенчич (1): Абу-Даби (2025)
Конечно, нужно сделать некоторые оговорки. Не все из перечисленных теннисисток брали титулы в течение года после родов. 23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» Серена Уильямс сделала это на турнире категории 250 в Окленде почти через два с половиной года после появления на свет дочери Олимпии. Хотя стоит отметить, что американка выиграла Australian Open – 2017, уже будучи беременной. Двукратная чемпионка мэйджоров Виктория Азаренко взяла «тысячник» в Цинциннати в 2020-м почти через четыре года после рождения сына Лео. Екатерина Володько, Татьяна Мария, Патрисия-Мария Циг побеждали на турнирах категории 250 в течение двух-трёх лет после родов.
Путь Бенчич больше всего похож на камбэк Элины Свитолиной пару лет назад. В октябре 2022-го Элина родила дочь Скай от французского теннисиста Гаэля Монфиса. Весной 2023-го она вернулась на корт. Сначала, как и Белинда, набирала форму преимущественно на мелких соревнованиях ITF, но уже в конце мая выиграла титул на грунтовом турнире категории 250 в Страсбурге. А затем отлично проявила себя на турнирах «Большого шлема», выйдя в четвертьфинал «Ролан Гаррос» и полуфинал Уимблдона.
Элина Свитолина и Гаэль Монфис с дочерью Скай
Фото: Из личного архива Элины Свитолиной
За первые семь турниров после выхода из декрета Свитолина победила на турнире 250 и добралась до четвертьфинала «Шлема». У Бенчич в активе четвёртый круг «Шлема» (Australian Open – 2025) и победа на «пятисотнике» в Абу-Даби. Белинде понадобилось 15 недель для возвращения в топ-100 рейтинга WTA, Элине – 11. Интересно, как сложится судьба швейцарки в дальнейшем. Свитолина после камбэка была в топ-20, сейчас является 23-й ракеткой мира. Белинда на три года моложе, так что потенциально может замахнуться и на возвращение в первую десятку.
Пожалуй, эталоном для теннисных мам является бельгийка Ким Клейстерс. В феврале 2008 года она родила дочь Джаду от бывшего американского баскетболиста, ныне тренера Брайана Линча. 26-летняя Ким взяла титул на US Open – 2009, своём первом ТБШ после декрета. Через год защитила там чемпионское звание, а в 2011-м взяла ещё один «Шлем» на Australian Open. А ведь также были победы на «тысячниках» в Майами и Цинциннати, Итоговом и на «пятисотнике» в Брисбене.
Бенчич ещё есть к чему стремиться. Как и другим теннисным мамам. В обозримом будущем титул вполне может выиграть четырёхкратная чемпионка ТБШ Наоми Осака, родившая дочь Шай в июле 2023-го. В январе этого года Осака почти взяла кубок на турнире категории 250 в Окленде. Она забрала первый сет финала с датчанкой Кларой Таусон, но затем снялась из-за травмы. На Australian Open Наоми стартовала многообещающе, выбив во втором круге сильную Каролину Мухову. В третьем круге Осака встречалась именно с Бенчич, но снова снялась из-за проблем со здоровьем после проигранного на тай-брейке первого сета. Белинда тогда трогательно поддержала Наоми, написав на камере: «Поправляйся скорее, мама».
Белинда Бенчич поддержала ещё одну теннисную маму Наоми Осаку на Australian Open
Фото: Кадр из трансляции
Также нельзя списывать со счетов 34-летнюю бывшую первую ракетку мира и чемпионку Australian Open – 2018 Каролину Возняцки, которая летом 2021-го родила дочь Оливию от экс-игрока НБА Дэвида Ли, а в октябре 2022-го у пары появился на свет сын Джеймс. Возняцки вернулась на корт летом 2023-го. Да, сейчас датчанка всего лишь 117-я ракетка мира и играет не так уж часто, но на последнем «Шлеме» US Open – 2024 она дошла до второй недели, вылетев в четвёртом круге. Возняцки ещё вполне способна собраться с силами и на опыте взять какой-то турнир категории 250.
В целом можно отметить приятную тенденцию успешного выхода теннисисток из декрета. Белинда Бенчич сделала это особенно ярко и вряд ли ограничится одним лишь титулом на «пятисотнике» в Абу-Даби.