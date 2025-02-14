Буквально через пару дней Андре и Штеффи могут выиграть очередной чек на семизначную сумму. А ещё легенды тенниса ждут появления внуков.

Агасси и Граф дико влюблены. Они вырастили двух детей и всё ещё получают миллионы на корте

Андре Агасси и Штеффи Граф, бесспорно, самая именитая теннисная пара всех времён. Американец и немка на двоих взяли 30 турниров «Большого шлема» (восемь — у Андре, 22 — у Штеффи) и выигрывали золотые медали Олимпиады.

А ещё Агасси и Граф могут похвастаться едва ли не самыми прочными отношениями среди теннисистов. Роман Андре и Штеффи начался в далёком 1999 году. С тех пор пара неразлучна. Агасси и Граф воспитали дочь Джаз и сына Джейдена, которые уже являются довольно взрослыми. Андре сейчас 54 года, Штеффи – 55. Но возраст не мешает им периодически выходить на корт и зарабатывать миллионы долларов в выставочных турнирах.

Андре Агасси испытывал симпатию к Штеффи Граф ещё с конца 1980-х. Первую серьёзную попытку сблизиться с немкой он предпринял на чемпионском балу Уимблдона-1992. Организаторы турнира к огромнейшему разочарованию Агасси отменили чемпионский танец, так что ему не удалось станцевать традиционный вальс чемпионов с Граф.

Все другие знаки внимание американца Штеффи отвергала. Тогда она состояла в отношениях с немецким гонщиком Михаэлем Бартельсом, а Андре встречался с подругой детства Венди Стюарт. Так что неловкие попытки ухаживание Агасси не возымели никакого эффекта.

«Я схожу с ума по Штеффи. Ещё с тех пор, как увидел её интервью после победы на «Ролан Гаррос» — 1988. Меня охватил благоговейный восторг от её невыразимого изящества и естественной красоты. В ней угадывались нравственность, добродетель и то достоинство, какое сейчас уже редко встретишь. Мне показалось, что на какую-то долю секунды я увидел нимб над её головой.

На прошлогоднем «Ролан Гаррос» я попытался завязать с ней переписку, но она не ответила. И вот сейчас мне не терпится закружить её в танце по бальной зале ‒ и плевать, что я совсем не умею танцевать. Венди знает о моих чувствах к Штеффи и совсем не ревнует. У нас открытые отношения. И вообще, перед финалом мы вместе пошли за смокингом, а Венди шутила с продавщицей, что я хочу победить, только чтобы потанцевать со Штеффи», — вспоминал Агасси в автобиографии «Откровенно» период Уимблдона-1992.

Андре Агасси и Штеффи Граф на чемпионском балу Уимблдона-1992 Фото: Bob Martin/Getty Images

Агасси пришлось ждать семь лет, чтобы покорить сердце Граф. В 1999 году Андре отходил от развода с актрисой Брук Шилдс. Американец и немка снова одновременно выиграли турнир «Большого шлема», на этот раз «Ролан Гаррос». Именно тогда Агасси решил во что бы то ни стало добиться внимания Штеффи, а команда теннисиста оказывала всяческую поддержку в этом процессе. В Париже чемпионский бал не предусмотрен, так что возможность личного контакта отсутствовала. Андре это нисколько не смущало.

«После победы на «Ролан Гаррос» тренер Брэд Гилберт сказал, что нас сама судьба сводит вместе. Только два человека в истории тенниса выиграли все четыре турнира «Большого шлема» и золотую медаль Олимпиады – я и Штеффи. Мы собрали «Золотой шлем». Брэд сказал, что мы просто обязаны пожениться. И сделал предсказание: свадьба состоится в 2001 году, а в 2002-м появится на свет наш первый ребёнок», — писал Агасси в автобиографии.

После «Ролан Гаррос» — 1999 Агасси отправлял Штеффи открытки и цветы в гостиничные номера, навязывался на совместные тренировки, достал её номер телефона у общих знакомых и постоянно звонил. Изначально эти приёмы не работали. Граф всё ещё встречалась с Михаэлем Бартельсом. Да, чувства Штеффи к гонщику в 1999 году заметно охладели, но из-за одних лишь ухаживаний Агасси она не собиралась бросать Бартельса. К тому же сам Андре ей не сразу понравился. Штеффи помнила американца как несерьёзного болтуна, одевавшегося в стиле панк и делавшего соответствующие причёски. Даже после облысения Агасси в середине 1990-х какой-то тяги к нему у неё не возникало. И здесь сыграла роль именно настойчивость американца, ведь многие на его месте просто бросили бы ухаживать за девушкой после огромного количества отказов общаться.

3 августа 1999 года Андре наконец-то уговорил Штеффи поужинать с ним в ресторане в Сан-Диего. Немка снялась во втором круге турнира TIG Classic из-за травмы подколенного сухожилия, что освободило для неё много времени до начала следующих соревнований. Граф согласилась поужинать с Агасси в ресторане, а затем до темноты в романтической обстановке общалась с ним на безлюдном пляже на берегу Тихого океана. Агасси решил быть максимально честным с девушкой и признался, что во время кризисного периода в карьере в 1997-м употреблял запрещённые законом вещества.

