Вот это сенсация! Александрова на «тысячнике» в Дохе выбила первую ракетку мира Соболенко

Во вторник, 11 февраля, на турнире WTA-1000 в Дохе завершились матчи второго круга. Из восьми россиянок, попавших в основную сетку, до второго раунда дошли четыре. И все они играли в один день.

Людмила Самсонова (16) играла с чемпионкой «Ролан Гаррос» 2017 года Еленой Остапенко, 37-й ракеткой мира. В первом круге Самсонова и Остапенко в двух сетах обыграли Лулу Сун и Аои Ито соответственно. В личных встречах у них был паритет: 2-2. Причём все эти поединки заканчивались в двух партиях. В этот раз необходимости в третьем сете снова не возникло.

Первый сет оказался разбит на две логические половины. Поначалу сильнее выглядела Остапенко, которая вела 4:1, затем — 5:2. После этого роли переменились: на первый план вышла Самсонова, которой удался впечатляющий отыгрыш. Россиянка не позволила сопернице подать на партию при 5:3, под ноль взяв гейм на приёме, а потом не только сравняла счёт, но и вышла вперёд с брейком. Но и Людмила не подала на сет, когда счёт был 6:5 в её пользу. На тай-брейке чуть точнее была Остапенко — 7:6 (7:5) за 55 минут.

Вторая партия началась с парада брейков, продолжавшегося до 2:2 включительно. После этого теннисистки лучше действовали на подаче, чем на приёме, упустив по одному брейк-пойнту. Дело шло к тай-брейку, но Остапенко была иного мнения. Неожиданный брейк в 11-м гейме позволил ей подавать на матч. И на сей раз Елена не сплоховала — 7:6 (7:5), 7:5 за 1 час 57 минут. Что касается Людмилы, то за всю игру она допустила целых 10 двойных ошибок.

17-летняя Мирра Андреева, посеянная под 12-м номером, вышла на корт со словачкой Ребеккой Шрамковой, занимающей 46-ю строчку в мировой классификации. Андреева в первом круге одержала волевую победу над Кэти Волынец (4:6, 7:6 (7:4), 6:4), а Шрамкова в 1/32 финала выбила украинку Ангелину Калинину (6:2, 6:3). Это был первый очный матч Мирры и Ребекки, и выиграла его словачка.

Нельзя сказать, что у Андреевой было большое преимущество в первом сете. Тем не менее партию она взяла достаточно уверенно. У Шрамковой случился небольшой провал в шестом гейме, когда она проиграла подачу с 40:15. До этого обе теннисистки упустили по брейк-пойнту. А сделав брейк, Мирра спокойно забрала оставшиеся геймы на своей подаче и выиграла партию — 6:3 за 42 минуты.

Во втором сете что-то пошло не так. У Андреевой резко увеличилось количество ошибок, в особенности в своих геймах. Из первых шести геймов Мирра выиграла только один, причём последние два гейма на этом отрезке она отдала под ноль — 5:1 в пользу Шрамковой. Первую попытку подать на партию Шрамкова провалила, а вот со второго раза добилась своего — 6:3 за 34 минуты.

В начале решающего сета соперницы обменялись брейками — 1:1. Андреева чуть чаще ошибалась, и в седьмом гейме это привело к брейку в исполнении Шрамковой. Словачка подавала на матч при 5:4, но не справилась с нервами: двойная ошибка привела к двойному брейк-пойнту, а в следующем розыгрыше Ребекка пробила в коридор — 5:5.

Увы, на ещё один подвиг Мирре не хватило сил. В 11-м гейме она вновь отдала подачу, а в 12-м, когда Шрамкова снова подавала на матч, сражалась до последнего, тащила все мячи, отыграла два матчбола, но третий оказался последним. Словачка выдержала долгий обмен и, попав в угол, праздновала победу — 3:6, 6:3, 7:5 за 2 часа 21 минуту. Результат неожиданный и в какой-то степени сенсационный, ведь перед матчем шансы оценивались на 78 на 22 в пользу Андреевой.

26-й номер рейтинга WTA Елена Александрова сражалась с трёхкратной чемпионкой турниров «Большого шлема» первой ракеткой мира Ариной Соболенко (1). Александрова в первом раунде обыграла победительницу US Open — 2021 Эмму Радукану (6:3, 7:5), а Соболенко имела bye. В личных встречах минимальное преимущество было у белоруски: 4-3. В последнем матче, состоявшемся на US Open — 2024, Арина одержала волевую победу над Екатериной — 2:6, 6:1, 6:2. Сегодня россиянка ответила своей волевой победой.

