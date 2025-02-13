Россиянин спустя ровно четыре года одолел француза на его домашнем турнире.

Медведев впервые с ноября не проиграл сет! Даниил вернулся в Марсель для «защиты» титула

Вечером в четверг, 13 февраля, на турнире серии ATP-250 в Марселе стартовал лидер посева. Россиянин Даниил Медведев сыграл свой первый матч с хозяином кортов Пьер-Югом Эрбером.

Перед началом турнира Даниил провёл традиционную пресс-конференцию, на которой рассказал, зачем приехал на соревнования такой категории и каково его самоощущение после череды неудачных выступлений.

«Это может показаться удивительным, так как, когда вы не уверены в себе, вы чувствуете себя хуже. Но я сейчас ощущаю себя довольно хорошо: я не так далёк от того, чтобы играть лучше и иметь более высокие результаты.

После выступления в Австралии в этом году я сказал себе, что обязан добавить Марсель в свой календарь, поэтому я счастлив. Я здесь, чтобы попробоваться возобновиться, как в 2021 году. Поскольку с тех пор я не возвращался, я в некотором смысле защищаю свой титул», — признался россиянин.

Сезон-2021, который вспомнил Медведев, начался для него немного иначе по сравнению с 2025 годом. Тогда Даниил добрался до финала Australian Open, где в трёх сетах проиграл Новаку Джоковичу, а следом неудачно выступил в Роттердаме, уступив Душану Лайовичу в первом круге. Сразу после турнира в Нидерландах россиянин отправился в Марсель, где, собственно, и завоевал трофей.

В этом сезоне всё складывается для Медведева значительно сложнее: поражения во втором круге Australian Open и Роттердама, откат до восьмой строчки рейтинга и отсутствие двух побед подряд на протяжении более четырёх месяцев! В этом году турнир в Марселе как никогда прежде должен был помочь Даниилу вернуть былую уверенность и победный ритм.

Первым соперником россиянина на пути к нелёгкой цели стал Пьер-Юг Эрбер (192). 33-летний француз попал в основу Марселя через квалификацию, а в стартовом матче с трудом переиграл своего соотечественника Гарола Майо (2:6, 7:5, 6:3). Медведев же первый круг пропустил на правах лучшего согласно рейтингу игрока турнира.

Эрбер и Медведев встречались трижды. Последний их поединок состоялся в том самом финале Марселя 2021 года: тогда Даниил одержал победу в непростом трёхсетовике (6:4, 6:7 (4:7), 6:4). Пьер-Юг обыгрывал россиянина лишь однажды – только на «Ролан Гаррос» – 2019.

Пьер-Юг Эрбер Фото: Angel Martinez/Getty Images

На протяжении всей сегодняшней встречи Медведев был сконцентрирован и сдержан. Подача шла, розыгрыши на задней удавались, тактические планы реализовывались. Эрбер дрогнул уже в пятом гейме. Под ноль француз отдал свою мини-партию из-за слабой подачи и уязвимого бэкхенда, а россиянин вышел по счёту вперёд.

После этого немного просела подача у Медведева, но глобально на его игру она не повлияла. Вполне закономерно россиянин оставил первую парию за собой – 6:2.

Интриги в этой встрече получилось совсем немного, и виднелась она в частых выходах Эрбера к сетке. Максимально француз следовал своим привычкам топ-парника и бегал вперёд, но такой тактикой Медведева уже не удивишь.

Атмосфера чуть накалилась при счёте 4:3, 0:30 на подаче Медведева во втором сете. Но Даниил быстро сориентировался, отметился несколькими надёжными подачами и пару раз сыграл Эрберу под лево. А француз всё дальше сделал сам и отдал четыре розыгрыша подряд.

Легко и уверенно Медведев забрал эту встречу с итоговым счётом 6:2, 6:4. На это ему понадобился всего 1 час 10 минут.

Впервые с Итогового турнира в ноябре Медведев не проиграл партию! В четвертьфинале он сразится с победителем матча Ян-Леннард Штруфф – Уго Гренье.

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