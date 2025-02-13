Александрова неудержима в Дохе! Она в третий раз в карьере вышла в полуфинал «тысячника»

В четверг, 13 февраля, на турнире WTA-1000 в Дохе проходили четвертьфинальные матчи. В восьмёрку лучших в столице Катара вышла лишь одна российская теннисистка. 26-я ракетка мира Екатерина Александрова начала борьбу с первого круга. В первых двух играх она одолела двух чемпионок турниров «Большого шлема». В 1/32 финала Александрова без потери сета (6:3, 7:5) прошла победительницу US Open 2021 года Эмму Радукану, а во втором круге одержала яркую волевую победу (3:6, 6:3, 7:6 (7:5)) над трёхкратной чемпионкой ТБШ Ариной Соболенко. Обойдя первую ракетку мира, Екатерина в 1/8 финала вышла на Элисе Мертенс, которую обыграла в двух партиях — 6:4, 6:2.

Соперницей Александровой по матчу 1/4 финала стала пятая ракетка мира Джессика Пегула, финалистка прошлогоднего US Open. Пегула, будучи шестой сеяной, вступила в борьбу со второго круга. Американская теннисистка без потери партий прошла украинку Элину Свитолину (6:3, 7:6 (7:3)) и первую ракетку России Дарью Касаткину (6:3, 7:5).

В личных встречах у Екатерины и Джессики было равенство: 1-1. Четыре года назад американка выиграла (6:2, 6:4) на грунтовом «тысячнике» в Риме, а в четвертьфинале Майами-2024 россиянка отметилась волевой победой — 3:6, 6:4, 6:4. Несмотря на паритет, фаворитом отчётной встречи считалась Пегула, которой давали 61% шансов на победу. И это при том, что к четвертьфиналу Александрова, которая в начале февраля выиграла «пятисотник» в Линце, подходила на серии из семи побед!

У Александровой не пошла подача — настолько, что в первом гейме она допустила три двойные ошибки, в том числе две подряд после «ровно». Пегула с четвёртого брейк-пойнта вырвалась вперёд с брейком, который и подтвердила во втором гейме — 2:0. В третьем гейме россиянка отыграла ещё один брейк-пойнт, а в четвёртом стала резче действовать на приёме — и сделала брейк под ноль, благодаря чему сравняла счёт (2:2).

Но выйти вперёд Екатерина так и не смогла. В пятом гейме Джессика вновь взяла её подачу и так и осталась впереди до конца партии, продолжавшейся 45 минут. В девятом гейме американка ещё и двойной сетбол на приёме упустила, а в 10-м подала на партию. Был, правда, момент, когда Александрова находилась в шаге от того, чтобы снова сравнять счёт. Однако ей не удалось реализовать брейк-пойнт в 10-м гейме, и вместо 5:5 вскоре стало 6:4 в пользу Пегулы. Александровой насчитали 24 невынужденные ошибки, а её сопернице — 17.

Екатерина Александрова Фото: Mohamed Farag/Getty Images

Вторая партия пролетела как одно мгновение. И «виновата» в этом Александрова, которая с каждым геймом играла всё лучше и лучше, а Пегула, наоборот, всё чаще и чаще ошибалась. Перевес россиянки проявился во второй половине сета, когда она под ноль взяла три гейма из четырёх. Пегула смогла выиграть лишь один гейм, когда Александрова уже вела 3:0 с брейком. В седьмом гейме Екатерина подала под ноль — 6:1 всего за 26 минут. У неё оказалось всего четыре невынужденные ошибки, а у Джессики — 13.

В решающем сете Александрова не стала сбавлять обороты. Проиграв приём в первом гейме, россиянка затем повесила сопернице скрытую «баранку», взяв шесть геймов подряд. У Пегулы был лишь один брейк-пойнт, в самом начале этой серии. А в седьмом гейме Екатерина реализовала второй матчбол на приёме и оформила волевую победу — 4:6, 6:1, 6:1 за 1 час 43 минуты.

В полуфинале Александрова сразится с победительницей матча Марта Костюк (Украина) — Аманда Анисимова (США). У Екатерины будет третий полуфинал на WTA-1000: первый — Мадрид-2022 (поражение от Онс Жабер), второй — Майами-2024 (поражение от Даниэль Коллинз).

Также сегодня проходят парные четвертьфиналы. Мирра Андреева и Диана Шнайдер противостоят Анне Данилиной и Ирине Хромачёвой.

«Тысячник» в Дохе завершится 15 февраля. За всеми событиями следите на «Чемпионате».