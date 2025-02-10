Четыре россиянки — во втором круге Дохи: Касаткина выиграла дерби 6:0, 6:0

Но это уже не первая победа Дарьи с двумя «баранками».

В понедельник, 10 февраля, на турнире категории WTA-1000 в Дохе (Катар) проходили заключительные матчи первого круга. В двух поединках принимали участие российские теннисистки, и в одном случае это было дерби: Дарья Касаткина, посеянная под 10-м номером, встречалась с Полиной Кудерметовой, попавшей в сетку как лаки-лузер. Изначально вместо Кудерметовой-младшей, занимающей 59-е место в рейтинге WTA, должна была играть Анастасия Потапова, но она снялась с Дохи ещё до финала в Клуж-Напоке, ставшем для неё победным.

До сезона-2025 Касаткина и Полина Кудерметова не встречались на корте. На турнире в Брисбене, проходившем в начале текущего года, Полина одержала волевую победу над Дарьей — 1:6, 6:2, 7:5. Сегодня Касаткина не просто отыгралась — она разгромила соперницу.

Кудерметова-младшая провалила матч и получила две «баранки» — 6:0, 6:0 в пользу Касаткиной всего за 42 минуты. В первом сете Полина старалась что-то придумать, укорачивать, но не работало вообще ничего — слишком много ошибок. И только в третьем гейме второго сета Кудерметова наконец-то добралась хотя бы до геймболов — Касаткина к тому моменту уже вела 2:0. Но Полина проиграла и этот гейм, и четвёртый, в котором у неё был двойной брейк-пойнт. Последние два гейма Дарья забрала уверенно, отдав в них лишь по очку.

Отметим, что Касаткина второй раз на высшем уровне выиграла с двумя «баранками». Впервые ей это удалось во втором круге прошлогоднего Уимблдона, когда её соперницей была японка Юрико Миядзаки. Ну а Кудерметова-младшая впервые на уровне WTA получила две «баранки».

Во втором круге Касаткина сыграет с бывшей российской, а ныне армянской теннисисткой Элиной Аванесян. В первом круге Аванесян с необычным счётом 7:6 (7:3), 1:6, 7:6 (7:5) победила китаянку Ван Синьюй.

Вероника Кудерметова, попавшая на турнир через квалификацию, провела матч с польской теннисисткой Магдой Линетт, 36-й ракеткой мира. Кудерметова собранно провела первый сет. На своей подаче она не подпустила соперницу к брейк-пойнтам. У россиянки был шанс на ранний брейк, но во втором гейме она не реализовала двойной брейк-пойнт. А вот в восьмом гейме Вероника взяла чужую подачу, после чего подала на сет — 6:3 за 40 минут.

Во второй партии Кудерметова явно намеревалась развить успех, но не тут-то было. Откуда-то вдруг посыпались ошибки, и Вероника ничего не смогла поделать с этим. Первые геймы она проигрывала в борьбе, но ближе к концу партии даже до «ровно» перестала добираться. И получила «баранку» — 6:0 в пользу Линетт за 35 минут.

В заключительном сете всё мог решить шестой гейм, в котором Кудерметова неудачно подавала. Двойная ошибка, неточности в розыгрышах — и счёт стал 4:2 в пользу Линетт. До этого россиянка отыграла все три брейк-пойнта, имевшиеся у польки во втором гейме, а сама в пятом гейме не использовала брейк-пойнт.

Подтверждая брейк, Магда столкнулась с проблемами, хотя начала с 40:0. Это позволило ей подавать на матч в девятом гейме, имея 5:3. Однако Линетт потерпела неудачу. Кудерметова вынуждала её ошибаться и сделала-таки брейк в нужный момент. Увы, сравнять счёт Вероника не смогла и потерпела поражение, взяв лишь одно очко на подаче в заключительном гейме. На матчболе Линетт приняла навылет — 3:6, 6:0, 6:4 за 2 часа 17 минут.

Таким образом, во второй круг «тысячника» в Дохе вышли четыре российские теннисистки. Помимо Касаткиной, это Мирра Андреева, Людмила Самсонова и Екатерина Александрова, выигравшие свои встречи первого круга ещё в воскресенье, 9 февраля.

Также сегодня проходили заключительные матчи первого круга в парной сетке. На турнир заявились пять пар с участием россиянок. В одной из встреч Мирра Андреева и Диана Шнайдер играли с американками Эшлин Крюгер и Джессикой Пегулой.

Турнир в Дохе завершится 15 февраля. За всеми событиями следите на «Чемпионате».