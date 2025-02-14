«Я ещё могу выиграть турнир «Большого шлема». Признания Медведева в Марселе

В начале 2025-го за Даниила Медведева тревожно. На старте сезона российский теннисист провёл два турнира. Однако особыми достижениями похвастаться не может. И на Australian Open, и на «пятисотнике» в Роттердаме Медведев проигрывал соперникам, которые явно уступают ему в классе. В Мельбурне непреодолимым барьером для Даниила стал Лёнер Тин, в Нидерландах — Маттия Беллуччи.

В середине февраля Медведев заявился на турнир ATP-250 в Марселе, который он уже выигрывал в 2021 году. Даниил, получивший первый номер посева, начал борьбу со второго круга и уже вышел в четвертьфинал, победив Пьер-Юга Эрбера — 6:2, 6:4. «Забавно, что мы играли пять раз в туре, три из них — в Марселе (счёт личных встреч стал 4-1 в пользу Медведева. — Прим. «Чемпионата»). Это место, где мы постоянно встречаемся, и я рад, что сыграл на хорошем уровне. Не отдал свою подачу и рад победе», — сказал российский теннисист после матча.

А перед турниром Медведев, как обычно, пообщался с журналистами, ответив на разные вопросы. «Всегда приятно играть недалеко от дома, а не лететь на самолёте (Медведев живёт в Монако. — Прим. «Чемпионата»). Хочу постараться сыграть хорошо и выиграть как можно больше матчей», — сказал Даниил.

Медведев подчеркнул, что хорошо себя чувствует, несмотря на неудачное начало сезона. На Australian Open он проиграл во втором круге, в Роттердаме — в 1/8 финала, то есть тоже во втором круге. «Это может удивить, потому что иногда, когда не уверен в себе, ты чувствуешь себя не очень хорошо. Но я чувствую себя очень хорошо; я не так уж далёк от того, чтобы играть лучше и добиваться лучших результатов.

Даниил Медведев Фото: Daniel Pockett/Getty Images

Произойдёт ли это здесь, в Марселе? Или в Дохе на следующей неделе? Каждая неделя — это новая возможность. Я по-прежнему мотивирован, хорошо поработал во время предсезонки. Я хорошо потренировался перед Роттердамом. Физически готов. Я просто хочу выиграть больше матчей», — сказал он.

На фоне неудачных результатов Медведева команду теннисиста покинул Жиль Симон. «Его идеи и всё, что он привносил в работу, были великолепны. Просто в итоге, как мне кажется, мы оказались слишком разными в некоторых областях. Мы не смогли найти общий язык, что очень важно для игрока и тренера. Это единственная причина, по которой мы решили прекратить сотрудничество. Но я думаю, что он действительно может помочь следующему игроку или игрокам, с кем станет работать в будущем», — так объяснил Даниил решение расстаться со специалистом.

Также Даниил рассказал, почему решил выступить в Марселе, где не играл с 2021 года. Тогда он завоевал титул. «Я только что вернулся из Роттердама, где проиграл после неудачного матча. В теннисе всегда так: даже несмотря на то что незадолго до этого я играл в финале Australian Open (здесь Медведев имеет в виду 2021 год. — Прим. «Чемпионата»), уверенность в себе может очень быстро подняться с несколькими победами и очень быстро упасть с несколькими проигранными матчами.

Я помню, как приехал сюда, чувствуя, что играю не очень хорошо, но по ходу турнира мне становилось всё лучше и лучше. После неудачного выступления в Австралии в этом году я решил, что мне стоит внести Марсель в свой календарь, так что я рад. Я приехал сюда, чтобы попытаться сделать то же самое, что сделал в 2021 году. Поскольку с тех пор сюда не возвращался, я, так сказать, защищаю свой титул», — пояснил Медведев.

Даниил Медведев Фото: Daniel Pockett/Getty Images

Один из журналистов поинтересовался мнением Медведева о том, что многие сильные игроки рискуют так никогда и не выиграть «Шлем» по причине доминирования Янника Синнера и Карлоса Алькараса — мол, не повторится ли ситуация, которая уже была в эпоху «Большой тройки»?

«Думаю, в этом и заключается прелесть тенниса. Всё может случиться. В истории мы видели многое. Определённости нет. На данный момент Синнер и Алькарас производят такое впечатление, что могут выиграть много «Больших шлемов». Сколько выиграет каждый из них? Мы не знаем.

Зверев уже выходил в финал на «Ролан Гаррос» и на последнем Australian Open. Матч есть матч, и он может выиграть следующий, если у него будет шанс. То же самое касается и Фрица. Я думаю, эти парни могут выиграть «Большой шлем», и я тоже. Смогут ли Синнер и Алькарас выиграть больше? Вполне возможно, и они уже на пути к этому. Но в теннисе никогда не знаешь! Слишком много всего может случиться, например, травмы. Самое главное — продолжать бороться. Это всегда приносит новые возможности», — ответил россиянин.

Если Медведев, получивший в Марселе первый номер посева, дойдёт до финала, то там, не исключено, сыграет с французом Уго Умбером, вторым сеяным. В личных встречах у них 3-1 в пользу Умбера. «С Уго всегда непросто играть, потому что у него свой стиль игры. Он навязывает свою игру независимо от того, кто его соперник, он бьёт сильно, мощно и старается выиграть. В некоторые дни он промахивается чуть чаще, но если не промахивается, то у тебя нет большой свободы действий.

Это нелегко, мы играли друг с другом четыре раза, всегда напряжённо, трудно играть с ним. Надеюсь, мы сыграем друг с другом, потому что это будет означать, что мы в финале», — заметил Даниил.

Уго Умбер Фото: Graham Denholm/Getty Images

А что думает Медведев по поводу того, что уже почти два года не может завоевать титул? Победа на грунтовом «Мастерсе» в Риме в 2023-м так пока и остаётся последней. «На данный момент для меня очень важно выиграть турнир, для уверенности, чтобы показать, что я всё ещё способен на это, хотя я сам знаю, что могу.

Что лучше — выиграть титул ATP-250 или выйти в финал турнира «Большого шлема» в Австралии? Я бы сказал, что лучше финал турнира «Большого шлема» или Индиан-Уэллса. Самое главное для меня сейчас — выиграть много матчей и вернуться к тому, чтобы чувствовать свою игру немного лучше. Я не так уж и далёк от этого, даже если не играю великолепно. Это хороший знак. Как только вернусь на свой настоящий уровень, я буду выигрывать больше матчей, и всё станет немного проще. Я постараюсь сделать это здесь, в Марселе», — заявил Даниил.

В четвертьфинале соперником Медведева станет немецкий теннисист Ян-Леннард Штруфф, 46-я ракетка мира. Матч состоится сегодня, 14 февраля и начнётся не ранее 20:00 мск.