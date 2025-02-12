Александрова одержала седьмую победу подряд! А МиДи разгромили первых сеяных в Дохе

Классное выступление россиянок на «тысячнике» в Катаре! И только Касаткина сегодня сошла с дистанции.

В среду, 12 февраля, на женском супертурнире в Дохе прошли несколько ярких женских поединков. Встречи третьего круга провели Дарья Касаткина и Екатерина Александрова, а также парный матч сыграли Диана Шнайдер и Мирра Андреева.

Первой из россиянок на корт вышла Дарья Касаткина (12). Она здорово начала эту неделю, на старте с двумя «баранками» переиграла Полину Кудерметову, а следом без особых проблем одолела Элину Аванесян (6:2, 6:3). Но в третьем круге в соперницы россиянке досталась пятая ракетка мира Джессика Пегула.

Касаткина и Пегула встречались трижды. Сначала два поединка взяла американка – в Риме-2021 (7:5, 6:3) и Токио-2023 (6:1, 6:0). А последний их матч – в Чарльстоне в прошлом году – остался за россиянкой (6:4, 4:6, 7:6 (7:5)).

В первых нескольких геймах обе теннисистки пристреливались и играли не слишком агрессивно, но первой более высокую передачу смогла включить Пегула. В пятом гейме сделала брейк и подтвердила его, а ещё заставила этим Касаткину немного завестись.

После упущенного своего гейма Дарья впервые с начала матча поборолась на приёме, оказалась близка к обратному брейку, но дойти до него так и не смогла. В итоге россиянка отдала ещё одну свою подачу, а вместе с ней и сет – 3:6.

Джессика Пегула Фото: Cameron Spencer/Getty Images

Касаткиной будто каждый удар давался с трудом: не хватало ни силы, ни длины. Не исключено, что всё зависело и от мячей, которые в этом году в Дохе оказались особенно тяжёлыми. Хотя и игра Пегулы не была идеальной, но Джессике очки под давлением и перестрелки на задней давались гораздо легче, чем Дарье.

Сложнейшим оказался третий гейм на подаче Пегулы. Шесть (!) брейк-пойнтов заработала Касаткина, но ни один из них не реализовала и после проигранного гейма несколько раз ударила ракеткой. А Джессика тут же, на подаче Дарьи, с первого раза сделала брейк.

Американка рвала темп, кидала резаные, а россиянка разводила мячи на задней и, даже несмотря на упущенные возможности, продолжала гнуть свою линию. И это сработало. Наконец, в пятом гейме Дарья взяла подачу соперницы и перехватила у той преимущество по счёту.

Тут случились спад Пегулы и долгожданный взлёт Касаткиной – Даша взяла четыре гейма подряд! Вышла подавать на матч, но снова поменялась местами с американкой. Джессика выиграла ответные четыре мини-партии кряду и всё же закрыла поединок в свою пользу – 6:3, 7:5. Перед объятиями с соперницей у сетки Касаткина в шутку ударила по тросу – не раз он подводил её в сегодняшней встрече.

В четвертьфинале Дохи Пегула ожидала победительницу следующего матча, участницами которого стали Екатерина Александрова (26) и Элисе Мертенс (32). Девушки встречались трижды. Два поединка из трёх выиграла россиянка. В том числе и последний – он состоялся во время Олимпиады в 2021 году.

Александрова во втором круге Дохи совершила подвиг и в трёх тяжёлых сетах переиграла первую ракетку мира Арину Соболенко. И теперь россиянке предстояло подтвердить статус по-настоящему опасной соперницы и претендентки на высокие позиции.

На старте матча теннисистки старались сразу действовать агрессивно, но допускали ошибки, из-за чего обменялись своими подачами. После этого каждая отстояла свой гейм, пока при счёте 4:5 не дрогнула Мертенс. Не смогла бельгийка взять такую важную свою подачу, ведь отличные атаки в этот момент подключила Александрова. Она по праву и оставила первый сет за собой – 6:4.

Екатерина Александрова Фото: Mohamed Farag/Getty Images

Обе теннисистки чувствовали себя немного турбулентно на старте второй партии, но скорее вернуться в обойму удалось Александровой. Сразу она сделала ранний брейк, и Мертенс же никак не находила выхода из ямы.

Александрова тем временем не хотела затягивать встречу, потому завершила её в свою пользу всего за 1 час 11 минут – 6:4, 6:2. Для Екатерины это седьмая победа подряд!

Теперь у россиянки есть время отдохнуть, чтобы в четвертьфинале Дохи встретиться с Джессикой Пегулой.

В парном разряде сегодня тоже сыграли несколько топ-россиянок.

Сначала на корт вышла Вероника Кудерметова в дуэте с Чань Хаочин. Девушки провели два разных, но для себя удачных сета против обладательниц уайлд-кард Питон Стирнс/Луизы Стефани – 7:6, 6:1. В следующем круге пятые сеяные турнира сыграют с Цзян Синьюй/Фанг-Се Ву.

Интригующая афиша была у парного матча Дианы Шнайдер и Мирры Андреевой. Россиянки встретились с первыми сеяными турнира Габриэлой Дабровски/Эрин Рутлифф. И не оставили топовым парницам шансов!

Всего за 56 минут наши девчонки переиграли вторую и четвёртую ракетки мира – 6:2, 6:1. Во втором сете у россиянок даже была возможность оформить «баранку» – такое заметное преимущество было у них – но чуть-чуть не дотянули из-за пары невынужденных ошибок.

Однако это оказалось не столь важно. Результат есть результат. Мирра и Диана, завершившие выступление в одиночке, продолжили успешное выступление в паре. И теперь в четвертьфинале Дохи девушки сыграют с Суко Аоямой/Эри Ходзуми или Ириной Хромачёвой/Анной Данилиной.

«Тысячник» в Дохе продлится до субботы, 15 февраля. За всеми событиями из Катара не забывайте следить на «Чемпионате»!