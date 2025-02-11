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Даниил Медведев отмечает 29-й день рождения, россиянин один из самых весёлых и влиятельных игроков в мужском теннисе

«Деньги, девочки, казино». Медведев — ходячий мем в туре, его шутки повторяет сам Джокович
Михаил Георгиев
Даниил Медведев
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Даниил встречает 29-й день рождения на турнире в Марселе. Что нового от него ждать и возьмёт ли он там титул?

Восьмая ракетка мира Даниил Медведев на этой неделе сыграет на турнире категории АТР-250 в Марселе и там же 11 февраля отметит свой 29-й день рождения. Даниил посеян под первым номером и является единственным представителем топ-10 в сетке. Медведев считается главным претендентом на титул, хотя Уго Умбер, Карен Хачанов, Хуберт Хуркач, Артюр Фис, Себастьян Корда и другие – далеко не проходные соперники, которые потенциально способны обыграть чемпиона US Open – 2021 в его нынешней форме.

И всё же Марсель – более чем подходящее место для того, чтобы Даниил наконец-то обрёл уверенность после неудачного старта сезона-2025 с поражениями во вторых кругах Australian Open и Роттердама от малоизвестных американца Лёнера Тина и итальянца Маттии Беллуччи соответственно. Именно здесь у него появляется отличный шанс взять титул впервые после триумфа на «Мастерсе» в Риме весной 2023 года.

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Медведев часто проявляет эмоции на корте. Порой они носят скандальный характер и выливаются в споры с судьями, зрителями, своим тренером или соперниками. Но очень часто от Даниила на корте исходит позитив. Он всё ещё остаётся генератором мемов и автором запоминающихся цитат. Вспоминаем, как российский теннисист чудил в последнее время.

Яркую фразу Медведева на Australian Open повторил Новак Джокович

На Australian Open Медведев нарвался на штраф в размере $ 76 тыс. за некорректное поведение. $ 10 тыс. пришлось заплатить за то, что россиянин в матче первого круга с таиландцем Касидитом Самреем разбил ракеткой камеру на сетке. Ещё $ 66 тыс. Даниил потерял за нарушение спортивной этики в проигранной встрече второго круга с Лёнером Тином. Он кинул ракетку в рекламный щит, поспорил с судьёй, а после игры не пришёл на обязательную пресс-конференцию.

Но во всём можно найти позитив. Медведев во время интервью на корте после матча с Самреем весьма оригинально похвалил соперника из пятой сотни рейтинга, победа над которым заняла пять сетов.

«Я играю лучше, когда у меня много практики. Так зачем играть полтора часа, когда мне нужно минимум три, чтобы почувствовать удары. Если серьёзно, во втором и третьем сетах я просто не мог коснуться мяча. Он бил в полную силу – и всё попадал. Я не знал, что делать. Я был удивлён его уровнем. Если он будет так играть в каждом матче, жизнь у него будет хорошей – деньги, девочки, казино, всё остальное. Если не будет так играть в каждом матче, то этого не будет. По крайней мере, теннис ему этого не даст. Я бы хотел, чтобы он так играл в каждом матче – но не против меня», — сказал Медведев.

Даниил Медведев сделал оригинальный комплимент Касидиту Самрею на Australian Open

Даниил Медведев сделал оригинальный комплимент Касидиту Самрею на Australian Open

Фото: Darrian Traynor/Getty Images

Через день шутку Медведева повторил 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович, который в четырёх сетах добыл непростую победу над не входящим в топ-100 португальцем Жайме Фарией.

«Вчера Медведев играл пять сетов. По мудрому выражению мистера Медведева, если следующее поколение будет так же играть, у них будет всё: деньги, девочки, казино. Просто мне понравилось это высказывание, я должен был его повторить. Фария играл на пределе возможностей в конце второго и начале третьего сета. Очень молодой, мощный парень. Я сказал у сетки, что его ждёт светлое будущее и надо продолжать», — прокомментировал итоги матча Джокович.

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Медведев не скрывает, что играет в теннис ради денег

Медведев относится к числу тех, кто говорит максимально прямо. Он не отрицает, что играет в теннис не только ради удовольствия, но и ставит во главу угла материальную составляющую. Делает это Даниил со свойственным ему красноречием.

