Медведев может обогнать Джоковича, Мирра близка к рекорду. Рейтинговые расклады недели

В новом выпуске рубрики «Табель о рангах» поговорим про падения в рейтинге бывших чемпионов мэйджоров Даниила Медведева и Елены Рыбакиной. Кроме того, в женском туре уже начался «тысячник» в Дохе, который вместе с расположенным в календаре сразу за ним турниром аналогичной категории в Дубае может оказать достаточно существенное влияние на рейтинг. Поехали!

Медведев продолжает сдавать позиции

Даниил на прошлой неделе сыграл на турнире ATP-500 в Роттердаме, где стал чемпионом два года назад. Как известно, Медведев не выигрывает один и тот же турнир дважды (не специально, конечно, но все 20 его одиночных титулов были завоёваны на разных соревнованиях и даже в разных городах), но здесь он не был даже близок к победе. С трудом одолев в первом круге ветерана тура, Стэна Вавринку, во втором круге Даниил не справился с Маттией Беллуччи. Да, итальянец показал красивый, разнообразный теннис, а затем ещё и Стефаноса Циципаса обыграл, причём куда легче, чем Медведева, однако намного легче от этого не становится. Остаётся только надеяться, что сейчас главная проблема в скомканном из-за родов супруги межсезонье и что по ходу сезона Даниил наберёт форму.

Сейчас же он упал уже на восьмую строчку, пропустив вперёд ещё и дошедшего до финала Роттердама Алекса де Минора. Правда, временно – в прошлом году нидерландский турнир проходил на неделю позже, поэтому в следующий понедельник у австралийца сгорит 330 очков за 2024-й, когда он тоже стал финалистом Роттердама. Нынешнюю неделю Алекс пропускает, так что он и Даниил автоматически поменяются местами обратно.

Даниил Медведев Фото: Daniel Pockett/Getty Images

ATP. Алькарас подтянулся к Звереву

От проблем Медведева перейдём к ситуации с более успешно выступающими сейчас теннисистами топ-10. Карлос Алькарас, несмотря на два выигранных в прошлом сезоне «Шлема», в рейтинге сейчас даже не главный преследователь Янника Синнера. Испанец располагается на третьей строчке, уступая ещё и Александру Звереву. У русскоязычного немца, впрочем, достаточно отличных результатов за последние 52 недели – два финала мэйджоров, два выигранных «Мастерса» (суммарно это уже даёт 4600 очков, а всего их у Зверева сейчас 8135), ещё несколько полуфиналов, в том числе на Итоговом турнире.

Прошлую неделю Александр пропустил, а вот Карлос завоевал титул в Роттердаме. При этом испанец впервые отправился на этот турнир, в прошлые годы предпочитая южноамериканскую грунтовую серию февральских соревнований. Занятно, что как раз такой выбор в этот раз сделал Зверев, который вообще экспериментирует в феврале. В 2023-м он играл на харде в Европе, в прошлом году – на харде в Северной Америке, а теперь полетел на грунт Южной Америки.

Победа в Нидерландах не далась Алькарасу легко. Он провёл три трёхсетовых матча, включая полуфинал и финал, но итогом стал первый титул на харде в зале в его карьере. Теперь у Карлоса есть трофеи со всех четырёх основных типов кортов, если разделять хард на открытом воздухе и хард в зале – а характеристики у них всё же разные, в помещении мяч в среднем летит быстрее и отскакивает ниже.

Топ-10 рейтинг-листа 52 недель ATP на 10 февраля:

Янник Синнер (Италия) – 11 830 очков. Александр Зверев (Германия) – 8135. Карлос Алькарас (Испания) – 7510. Тейлор Фриц (США) – 5100. Каспер Рууд (Норвегия) – 4480. (+2). Алекс де Минор (Австралия) – 4015. (-1). Новак Джокович (Сербия) – 3900. (-1). Даниил Медведев (Россия) – 3830. Томми Пол (США) – 3445. Андрей Рублёв (Россия) – 3270.

Отметим также 320 очков, которые набрал пятый номер мирового рейтинга Каспер Рууд. Норвежец дошёл до финала на ATP-500 в Далласе, где не смог остановить проведшего великолепную неделю Дениса Шаповалова. Канадец обыграл всех трёх теннисистов топ-10, приехавших на этот турнир (до Рууда он выбил двух американцев – Тейлора Фрица и Томми Пола) и завоевал пока что крупнейший титул в своей карьере, поскольку до того он побеждал только на двух турнирах ATP-250. Правда, это если брать лишь индивидуальные турниры, поскольку в составе сборной Канады Денис в 2022 году выиграл ATP Cup и Кубок Дэвиса. В рейтинге Шаповалов рванул сразу на 22 позиции, поднявшись на 32-ю строчку. Здесь до личного рекорда ему ещё далеко – в сентябре 2020-го Денис был 10-м. Однако такой рейтинговый результат позволяет попасть в посев на «Мастерсах» на 96 игроков и стартовать там со второго круга, что облегчает календарь (и жребий на турнире).