«Когда она услышала об этом, то была очень опечалена, но не сказала ни слова осуждения», — вспоминал Андре в автобиографии «Откровенно».

Искренность и обаяние Андре всё-таки соблазнили Штеффи. После Сан-Диего они начала встречаться. Граф рассталась с Бартельсом, который грозился разобраться с Агасси, но, к счастью, всё обошлось без инцидентов.

«Трудно было устоять перед вниманием Андре. Очевидно, я всегда восхищалась тем, что он делал на корте, но затем появилась возможность по-настоящему узнать его как человека. Я увидела совершенно другую его сторону, которая меня по-настоящему очаровала», — объяснила Граф свою привязанность к Агасси.

Штеффи Граф и Андре Агасси в 1999 году Фото: Jose Jimenez/Getty Images

Летом 1999 года Штеффи Граф завершила карьеру. Отчасти из-за участившихся травм, но также во многом из-за желания строить личную жизнь с Андре Агасси. На US Open – 1999 Штеффи поехала уже в качестве зрителя, поддерживая Андре на трибунах. Вскоре Агасси сделал Граф предложение. Свадьбу они отгуляли в 2001 году в Лас-Вегасе, родном городе американца.

В том же месяце у них родился сын Джейден. А ещё через два года у пары появилась дочь Джаз. Сейчас Джейдену 23 года, Джаз – 21.

Дети легендарной теннисной пары уже довольно взрослые. Как ни странно, никто из них не пошёл по стопам родителей. Хотя Джейден связан со спортом. Он на профессиональном уровне занимается бейсболом. Джейден выступал за университет Южной Калифорнии в NCAA, а сейчас является питчером команды «Махоуни Вэлли Скрапперс» в Лиге развития МЛБ. Цель парня – попасть в главную бейсбольную лигу мира.

«Агасси – очень теннисная фамилия. Я хочу попытаться сделать её бейсбольной», — утверждает Джейден.

Джейден Агасси пытается пробиться в главную бейсбольную лигу мира МЛБ Фото: Из личного архива Джейдена Агасси

Джейден Агасси в последние годы встречается со спортивным менеджером Кэтрин Холт. Пара очень счастлива в отношениях. Вполне возможно, у Андре и Штеффи в обозримом будущем появятся внуки.

Джаз Агасси работает фитнес-тренером. Девушка ведёт здоровый образ жизни – она также увлекается танцами, верховой ездой, горнолыжным спортом. 21-летняя Джаз встречается с бейсболистом Паркером Акино.

В Сети много фото Андре, Штеффи, Джейдена и Джаз по отдельности. Как ни странно, практически нет снимков всей семьи Агассии вместе – едва ли не единственное исключение сделал Джейден пару лет назад.

Андре Агасси, Штеффи Граф с детьми Джаз и Джейденом Фото: Из личного архива Джейдена Агасси

Андре Агасси и Штеффи Граф сейчас наслаждаются семейной жизнью и спортивной пенсией. Правда, совсем без дела не сидят. Андре и Штеффи вместе тренируются. Периодически они выходят на корт и доказывают, что не растеряли теннисные навыки.

В прошлом году Агасси и Граф заработали $ 1 млн призовых на выставочном турнире Pickleball Slam 2, победив Джона Макинроя и Марию Шарапову. Буквально через пару дней (16 февраля) они примут участие в Pickleball Slam 3 в Лас-Вегасе. На этот раз соперниками Штеффи и Андре станут Эжени Бушар и Энди Роддик. Далеко не факт, что молодость позволит Бушар и Роддику взять верх – Агасси и Граф очень сыгранны, поскольку годами тренировались на корте вместе.

Андре Агасси и Штеффи Граф в 2024 году Фото: Из личного архива Андре Агасси

Игра в пиклбол (смесь тенниса, бадминтона и пинг-понга), по признанию Андре, ещё больше укрепляет и без того прочные отношениях в их семье.

«Мне нравится совершенствоваться со Штеффи в процессе игры. Пиклбол стал для нас прекрасной отдушиной в спортивном и личностном плане. Возможность заняться чем-то вместе, а не просто бесцельно играть на теннисном корте, является просто замечательной», — сказал Агасси перед сражением с Роддиком и Бушар.

Про классический теннис Агасси и Граф тоже не забывают. В прошлом году они ездили на выставочный турнир Sports Festival в Румынии. В главном матче Андре и Штеффи в расширенном сете уступили на тот момент ещё не завершившей карьеру двукратной чемпионке ТБШ Симоне Халеп и румынскому экс-игроку Андрею Павелу (4:8), но всё равно показали публике, что многие навыки ещё при них.

Штеффи Граф и Андре Агасси хороши на корте даже после 50 лет Фото: Соцсети Sports Festival

Андре Агасси и Штеффи Граф многого добились на корте, однако даже после завершения карьеры спортивный азарт у них не пропал. Андре и Штеффи иногда предстают перед публикой и зарабатывают солидные призовые.

Можно не сомневаться, что легенды тенниса ещё не раз порадуют болельщиков на выставочных турнирах. Конечно, про семейную жизнь они тоже не забывают. Андре и Штеффи могут сполна наслаждаться пенсией и поддерживать своих повзрослевших детей, которые, вполне возможно, очень скоро сделают семью Агасси более многочисленной.