«Сколько мне нужно денег, чтобы закончить с теннисом? В 2017-м я назвал € 30 млн? Я думал, € 10 млн было (смеётся). Аппетиты всегда растут. Как жизнь складывается… Магия! Я бы тогда очень расстроился, конечно, если бы в итоге закончил. Сейчас, наверное, или этой суммы нет, или она очень большая, ну, миллиард. Тогда я бы, наверное, подумал. Скажем так, я люблю деньги – это слишком длинная тема. Когда говорю, что люблю деньги, могу это объяснить: как, почему.

И насколько я не люблю теннис, настолько же он мне и нравится, мне нравятся соревнования, без них жить тяжело. Поэтому стараюсь, играю, зарабатываю (улыбается). Совершенно без денег – нет, не играл бы. Я бы просто не выжил. Но если бы они были меньше, то скорее да, чем нет. Если бы они были совсем маленькие, наверное, нет. Если бы их было совсем мало в теннисе, я бы нашёл другую вещь, которая была бы мне очень интересна и в которой я был бы хорош», – сказал Медведев в интервью YouTube-каналу BB Tennis в декабре 2024 года.

Даниил Медведев

Даниил Медведев

Фото: Daniel Pockett/Getty Images

Медведев может поспорить с судьями и соперниками, но забывает все обиды

Медведев периодически конфликтует с судьями, однако быстро отходит и не хранит обиду в течение длительного периода. В конце прошлого сезона Даниил тепло пожелал спокойной пенсии судье на вышке Хауме Кампистолу, с которым у него была одна из самых жёстких перепалок за карьеру — в полуфинале Australian Open — 2022 со Стефаносом Циципасом.

Тогда в конце второго сета Медведев накричал на Кампистола из-за недовольства тем фактом, что Циципасу не дают предупреждение за коучинг, который тогда был запрещён. Проиграв партию, Медведев сказал: «В следующий раз давай ему предупреждение. Если не дашь, ты… Как бы сказать – маленькая кошка».

Кампистол уже тогда с юмором отреагировал на инцидент. В соцсетях он опубликовал эмодзи кота и написал, что у него нет никаких проблем с Даниилом. Очевидно, россиянин и испанский рефери едва ли не сразу уладили все разногласия.

«Приятель, у нас много весёлых воспоминаний с теннисного корта. Желаю спокойной жизни на пенсии», – написал Медведев в октябре 2024 года, приложив фото Кампистола с того самого полуфинала.

Медведев тепло попрощался с судьёй Хауме Кампистолом

Медведев тепло попрощался с судьёй Хауме Кампистолом

Фото: Кадр из трансляции

К слову, о вышеупомянутом Циципасе. В 2018 году между Медведевым и Стефаносом разгорелся конфликт на «Мастерсе» в Майами. Грек с русскими корнями позволил себе оскорбление в адрес Даниила на национальной почве и нарвался на жёсткий ответ.

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Но время шло, и постепенно обиды забывались. На Кубке Лэйвера в Берлине в 2024 году Медведев и Стефанос веселились вместе и вели себя как близкие товарищи.

Циципас выложил фото с Даниилом Медведевым с отсылкой к известному мему про Человека-паука.

«Как мы там делали?» – подписал снимок Циципас и отметил Медведева.

Стефанос Циципас и Даниил Медведев шутят на Кубке Лэйвера

Стефанос Циципас и Даниил Медведев шутят на Кубке Лэйвера

Фото: Соцсети Стефаноса Циципаса

«Уважаю Даниила за то, что он сделал для тенниса. Просто не повезло, что у нас случились такие трения из-за одного эпизода. Пожалуй, я ждал извинений. И сам в этом случае готов был попросить прощения. Но извинений не прозвучало. Теперь мы притворяемся, что этого никогда и не было», — сказал Циципас, а Медведев подтвердил, что конфликт с греком остался в прошлом.

Медведев отличается одними из самых оригинальных празднований в мужском теннисе

Многие теннисисты ведут себя довольно отстранённо на корте, но Медведев не входит в число таковых. Даниил — сплошные эмоции на корте. Это же касается и оригинального празднования успешных моментов.

