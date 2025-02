Серена зажгла на Супербоуле. Она исполнила безумный танец, высмеяв бывшего бойфренда

23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» Серена Уильямс произвела настоящий фурор в Сети, поучаствовав в шоу рэпера Кендрика Ламара на Супербоуле.

Решающий матч сезона НФЛ сам по себе был очень хорош и закончился немного неожиданной победой «Филадельфии Иглз» над «Канзас-Сити Чифс» (40:22). Однако не менее интересными были развлекательные элементы в перерыве матча, когда тон задавала именно легендарная теннисистка.

Супербоул традиционно посещает огромное число знаменитостей. В этом году на главное спортивное событие года в США приехал даже президент страны Дональд Трамп. Завершившая карьеру Серена Уильямс тоже не отказала себе в удовольствии посмотреть финал НФЛ.

Изначально казалось, что Серена приехала на арену «Сизардс Супердоум» в Новом Орлеане в качестве зрителя.

«Весёлый неформальный вечер, и мне удалось спуститься к полю», — скромно написала Уильямс в соцсетях за несколько часов до матча.

Серена Уильямс на стадионе в Новом Орлеане перед стартом Супербоула Фото: Из личного архива Серены Уильямс

Серена показала, что всё ещё не растеряла спортивную форму. Она на приличной скорости пробежала всё поле, оформив воображаемый тачдаун.

Затем Уильямс отправилась на трибуны к своей дочери Олимпии и мужу Алексису Оганяну непосредственно для просмотра матча. Она успевала заходить в соцсети и делать публикации. В частности, Серена поддержала знаменитую певицу Тейлор Свифт, которую фанаты «Иглз» очень сильно освистывали при попадании в кадр. Причина простая – Свифт родилась в пригороде Филадельфии и когда-то поддерживала команду, но сейчас является девушкой звезды «Канзаса» Трэвиса Келси и «переметнулась» в противоположный лагерь.

«Я люблю тебя, Тейлор Свифт. Не слушай этих освистываний!» — написала Уильямс в соцсетях.

В перерыва матча Серена заметно заинтриговала публику. Она опубликовала видео, как переодевается в синюю танцевальную форму в подтрибунном помещении. Оказалось, Уильямс делала это не просто так – легенда тенниса поучаствовала в главном шоу-номере вечера.

Приглашение выступить во время перерыва Супербоула является огромной честью для любой звезды. В этом году руководство НФЛ отдало предпочтение Кендрику Ламару. А «на разогреве» у него были певица SZA и легендарная теннисистка Серена Уильямс.

Серена станцевала в стиле крип-уолк под песню Not Like Us – дисс-трек, направленный против рэпера Дрейка. Сделала это довольно чётко – видео с движениями Уильямс над воображаемой могилой Дрейка завирусилось в Сети.

Серена Уильямс на сцене в перерыве Супербоула Фото: Emilee Chinn/Getty Images

У Серены есть кое-что общее с Ламаром. Они оба провели детство в Комптоне, штат Калифорния. А ещё теннисистка и рэпер недолюбливают Дрейка. Ламар, как нетрудно догадаться, из-за того, что тот является его конкурентом на сцене.

Уильямс же встречалась с Дрейком в первой половине 2010-х. Тогда рэпер регулярно посещал матчи Серены на крупных турнирах, их часто видели вместе в романтической обстановке. Но в конечном счёте рассталась они не совсем друзьями.

Рэпер Дрейк на матче Серены Уильямс в 2011 году Фото: Chris Trotman/Getty Images

Дрейк в своих песнях после 2015 года несколько раз делал не очень лестные отсылки к отношениям с Сереной. Уильямс в некотором смысле отомстила ему ещё на прошлогодней церемонии ESPY Awards. Ламар только за минувший год выпустил сразу пять треков, включая Not Like Us, высмеивающий Дрейка. Серена публично поддержала Кендрика во время выступления на сцене публичного мероприятия.

«Not Like Us является главным хитом лета. Если я чему-то и научилась в этом году, так это тому, что никто из нас, даже я, не должен ввязываться в драку с Кендриком Ламаром. Он заставит твой родной город не любить тебя. В следующий раз, когда Дрейк придёт смотреть домашний матч «Торонто Рэпторс» в НБА, его выставят на посмешище при заполненной арене», — говорила Уильямс в 2024 году.

Теперь Уильямс высмеяла Дрейка на Супербоуле – главном спортивном шоу года, что выглядит ещё круче. Видео с её танцем собрало миллионы просмотров и лайков. Не остались в стороне и представители теннисного сообщества.

Александр Зверев и другие теннисисты восхитились танцем Серены Уильямс на Супербоуле Фото: Скриншот соцсетей Александра Зверева

Короткие восторженные реакции на танец Серены оставили её старшая сестра Винус Уильямс, а также Александр Зверев, Эжени Бушар, Наоми Осака, Ренне Стаббс и другие.

«Мне понравилось шоу, Серена зажгла. Люблю рэп и культуру хип-хопа. Также выражаю уважение SZA и Кендрику. Повествование от Самуэля Л. Джексона было просто вишенкой на торте. Очень здорово продумано. Серена — GOAT! Икона делает легендарные вещи», — наиболее развёрнуто прокомментировала третья ракетка мира и чемпионка US Open — 2023 Кори Гауфф в соцсетях.

Приятно отметить, что 43-летняя Уильямс не исчезает из публичного пространства после завершения карьеры. Иногда Серена намекает на своё желание вернуться на корт, но вряд ли это случится. Зато она наверняка ещё не раз будет зажигать на различных крупных мероприятиях вроде Супербоула.