WTA. Рыбакина выпала из топ-5 и может откатиться ещё ниже

У девушек главное изменение по итогам недели – падение Елены Рыбакиной. Теннисистка из Казахстана, начавшая работать с Давиде Сангинетти, не сумела защитить титул на WTA-500 в Абу-Даби, проиграв полуфинал Белинде Бенчич (будущей чемпионке турнира). Как мы уже отмечали в предыдущей «Табели о рангах», Рыбакиной нужно было выиграть Абу-Даби, чтобы остаться пятой, и дойти до финала, чтобы опуститься только на шестую строчку. Более ранний вылет привёл к потере сразу двух позиций. Впрочем, последствий в плане жеребьёвок это сейчас иметь не будет – в Дохе сеяли ещё по предыдущему рейтингу, а в Дубае хоть и будет использоваться этот рейтинг, но проход во второй круг без игры всё равно получают топ-8 сеяных. При этом пятый-восьмой номера посева распределяют по четвертям сетки случайным образом, то есть с равной вероятностью можно оказаться в одной четверти что с первой сеяной, что с четвёртой. С другой стороны, при раннем поражении и успешных выступлениях преследовательниц (в первую очередь Паулы Бадосы) Елена может вылететь и из восьмёрки.

Других заметных перестановок в рейтинге не произошло. Дарья Касаткина, проигравшая стартовый матч Абу-Даби и не защитившая очки за финал, потеряла одну позицию, став 12-й и пропустив вперёд Даниэль Коллинз. Людмила Самсонова, вылетев в первом круге (в прошлом году она дошла до полуфинала), покинула топ-20, расположившись на 23-й строчке. Это позволило вернуться в двадцатку Юлии Путинцевой, которая дебютировала в топ-20 чуть раньше, 27 января, проведя там всего неделю. Анастасия Потапова хоть и завоевала титул в Клуж-Напоке, выиграв всего третий одиночный турнир WTA в карьере, но на её рейтинге это практически не сказалось – россиянка была 32-й, а стала 31-й.

Топ-10 рейтинг-листа 52 недель WTA на 10 февраля:

Арина Соболенко (Беларусь) – 8956 очков. Ига Швёнтек (Польша) – 8770. Кори Гауфф (США) – 6538. Жасмин Паолини (Италия) – 5288. (+1). Джессика Пегула (США) – 4861. (+1). Мэдисон Киз (США) – 4680. (-2). Елена Рыбакина (Казахстан) – 4588. Чжэн Циньвэнь (Китай) – 4095. Эмма Наварро (США) – 3709. Паула Бадоса (Испания) – 3588.

Расклады грядущей недели

В Дохе, которая и год назад была «тысячником» (до того она и Дубай чередовались, меняясь категориями с WTA-1000 на WTA-500 и обратно), титул защищает Ига Швёнтек. Из всех турниров на харде этот должен быть для польской теннисистки любимым, поскольку здесь она победила уже три раза подряд. При этом Дубай, к слову, Ига не выигрывала ни разу. При этом Арины Соболенко год назад в Катаре вообще не было, так что защищать первой ракетке мира здесь нечего. При таких раскладах у Швёнтек нет даже теоретического шанса обогнать Соболенко в рейтинге и вернуть себе первую строчку. При этом второй позиции польки на данный момент тоже никто не угрожает.

Рыбакиной легче не станет, поскольку она защищает даже больше очков, чем на прошлой неделе – 650 за финал. В лайв-рейтинге, где вычтены все баллы наступившей недели, она уже восьмая, позади Чжэн Циньвэнь. Кстати, в том же лайв-рейтинге Касаткина возвращается на 11-ю позицию, и помешать ей сделать это в реальности в следующий понедельник может только Юлия Путинцева, которой нужно выиграть Доху – вероятность этого, понятное дело, крайне мала. При этом ещё и сама Дарья должна вылететь уже во втором круге, где встретится с Элиной Аванесян. А ещё на одну строчку поднимается Мирра Андреева, пока что виртуально становясь 14-й и устанавливая своё новое лучшее достижение в рейтинге. Наиболее близко находящиеся к ней преследовательницы либо уже вылетели, либо и не играли в Дохе, и, чтобы Мирру обогнала та же Путинцева либо кто-то из третьей десятки, им опять же нужно завоевать здесь титул.

У мужчин крупных турниров на этой неделе нет – в Марселе, Делрэй-Бич и Буэнос-Айресе проходят соревнования категории ATP-250. На каждом есть по одному теннисисту десятки: Даниил Медведев, Тейлор Фриц и Александр Зверев соответственно. При этом, как уже отмечалось, «сгорают» очки за прошлогодний Роттердам, а также более мелкие турниры. Янник Синнер потеряет 500 «нидерландских» баллов, но всё равно будет впереди идущего вторым Зверева примерно на 3000 очков, то есть условно на полтора «Шлема» или три «Мастерса». Тейлор Фриц защищает титул в Делрэй-Бич, но при любом исходе останется четвёртым. Даниил Медведев может обогнать Новака Джоковича и стать шестым – для этого ему нужно дойти в Марселе хотя бы до полуфинала, где он может встретиться с Кареном Хачановым. Сам Карен, кстати, сейчас занимает в рейтинге 21-ю строчку и при успешном выступлении во Франции вернётся в топ-20. Но до лучшего результата, восьмой позиции, в любом случае ещё далеко. Что касается Андрея Рублёва, то он эту неделю пропускает и останется 10-й ракеткой мира.