Медведев отмечал победу над Алексом де Минором (6:2, 6:4) на Итоговом-2024, закрыв глаза и уши. После этого он написал на камере: «Блокируй шум :)». Это было повторение жеста футболиста сборной Нидерландов Мемфиса Депая, но Даниил, помимо этого, всегда находит множество других способов радоваться успехам.

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Медведев с юмором относится к тому, что ни разу не брал один турнир дважды

В звёздной карьере Медведева есть необычная особенность. Он выиграл 20 титулов ATP, однако не взял ни один турнир дважды, если не считать выставочный Кубок Лэйвера.

«Думаю, это скорее забавно. Я стараюсь победить на каждом турнире, на который приезжаю – иногда у меня действительно была возможность выиграть один титул дважды. Где-то я был очень близок, как в Вене, когда проиграл Яннику Синнеру. Думаю, где-то ещё доходил до финала. Я не чувствую давления. Просто забавная статистика, которую я хотел бы поменять. Мне уже 28, в следующем году будет 29 (улыбается). Я хочу это изменить, но пока не выходит. Буду пробовать ещё. Может, мне стоит играть до 50 лет там, где я уже побеждал (улыбается)», — сказал Медведев на пресс-конференции перед Итоговым-2024.

Медведев умеет переводить споры с судьями в шутку

Опять же, Медведев порой склонен к жёстким спорам с судьями. При этом часто его пререкания с рефери носят характер скорее забавный, нежели конфронтационный. Например, так было на прошлогоднем «Мастерсе» в Мадриде, когда Даниил пожаловался на условия в матче с Себастьяном Кордой. После первого сета он предъявил претензии судье Начо Форкаделю из-за того, что тот не закрыл крышу из-за дождя.

«Тебе хорошо под зонтиком, а у нас его нет. Может, закрыть крышу, нет? Это не тебе решать? Окей, тогда позови того, кто может принять это решение, раз это не в твоей компетенции. Кто такие «они», принимающие это решение? Иллюминаты?» — иронизировал Медведев.

Даниил Медведев на «Мастерсе» в Мадриде в 2024 году

Даниил Медведев на «Мастерсе» в Мадриде в 2024 году

Фото: Julian Finney/Getty Images

Медведев переживает кризис, но он очень важен для мужского тенниса

Медведев очень много сделал для мужского тенниса за последнее десятилетие. Некоторые эксперты неспроста называют Даниила лучшим игроком в истории с одной победой на турнирах «Большого шлема», потому что россиянин объективно наработал как минимум на два титула. Он шесть раз играл в финалах мэйджоров и победил только на US Open — 2021. Особенно обидными являются его поражения в решающих матчах Australian Open против Рафаэля Надаля и Янника Синнера, в каждом из которых он вёл 2:0 по сетам.

Тот же Синнер сейчас является первой ракеткой мира и с огромным отрывом опережает ближайших преследователей в рейтинге ATP. Ключ к успеху Янника? Усердная работа на тренировках важна, но он также многому научился у Медведева, «клиентом» которого когда-то был, уступая 0-6 в личных встречах.

«Я убеждён, что, как много ты бы ни тренировался, всегда может случиться плохой день. Поэтому очень важно иметь разнообразие, уверенно себя чувствовать у сетки, работать над игрой с лёта. Мне тяжело играть в защите – я стараюсь не играть в обороне. У меня разнообразный теннис, но, например, я до сих пор не очень хорошо играю у сетки. Вырасти мне очень помог Даниил Медведев. Раньше я никогда не играл сёрв-энд-воллей, а он вынудил меня это тренировать, чтобы его победить», — сказал Синнер, подводя итоги феерического для себя сезона-2024.

Медведев прямо сейчас переживает далеко не лучший период в карьере, а старт сезона-2025 и вовсе можно назвать провальным. Но в 29 лет его ещё рано вычёркивать из теннисной элиты. Даниил вполне способен набрать обороты в ближайшее время. Для начала было бы неплохо взять титул на скромном турнире в Марселе сразу после дня рождения. В случае успеха россиянин наверняка более уверенно почувствует себя на крупных соревнованиях в оставшейся части сезона.

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