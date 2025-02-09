Яркий камбэк Потаповой в финале! Анастасия завоевала третий титул в карьере

А на «тысячнике» в Дохе Людмила Самсонова уже вышла во второй круг.

В воскресенье, 9 февраля, в Клуж-Напоке (Румыния) завершился турнир категории WTA-250. Участницами финала стали 32-я ракетка мира Анастасия Потапова, посеянная под первым номером, и итальянка Лючия Бронцетти, занимающая 72-е место в рейтинге. Потапова в полуфинале обыграла белоруску Александру Саснович — 6:3, 7:5. А Бронцетти не провела и полного сета, после того как её соперница Катержина Синякова снялась при счёте 0:4 не в свою пользу.

В преддверии финала Бронцетти признавала, что легко ей не будет. «Когда играешь против неё, матчи всегда очень напряжённые, она очень сильный противник. Думаю, что я стала лучше как игрок с тех пор, как мы встретились с ней в последний раз. Поэтому я буду биться изо всех сил. Мы подготовим игру с моим тренером и посмотрим, что произойдёт», — сказала она на корте после победы в полуфинале.

Лючия знала, о чём говорила. Все четыре предыдущие личные встречи выиграла Потапова. Причём Анастасия побеждала соперницу на всех покрытиях: на грунте Лозанны-2022, на харде Линца-2023 и Дубая-2024 и на траве Бирмингема-2024.

Лючия Бронцетти после поражения от Анастасии Потаповой Фото: Paul Harding/Getty Images

Потапова проводила первый финал в сезоне и шестой — в карьере. В предыдущих пяти титульных матчах она одержала две победы. Свой первый трофей на уровне WTA Анастасия завоевала в Стамбуле в 2022 году, а феврале 2023-го победила в Линце. Бронцетти же в четвёртый раз сражалась за титул. Трофей у итальянки был всего один: в мае 2023 года Лючия стала лучшей в Рабате.

С первого же гейма стало понятно, что Потаповой на подаче легко не будет. Бронцетти удавалось затягивать соперницу в долгие обмены, и россиянка сразу же столкнулась с необходимостью отыгрывать брейк-пойнт. Свою же подачу итальянка взяла без проблем — 1:1. Дальше ситуация повторилась: тяжёлый гейм на подаче Потаповой, отыгранный брейк-пойнт, простой гейм Бронцетти — 2:2. А в шестом гейме Анастасия удачно отыграла на приёме и, отдав лишь один мяч, добилась брейка — 4:2.

Подтвердить его Потапова не смогла — итальянка хорошо чувствовала себя в розыгрышах и ответила обратным брейком. А потом, отыграв ещё два брейк-пойнта, сравняла счёт — 4:4. Более того, следом Лючия сделала второй брейк подряд, а в 10-м гейме подала на партию, использовав первый же сетбол, — 6:4 за 50 минут. Итальянка предпочтительнее смотрелась на задней линии — помогал классный форхенд — и потому была не против обмениваться ударами в розыгрышах (Анастасия собрала 25 невынужденных ошибок против 14 у соперницы).

Во втором сете Бронцетти, на которую, такое впечатление, свалилась усталость, была уже не столь точна (всего четыре активно выигранных очка), а у Потаповой, напротив, открылось второе дыхание (12 виннеров). Россиянка отдала только один гейм — после 1:1 Анастасия забрала два гейма подряд, сделав два брейка. Во всех этих пяти геймах Лючия брала не более двух очков. 6:1 в пользу Потаповой за 35 минут — и финал перешёл в решающую партию.

В третьем сете Бронцетти так и не нашла, что предложить Потаповой. Анастасия начала решающую партию с брейка под ноль, а окончательно всё стало ясно после пятого гейма, в котором россиянка с шестого брейк-пойнта ещё раз взяла чужую подачу — 4:1 с двумя брейками. В седьмом гейме, имея 5:2, россиянка упустила тройной матчбол, но четвёртый оказался победным — 4:6, 6:1, 6:2 за 2 часа 3 минуты.

Так Потапова завоевала первый титул в сезоне и третий — в карьере. Она как чемпионка заработала $ 36 300 призовых, а Бронцетти как финалистка — $ 21 484.

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В этот же день в Дохе (Катар) стартовал первый в сезоне турнир категории WTA-1000. Это соревнование появилось в календаре ещё в 2001 году и с тех пор почти не выпадает из него (за исключением 2009 и 2010 годов). В нулевые годы здесь не было равных российским теннисисткам: по два титула на счету Анастасии Мыскиной и Марии Шараповой, один — у Надежды Петровой. В сезоне-2011 в Дохе победила Вера Звонарёва, и с тех пор россиянки не только не добирались до титула, но даже до финала не доходили.

В последние годы Доха была то «тысячником», то «пятисотником», чередуясь с Дубаем в шахматном порядке. И лишь в сезоне-2024 система «дала сбой»: с того момента и Доха, и Дубай имеют категорию WTA-1000. Последние три турнира в столице Катара выиграла Ига Швёнтек, которая в прошлогоднем финале победила Елену Рыбакину (7:6 (10:8), 6:2).

В этот раз в основную сетку Дохи, рассчитанную на 56 теннисисток (то есть первые восемь сеяных пропускают первый круг, то есть 1/32 финала), попали сразу восемь россиянок. Это Дарья Касаткина, получившая 10-й номер посева, Диана Шнайдер (11), Мирра Андреева (12), Анна Калинская (14), Людмила Самсонова (16) и Екатерина Александрова, а также прошедшая квалификацию Вероника Кудерметова и лаки-лузер Полина Кудерметова. Изначально вместо Кудерметовой-младшей должна была играть Анастасия Потапова, однако напряжённый график выступлений в Клуж-Напоке привёл к решению сняться с турнира. Что касается Полины, то она в понедельник, 10 февраля, сыграет с Касаткиной.