Если посмотреть на счёт, с которым Соболенко выиграла первый сет, можно подумать, что Арина взяла верх без особых проблем, — 6:3 за 51 минуту. Но это не так. В первой половине стартовой партии особого напряжения не было, и белоруска, сделав брейк в четвёртом гейме, повела 3:1. А вот дальше у неё начались проблемы. Александрова могла не раз и не два вернуть брейк. Следующие два гейма на подаче Соболенко с бесчисленными «ровно» оказались марафонскими. Россиянка имела семь шансов взять чужую подачу, но ни одного из этих брейк-пойнтов не использовала — где-то из-за успешных действий соперницы, где-то – из-за собственных ошибок. В восьмом гейме у Арины был сетбол на приёме, однако Екатерина спаслась. Ну а в девятом гейме белорусская теннисистка всё же подала на сет.

Начало второй партии осталось за Александровой. Соболенко неудачно действовала во втором гейме, и россиянка сделала брейк — 2:0. Но преимущество не удержала: белоруска ещё прибавила на приёме, добилась обратного брейка, а затем, подавая, сравняла счёт — 2:2. А в пятом гейме, после розыгрыша, в котором Арина заработала брейк-пойнт, на корте появился неожиданный гость — кот.

Кот на матче Екатерины Александровой и Арины Соболенко Фото: Кадр из трансляции

Появление животного, похоже, пошло на пользу Александровой, удержавшей подачу в этом гейме. Да и в дальнейшем игровое преимущество было у россиянки. В шестом гейме она не использовала брейк-пойнт, а в восьмом, принимая, смело шла в атаку и отдала лишь очко — 5:3. После чего подала на партию, реализовав третий сетбол, — 6:3 за 44 минуты.

В начале третьего сета, в отличие от второго, инициативу захватила Соболенко, которая после брейка во втором гейме повела 2:0. Александрову это не смутило, и в третьем гейме ей удался ответный брейк, после чего она сравняла счёт — 2:2. В шестом гейме Арина вновь здорово отработала на приёме и взяла чужой гейм, но Екатерина и тут не бросила играть. Седьмой гейм она вытащила с 30:0 на подаче соперницы, использовав третий брейк-пойнт. И в восьмом гейме, на подаче, ушла с двойного брейк-пойнта (у Соболенко барахлил приём) и сравняла счёт — 4:4.

В заключительных геймах брейк-пойнтов не было, хотя нельзя не отметить, что Соболенко дважды была в двух очках от победы: 5:4, 30:30 и 6:5, «ровно». Тай-брейк был отмечен кучей мини-брейков. Соболенко не взяла ни одного из пяти своих мячей, и Александрова при 6:3 имела тройной матчбол. Два из них Арина отыграла, а на третьем пробила в коридор, и Александрова одержала сенсационную победу (из 12 мячей 11 заканчивались мини-брейками!) — 3:6, 6:3, 7:6 (7:5) за 2 часа 37 минут.

В 1/8 финала Александрова сыграет с бельгийкой Элисе Мертенс. Это 15-я победа Екатерины над топ-10 и вторая — над теннисисткой, лидирующей в рейтинге. В марте 2024 года она в 1/8 финала Майами победила Игу Швёнтек — 6:4, 6:2.

Дарья Касаткина (10) противостояла бывшей российской, а ныне армянской теннисистке Элине Аванесян, 48-й ракетке мира. Касаткина в 1/32 финала повесила две «баранки» Полине Кудерметовой — 6:0, 6:0. А Аванесян с не менее редким счётом 7:6 (7:3), 1:6, 7:6 (7:5) победила Ван Синьюй. Ранее россиянка и армянка лишь раз играли друг с другом, в Берлине-2023. В той встрече Элина победила Дарью — 6:2, 3:6, 7:6 (9:7). В этот раз Касаткина взяла реванш.

Первый гейм стал едва ли не самым напряжённым во всём матче. Аванесян начала с 0:40 на подаче, но сумела отыграться, пару раз после «ровно» даже на брейк-пойнт выходила, но Касаткина с седьмого брейк-пойнта взяла-таки подачу соперницы. В четвёртом гейме россиянка лишилась преимущества — Аванесян ответила брейком. Счёт сравнялся — 2:2. Однако после этого геймы брала только Касаткина. В восьмом гейме Дарья подавала на партию, упустила два сетбола, потом ушла с брейк-пойнта и в итоге взяла розыгрыш на третьем сетболе — 6:2 за 45 минут.

Во втором сете Касаткина добилась брейка в пятом гейме и больше уже не упускала своего. У Аванесян, правда, были брейк-пойнты в следующих геймах, но ни одним из них она не воспользовалась. А в девятом гейме Дарья приняла на матч — 6:2, 6:3 за 1 час 31 минуту.

В третьем круге Касаткина сыграет с американкой Джессикой Пегулой, шестой сеяной.

Таким образом, в 1/8 финала Дохи вышли две россиянки, а именно Александрова и Касаткина.

«Тысячник» в Дохе закончится 15 февраля. За всеми событиями следите на «Чемпионате».