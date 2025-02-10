«Алькарас на уровне «Большой тройки». Карлосу всего 21, а он уже совершенный игрок

«Большая тройка», которая на протяжении многих лет пачками брала титулы на турнирах «Большого шлема», уже стала историей. Роджер Федерер и Рафаэль Надаль ушли из спорта, и в строю остаётся только Новак Джокович. Серб тоже не молодеет и в скором времени — раньше ли, позже ли — завершит карьеру. Но природа не терпит пустоты, и болельщики регулярно прикидывают, кто наиболее достоин стать следующим королём.

И прямо сейчас нет лучшей кандидатуры, чем Карлос Алькарас.

Возникает вопрос: можно ли сравнивать теннисиста, выигравшего «всего» четыре ТБШ, с игроками, взявшими на троих 66 мэйджоров? Можно, если сделать поправку на возраст. Тем более что по некоторым показателям Алькарас уже сейчас превзошёл Федерера, Надаля и Джоковича. Титул Алькараса, который Карлос завоевал в Роттердаме, победив в финале Алекса де Минора, — больше, чем просто трофей на «пятисотнике».

Теперь в коллекции молодого испанца есть титулы на всех покрытиях, использующихся в современном мужском теннисе (грунт, трава, открытый хард и крытый хард). Алькарасу сейчас 21 лет 9 месяцев, в то время как Федерер закрыл все пункты в 21 год 10 месяцев, Надаль — в 22 года, Джокович — в 24 года 1 месяц. Любопытно, что Роджер, Рафа и Новак дольше всего ждали титула на траве, а вот Карлос и тут выделился. Прежде чем стать двукратным чемпионом Уимблдона, испанец ещё и Queen's Club выиграл, а пробел по крытому харду закрыл только теперь. «Вот данные, которые ещё раз подтверждают, что Алькарас уже вышел на уровень «Большой тройки», — отметило испанское издание Punto de Break, комментируя новое достижение соотечественника.

«Когда Алькарас попадает в очередной финал, вне зависимости от того, сколько времени прошло с момента предыдущего финала, неизбежно возникает желание отдать ему предпочтение. Не имеет значения, кто соперник, в каких условиях будет игра. Не важно даже, что это турнир, на котором он никогда раньше не играл и который проводится в наименее подходящих для его игры условиях», — пишет то же издание. Действительно, не каждому дано справиться с психологическим давлением, которое неизбежно испытывают фавориты. Но Карлос, которого с подросткового возраста сравнивают с Надалем (хотя по манере игры они нисколько не похожи), умеет держать голову холодной.

Карлос Алькарас и Рафаэль Надаль. Передача эстафеты? Фото: Julian Finney/Getty Images

А издание AS, комментируя победу Алькараса, отметило бойцовские качества Карлоса. «Это был не слишком яркий матч. На самом деле, невынужденных ошибок было больше, чем виннеров. Напряжение лишило обоих игроков свежести и несколько обеднило зрелище, хотя были и хорошие моменты. Главное — хорошо выполнить план и быть психологически сильным. Алькарас, который в большей степени победитель, в большей степени «убийца», вышел из игры победителем», — отмечается в материале на официальном сайте издания.

Алькарас не перестаёт доказывать, что за ним будущее тенниса. Это каким же суперспортсменом надо быть, чтобы в столь юном возрасте сделать этакое «бинго» по покрытиям?! Ведь требуется не только мастерство, но и способность подстраивать и перестраивать игру по мере необходимости, а также менталитет чемпиона. Даже когда Карлос не в лучшей форме (а с чего бы ему быть в лучшей форме в середине февраля, когда нет ни ТБШ, ни даже «Мастерсов», тем более на фоне простуды?), он находит путь к победе. «Он быстро взрослеет и становится совершенным игроком», — отмечает в соцсети X известный теннисный блогер Pavvy G.

Конечно, даже наиболее прославленные игроки время от времени сталкиваются с критикой. «На этом покрытии у него нет правильной тактики. Он просто играет очко за очком. Это немного сумбурно», — таково мнение французского теннисиста Жюльена Варле, чьи слова приводит Essentially Sports.

А это слова экс третьей ракетки мира Ивана Любичича, бывшего тренера Федерера: «Алькарас пока не убедил меня на крытых кортах. У него очень высокий уровень на [открытом] харде, однако на крытых кортах, даже в Турине в прошлом году, он испытывал большие проблемы».

Но у кого нет критиков? Надаля одно время упрекали в том, что он силён лишь на одном покрытии, Джоковича — в скучном теннисе и так далее. И что? Рафа выиграл в теннисе всё (ну ладно, кроме Итогового), Новак — тоже всё (уже без всяких кроме). Скучно? Так попробуйте зрелищно обыграть его.

Игру Алькараса, к слову, можно назвать какой угодно, но точно не скучной. А главное — она приносит результат. Восторги испанской прессы по поводу Карлоса вполне понятны. Титул в Роттердаме действительно стал историческим. Ранее в финале этого турнира играли и Хуан-Карлос Ферреро, нынешний тренер Алькараса, и Надаль, но проигрывали. А Карлос завоевал титул с первой попытки. «Испанский теннис может похвастаться покорением новой вершины. Карлитос отвечает за то, чтобы высоко держать наш флаг, показывая, что нам предстоит выиграть ещё множество битв», — заключает Punto de Break.