В первый соревновательный день играли пять российских теннисисток. Диана Шнайдер вышла на корт с 90-й ракеткой мира американкой Алисией Паркс, прошедшей квалификацию. Два года назад теннисистки пересеклись на зелёном грунте Чарльстона, и тогда Шнайдер была сильнее — 6:4, 6:3. Сегодня Диана довольно неожиданно потерпела поражение.

В начале первого сета ни у кого не было преимущества, но в середине партии ситуация изменилась. Шнайдер, у которой не шла подача (процент попадания первой в стартовой партии составил всего 48%), в шестом гейме позволила сопернице сделать брейк — 4:2. Казалось, россиянка сможет переломить ход игры, — особенно после девятого гейма, в котором Паркс не подала на партию, упустив при этом сетбол. Однако в 10-м гейме Диана взяла лишь одно очко на подаче и отдала сет — 6:4 в пользу американки за 49 минут.

Вторая партия началась с трёх брейков подряд — два из них оказались на счету Шнайдер. Диана удерживала это преимущество вплоть до 10-го гейма, когда ей предстояла подача на сет. Увы, не вышло: россиянка не использовала двойной сетбол, и Паркс сравняла счёт — 5:5. А на тай-брейке Алисия была лучше — 6:4, 7:6 (7:2) за 1 час 35 минут.

Анна Калинская вышла на корт с Кристиной Букшей — испанская теннисистка, занимающая место в конце первой сотни, попала на турнир через отбор. Год назад спортсменки сыграли друг с другом в Дубае, и тогда Калинская победила со счётом 6:3, 6:4. Сегодня Анна проиграла в трёх партиях.

В первом сете преимущество поначалу было у Букши — 4:1 с брейком. При этом все геймы, кроме четвёртого, когда Калинская отдала подачу, проходили в борьбе и заканчивались уже после «ровно». Однако россиянка не использовала ни одного из четырёх брейк-пойнтов. В 10-м гейме испанка дрогнула и не подала на сет — 5:5. Партия перешла в тай-брейк, на котором Анна дожала соперницу — 7:6 (7:3) за 1 час 6 минут.

Во втором сете Калинская стала хуже проводить розыгрыши на своей подаче и вдобавок ко всему допустила четыре двойные ошибки. Букша трижды брала чужую подачу — и Анна трижды делала обратный брейк. А вот в четвёртый раз сделать то же самое у неё не получилось. В 11-м гейме испанка опять взяла чужую подачу, а потом подала под ноль — 7:5 за 59 минут.

В решающей партии Букша также почти всё время вела с преимуществом. До 4:4 включительно теннисиcтки дошли с двумя брейками. А концовка у Калинской явно не задалась. В последних двух геймах она выиграла лишь очко и уступила — 6:7 (3:7), 7:5, 6:4 в пользу Букши за 2 часа 49 минут.

Мирра Андреева противостояла американке Кэти Волынец (Q), 68-й ракетке мира. Год назад Волынец победила Андрееву в Индиан-Уэллсе — 7:5, 7:5.

Андреева вошла в матч лучше соперницы и, взяв её подачу во втором гейме, в третьем гейме подтвердила брейк — 3:0. Но развить успех россиянке не удалось. Волынец, несмотря на неудачное начало, собралась и забрала пять геймов подряд, причём на этом отрезке у Мирры даже геймболов не было. Получив преимущество в один брейк, американка довела дело до победы в партии. В 10-м гейме она использовала первый же сетбол — 6:4 за 41 минуту.

Во втором сете Андреева смогла взять реванш, преодолев трудные моменты. В пятом гейме она под ноль отдала свою подачу, однако ответила своим брейком — 3:3. В 10-м гейме у Мирры было два сетбола на приёме, но Волынец выстояла — 5:5. Психологическое преимущество было у американки, однако на тай-брейке россиянка, собравшая пять эйсов за партию, использовала первый же сетбол — 7:6 (7:4) за 1 час 3 минуты.

Людмила Самсонова сражалась с 45-й ракеткой мира из Новой Зеландии Лулу Сун. В стартовой партии Самсоновой хватило первого же брейк-пойнта, чтобы забрать подачу соперницы. Выиграв третий гейм, россиянка повела 2:1 с брейком. В шестом гейме Людмила оказалась в сложной ситуации, но ушла с двойного брейк-пойнта, а в девятом гейме сделала второй брейк и выиграла сет — 6:3 за 36 минут.

Залогом итоговой победы Самсоновой во втором сете стал брейк под ноль, который она сделала во втором гейме. В оставшихся геймах на подаче россиянка регулярно сталкивалась с проблемами, но сумела отыграть все девять брейк-пойнтов, в том числе два в девятом гейме, когда она подавала на матч. Чтобы закончить встречу, Людмиле понадобилось четыре матчбола — 6:3, 6:3 за 1 час 29 минут.

Во втором круге Самсонова сразится либо с чемпионкой «Ролан Гаррос» 2017 года Еленой Остапенко, либо с квалифаером из Японии Аои Ито.

Екатерина Александрова играла с чемпионкой US Open 2021 года Эммой Радукану. Сейчас Радукану занимает 56-е место в мировой классификации, а в Доху ей дали уайлд-кард. Первая встреча этих теннисисток состоялась совсем недавно, на Australian Open. Тогда Радукану одолела Александрову на двух тай-брейках — 7:6 (7:4), 7:6 (7:2).

«Тысячник» в Дохе завершится 15 февраля. За всеми событиями этого турнира следите на «Чемпионате».