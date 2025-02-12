Что это было? Хачанов в Марселе взял лишь пять геймов у 96-й ракетки мира

На текущей неделе в Марселе (Франция) проходит турнир категории ATP-250. Это соревнование появилось в календаре ещё в сезоне-1993 и с тех пор проводится каждый год. Первым чемпионом Марселя из России стал Евгений Кафельников, выигравший турнир в 2001 году. В последние годы российские теннисисты добились немалых успехов на этом турнире, проходящем на крытых хардовых кортах. В сезоне-2018 титул завоевал Карен Хачанов, в 2021-м лучшим стал Даниил Медведев, в 2022-м — Андрей Рублёв.

Действующим чемпионом Марселя является француз Уго Умбер, который в прошлогоднем финале обыграл Григора Димитрова — 6:4, 6:3. В этот раз Умбер получил второй номер посева, а возглавил его Медведев. Турнирная сетка рассчитана на 28 участников, поэтому bye в первом круге получили не только Медведев и Умбер, но и Хачанов (3) с Хубертом Хуркачем (4).

Соперником Хачанова, вернувшегося на корт впервые после Открытого чемпионата Австралии, стал 21-летний сербский теннисист Хамад Меджедович. До Марселя Меджедович не играл в туре в этом году, зато взял «челленджер» в Оэйраше в начале января. В первом раунде Марселя серб, занимающий 96-е место в рейтинге ATP, победил малоизвестного бельгийца Рафаэля Коллиньона, не входящего в первую сотню, — 6:3, 6:4. Напомним также, что в 2023 году Хамад, в развитии карьеры которого принимает участие сам Новак Джокович, выиграл молодёжный Итоговый турнир.

В первом сете Хачанов так и не смог поймать нужный ритм, причём с каждым геймом это становилось всё очевиднее. На приёме у него вообще не было шансов — в таких условиях важно забирать все свои геймы. Но и с этим были проблемы. В четвёртом гейме Меджедович взял подачу россиянина, а в восьмом сделал это ещё раз (со второго сетбола) — 6:2 за 31 минуту. Процент попадания первой подачи у Карена составил 48%; кроме того, Хачанов закончил сет с пятью активно выигранными очками и 16 невынужденными ошибками.

Во второй партии неприятности Хачанова усугубились: он проиграл первые два гейма. На брейк-пойнте россиянин во втором гейме пробил в сетку, после чего в ярости швырнул ракетку на корт. А Меджедович, сделав брейк, принялся просить поддержки у зрителей, за что удостоился свиста.

Карен Хачанов швыряет ракетку Фото: Кадр из трансляции

Третий гейм мог стать переломным. Хачанов впервые смог зацепиться на приёме, упустил тройной брейк-пойнт и лишь с пятого брейк-пойнта забрал чужой гейм. После этого Карен, подавая, сравнял счёт — 2:2. Но камбэка не случилось. В восьмом гейме россиянин взял лишь очко на подаче — 3:5. И после этого Меджедович с третьего матчбола закрыл матч — 6:2, 6:3 за 1 час 13 минут.

В четверг, 13 февраля, свой первый матч на турнире проведёт Медведев, который, как уже было сказано, также начнёт со второго круга. Его соперником станет француз Пьер-Юг Эрбер (Q).

Турнир в Марселе завершится 16 февраля. За всеми событиями следите на «Чемпионате».